В Чувашии прошло очередное заседание высшего экономического совета. В этот раз оно было примечательно тем, что небольшой сельский муниципалитет — Козловский район — стал наглядным примером ключевых системных коммунальных проблем республики. Помимо констатации изношенности инженерных сетей, вскрылось, что при предыдущей командой власти региональная система теплоснабжения была разработана «по формальному принципу», непонятно «фактическое состояние» сетей водоснабжения, при этом особая головная боль властей — это очистные сооружения, которые в ряде районов запроектированы «с размахом», то есть со сверхнормативной мощностью, что приводит к максимально допустимому росту тарифа, повышенным энергозатратам и убыточной работе муниципальных предприятий.

Cap.ru Данные о Козловском районе

К примеру, в Козловке себестоимость очищаемых стоков превышает установленные тарифы на 57%, в результате на предприятии растут убытки. В 2013 году обанкротилось местное МУП в сфере ЖКХ, а в марте 2021 года уже действующее МУП вышло в суд с заявлением о собственном банкротстве. Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что начатую в прошлом году системную работу по водоснабжению нужно расширить до теплоснабжения, выработав «единый принцип».

На «стыке трёх республик»

В Козловском районе проживают 17,8 тыс. жителей. Глава администрации муниципалитета Фирдавиль Искандаров отметил, что район находится «на стыке трёх республик — Чувашии, Марий Эл и Татарии», что, с одной стороны, обеспечивает «огромные рынки сбыта», а с другой — «оттягивает трудовые ресурсы».

Cap.ru Социально-экономическая ситуация в Козловском районе: данные минэкономики Чувашии

Cap.ru Социально-экономическая ситуация в Козловском районе: данные минэкономики Чувашии

В районе числятся 27 промышленных предприятий, наиболее крупные — завод автофургонов и четыре станкостроительные компании. Примечательно, что 6% занятых в экономике района (или 350 человек) работают в придорожном сервисе. В прошлом году выпущено промышленной продукции на 1,948 млрд рублей, завершена реализация восьми инвестиционных проектов на 375 млн рублей, на 2021−2022 годы запланирована реализация 11 инвестиционных проектов.

Cap.ru Социально-экономическая ситуация в Козловском районе: данные минэкономики Чувашии

Cap.ru Социально-экономическая ситуация в Козловском районе: данные муниципалитета

Сельский муниципалитет занял 14-е место в республике по валовому сбору зерновых, второе место — по урожаю картофеля, стал лидером по сбору овощей, входит в группу отстающих в части животноводства. Объём валовой продукции сельского хозяйства в 2020 году составил 1,3 млрд рублей, на долю района приходится 2,9% объёма сельхозпродукции в Чувашии.

«Потенциал района значительный. Это и географическое положение, близость к крупным городам, и транспортная доступность (федеральная трасса М-7, железная дорога, река Волга), и наличие мощности градостроительных производств», — сказал сити-менеджер Козловского района.

Cap.ru Основные проблемы

Cap.ru Инвестиции в Козловском районе: данные муниципалитета

По словам Фирдавиля Искандарова, «активное социально-экономическое развитие сдерживает» ряд причин. В частности, в связи с отсутствием причальной стенки (до 2017 года устанавливался дебаркадер) приостановлены речные перевозки:

«С посещением туристов с теплоходов, можно сказать, остановлено развитие туризма».

Руководитель района в числе ключевых выделил дорожный вопрос (цена вопроса — 480 млн рублей), но особое внимание было уделено коммунальным проблемам.

Проекты «с размахом» и череда банкротств

Фирдавиль Искандаров отметил, что в Козловке остаётся актуальным вопрос реконструкции сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, их износ превышает 80%. Проектно-сметная документация разработана, но остаётся открытым вопрос финансирования:

«Кроме того, необходима реконструкция очистных сооружений и водоотведения в Козловке. Имеющиеся очистные не обеспечивают необходимую очистку стоков, которые затем попадают в Волгу. Необходимо также строительство напорного коллектора от станции Тюрлема до очистных сооружений в Козловке, чтобы проектную мощность очистных сооружений довести до норматива».

Cap.ru АПК в Козловском районе: данные минсельхоза Чувашии

Cap.ru АПК в Козловском районе: данные минсельхоза Чувашии

Директор МУП «ЖКХ в Козловском районе» Олег Понкратов добавил, что очистные сооружения были запроектированы в 90-е годы, заказчиком на тот момент являлся завод автофургонов.

«Запроектированы они были с размахом: мощность составляет 2,7 тыс. кубических метров. На сегодня очистные сооружения морально и физически устарели. Оборудование энергоёмкое, неэкономное, что ведёт к большой себестоимости очищаемых стоков. К тому же объект запущен без блока доочистки, что приводит к превышению предельно допустимой концентрации веществ. При мощности сооружения до 2,7 тыс. кубометров сутки на сегодня предприятие очищает от 0,8 тыс. до 1,2 тыс. кубометров в сутки. То есть очистные сооружения загружены на треть своей мощности.

Все эти факторы ведут к большой себестоимости очищаемых стоков, превышающих установленные тарифы на 57%. Без этого муниципальное предприятие несёт большие убытки и не в состоянии осуществлять качественный текущий ремонт, не говоря уже о модернизации и капитальном ремонте своими силами», — сказал руководитель муниципального предприятия.

В результате, по словам Олега Понкратова, в 2020 годы доходы предприятия от услуг по водоотведению составили 5,62 млн рублей при себестоимости 8,8 млн рублей, убыток превысил 3,228 млн рублей. Решение руководитель МУП видит в модернизации и капитальном ремонте объектов, а также дозагрузку за счёт напорного коллектора от станции Тюрлема.

Убытки приносит котельная БМК-5, которая эксплуатируется 17 лет при проектном сроке 15 лет и загружена на 27%. Из 21 объекта в настоящее время осталось на обслуживании восемь.

Бремя для населения и предприятий

Руководитель высшего экономического совета, депутат Госдумы Анатолий Аксаков констатировал, что в республике «очень много вопросов, связанных с очистными сооружениями»: по его словам, «почти в каждом районе возникают такие проблемы». Нередко они связаны с тем, что действующие мощности очистных сооружений значительно превышают потребности, что «предусматривает либо рост тарифов, то есть бремя для населения, либо серьёзную модернизацию».

«И всё больше я убеждаюсь, что надо системное решение по очистным сооружениям, чтобы профессионально была организована работа, потому что много раз тему поднимали. И по Шихазанам вопрос поднимался, и по другим районам», — считает глава высшего экономического совета Чувашии.

Читайте также:Депутат Госдумы рассказал «о безобразиях» в Чувашии

Эта проблема «относится и масштабируется на все остальные районы», подтвердил вице-премьер — глава минстроя Чувашии Павел Данилов. Он напомнил, что в республике разрабатывается общая концепция развития предприятий и источников водоснабжения и водоотведения, для чего проводится инвентаризация существующего состояния водонапорных башен и сетей.

«События последнего месяца показали, к чему может привести неправильная эксплуатация, ненормативная эксплуатация. Поэтому важно понять фактическое состояние отрасли, после чего выйдем на конкретные решения, и это войдёт в план мероприятий, будем смотреть по приоритетности…

Подробнее об этом:Обрушения в Чувашии: кто виноват в «диверсии»?

Почти такая же ситуация по теплоснабжению. В какое-то время была введена схема теплоснабжения, но будем откровенны: она сделана по формальному принципу и фактически не соответствовала последующей экономии и ресурсам. Здесь тоже есть некоторые вещи, которые нужно взять на вооружение и актуализировать схему теплоснабжения», — сказал Павел Данилов.

Напомним, ранее вице-премьер заявлял в интервью ИА REGNUM, что в Чувашии большую часть убытка в области водоснабжения генерируют предприятия Алатыря и Шумерли, а в рамках федеральной программы по оздоровлению Волги был разработан проект по очистным сооружениям в селе Порецкое, где мощности вдвое превышали фактический объём потребления.

«Я, конечно, могу понять глав администраций: не будь они такими оптимистами, не смогли бы работать в районных центрах. Они всегда надеются, что и население будет расти, и миграционный отток снизится, и внезапно начнут новые производственные мощности создаваться», — сказал Павел Данилов, подчеркнув, что в России, как и в целом в мире, пока наблюдается другая тенденция — пространственное сжатие.

Подробнее:Федеральные проекты в интересах Чувашии: интервью вице-премьера

Миллиардные расходы

Говоря о финансовой составляющей, участники совещания напомнили, что республика готова принимать участие на условиях софинансирования проектов. Кроме того, ряд вопросов можно снять за счёт инициативного бюджетирования, программы комплексного развития сельских территорий и республиканской адресной инвестиционной программы, где в 2021 году заложено 300 млн рублей на проектирование объектов.

Cap.ru АПК в Козловском районе: данные минсельхоза Чувашии

Cap.ru Инвестиции в Козловском районе: данные муниципалитета

Что касается федеральных средств, то 1,5 трлн рублей будет направлено по различным программам Фондом реформирования ЖКХ, 500 млрд рублей предусмотрено в Фонде национального благосостояния на реализацию инфраструктурных проектов.

«Но эти деньги возвратные, мы их должны вернуть через 15−20 лет. Сегодня мы имеем в портфеле проекты примерно на сумму 1,3 млрд рублей — это объекты теплоснабжения и коммунального хозяйства Шумерли, Алатыря и других городов. До конца года примерно на такую же сумму будет готова проектно-сметная документация на другие объекты. Это всё говорит о том, что эти объекты наверняка получат соответствующую поддержку, потому что эти инструментарии стали доступными», — сказал глава Чувашии Олег Николаев.

По его словам, по очистным сооружениям в Козловке надо работать по тому же принципу, который будет выработан на уровне республики в части водоснабжения и водоотведения:

«Но получается, что аналогичную работу надо провести и по теплоснабжению. Должны выработать единый принцип, то есть саму организацию теплоснабжения с точки зрения и перспективного развития, и надёжной работы объектов».