Чебоксары, 26 января 2021, 10:42 — REGNUM В Чувашии в «ходе погружения» в проблемы, которые есть в населённых пунктах, выявляются «безобразия». Одна из проблем касается очистных сооружений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом в ходе эфира с жителями республики заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
Парламентарий возглавил в Чувашии высший экономический совет, на котором обсуждаются программы социально-экономического развития республики и муниципальных образований. Говоря о мониторинге реализации поручений, принимаемых советом, депутат признался, что его не всё «удовлетворяет в тех записях, которые мы прописываем в протоколах»:
Анатолий Аксаков не исключил, что ряд поручений и решений будут пересматриваться. При этом глава думского комитета обратил особое внимание на Канаш и Канашский район, проблемам и развитию которых было посвящено последнее заседание высшего экономического совета.
Он высказал мнение, что причиной могло стать установление заказчиком требований, не соответствующих «необходимому [объёму стоков] для того, чтобы эти очистные могли эффективно эксплуатироваться».
По его словам, «соответствующая проблема» есть в Цивильске с очистными сооружениями:
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года руководитель Чувашии Олег Николаев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил помочь с завершением проекта по обеспечению питьевой водой жителей трёх южных муниципальных образований — Батыревского, Шемуршинского и Комсомольского районов. Тогда было отмечено, что очистные и насосные станции построены ещё пять лет назад, на что было потрачено около 2 млрд рублей. Но вода до потребителей так и не дошла из-за отсутствия водоводов. По предварительным данным, нужно построить свыше 300 км водопроводных сетей.
Читайте также: Путин поручил проработать проект по достройке водоводов в Чувашии