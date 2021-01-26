Чебоксары, , 10:42 — REGNUM В Чувашии в «ходе погружения» в проблемы, которые есть в населённых пунктах, выявляются «безобразия». Одна из проблем касается очистных сооружений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом в ходе эфира с жителями республики заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Парламентарий возглавил в Чувашии высший экономический совет, на котором обсуждаются программы социально-экономического развития республики и муниципальных образований. Говоря о мониторинге реализации поручений, принимаемых советом, депутат признался, что его не всё «удовлетворяет в тех записях, которые мы прописываем в протоколах»:

«Некоторые — видимо, согласующие лица — хотят загнать поручения в общую формулировку, чтобы легче было отчитаться».

Анатолий Аксаков не исключил, что ряд поручений и решений будут пересматриваться. При этом глава думского комитета обратил особое внимание на Канаш и Канашский район, проблемам и развитию которых было посвящено последнее заседание высшего экономического совета.

«В Канашском районе есть село Шихазаны, есть очистные. Они сегодня, эксплуатируясь фактически местным органом власти, Шихазанским, забирают львиную долю бюджета этого села. Соответственно на другие цели у Шихазан не остаётся денег. Встал вопрос о том, чтобы эти очистные передать в управление, во-первых, более профессиональным лицам, а у нас таким более профессиональным лицом являются «Биологические очистные сооружения». Во-вторых, когда мы стали рассматривать этот проект, профинансированный в достаточно большом объёме, то выяснилось, что проект изначально — а это уже реализованный проект — был неправильным», — заявил Анатолий Аксаков.

Он высказал мнение, что причиной могло стать установление заказчиком требований, не соответствующих «необходимому [объёму стоков] для того, чтобы эти очистные могли эффективно эксплуатироваться».

«А поскольку они дорогие, то их надо окупать. А чтобы окупать, надо повышать тариф в разы… Вот такие безобразия, к сожалению, выявляются в ходе погружения в проблемы, которые есть у нас, к сожалению, во многих населённых пунктах», — сказал депутат.

По его словам, «соответствующая проблема» есть в Цивильске с очистными сооружениями:

«Есть проблема с водоснабжением, водоотведением в Шемурше, Батыревском районе, Яльчикском районе, Комсомольском районе. Слава Богу, по Шемурше процесс прошёл, проект начал финансироваться из федерального бюджета».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года руководитель Чувашии Олег Николаев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил помочь с завершением проекта по обеспечению питьевой водой жителей трёх южных муниципальных образований — Батыревского, Шемуршинского и Комсомольского районов. Тогда было отмечено, что очистные и насосные станции построены ещё пять лет назад, на что было потрачено около 2 млрд рублей. Но вода до потребителей так и не дошла из-за отсутствия водоводов. По предварительным данным, нужно построить свыше 300 км водопроводных сетей.

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