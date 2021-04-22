Город Томск готовится к глобальному трёхдневному отключению воды. С 23 по 25 апреля «Томскводоканал» отключит магистральный водовод №9, снабжающий водой Кировский, Советский и часть Ленинского районов города. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, это необходимо для проведения большого комплекса ремонтно-восстановительных работ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Без холодной воды с 00:00 (местное время) 23 апреля до 16:00 25 апреля останется большинство улиц Кировского и Советского районов, некоторые улицы Ленинского и Октябрьского районов, а также микрорайоны Северный Парк, Южные Ворота, Серебряный Бор и Юбилейный.

В связи с тем, что в ряде домов горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме, во время отключения холодной воды там будет отсутствовать и горячая. Горожанам рекомендуют запастись водой.

Новость о глобальном отключении воды томичи обсуждают в соцсетях. Например, паблик «Регион-70» в соцсети «ВКонтакте» устроил голосование с вопросом «Как вы относитесь к отключению воды? Приемлемо ли такое в XXI веке?». За два дня в опросе приняли участие более 2,3 тыс. человек. Большинство (70,70%) ответили, что относятся к этому отрицательно.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Нет воды

«Как отношусь к тому, что на три дня останусь без горячей и холодной воды, без возможности помыться и нормально в туалет сходить? Конечно, максимально положительно! Всю жизнь ждал таких выходных!» — иронизирует подписчик паблика Паша К.

«Ремонтировать, увы, нужно. Только время не совсем удачное выбрали — на дачу ещё не уедешь, холодно. Делали бы в мае или июне, уехал бы на три дня на дачу, и никаких проблем», — рассуждает Леонид К.

«А никто не против ремонта. Все против отключения воды. Вопросы к водоканалу и к администрации города, зачем они построили такую систему, где для ремонта любой задвижки надо обезвоживать весь район, а то и полгорода», — отвечает Александр Б.

Алёна С. подчеркнула, что этот опрос ничего не изменит. «Алёна, ЦУР и власть прислушаются к мнению народа… Где-то в параллельной вселенной», — ответил ей Владимир И.

«Не ремонтируют — плохо. Ремонтируют — тоже плохо. Вам не угодишь», — пишет Роман Ш.

«Учитывая износ сетей, и что их особо не меняют, скоро будет такой опрос: «Как вы относитесь к включению воды? Включение воды запланировано на 23−25 (ежемесячно)», — шутит Алексей В.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Питьевая вода

Между тем власти города сообщают, что из-за отключения воды учреждения образования 23−24 апреля будут частично переведены на удалённый режим.

Что касается медучреждений, по данным областной администрации, большинство из них будет работать в штатном режиме:

«С 23 по 25 апреля в круглосуточные стационары будет организован подвоз воды «Томскводоканалом» по графику; в поликлиниках заблаговременно будет создан запас воды».

Всего под отключение воды в Томске попадают 39 медучреждений и их подразделений.

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