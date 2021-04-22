Новотроицк, Оренбургская область, , 10:27 — REGNUM Отключение воды в Новотроицке Оренбургской области связано с оперативным ремонтом изношенного элемента (задвижки), выявленного в результате аудита коммунальных сетей и оборудования МУП «УКХ», сообщает пресс-служба областного правительства.

После крупной аварии, которая произошла 1 апреля, губернатор поручил муниципальной власти провести проверку всей коммунальной инфраструктуры муниципалитета. Оказалось, что другая задвижка на фекальной насосной станции имеет высокий уровень износа. В результате приняли решение о срочном ремонте, чтобы исключить возможную аварийную ситуацию. На время проведения работ (от трех до пяти часов) водоснабжение в городе отключено.

Напомним, что администрация Новотроицка ранее сообщила о нештатной ситуации на центральной фекальной насосной станции.

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