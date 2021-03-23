Высший совет по научным исследованиям Испании (CSIC) продвигается в создании новых вакцин против коронавируса. В общей сложности они разрабатывают три прототипа, которые можно было бы добавить к остальным вакцинам для иммунизации населения. После фиксации многообещающих достижений у одной из них в январе, специалисты отметили прогресс в разработке другой очень специфической вакцины не только потому, что она будет вводиться однократно интраназально, но и потому, что, помимо защиты от инфекции, она предотвратит её передачу, пишет издание 20minutos.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Отмечается, что эта вакцина могла бы стать одной из лучших на рынке и, таким образом, значительно ускорить процесс иммунизации общества. Однако испанцам всё равно придется подождать — по крайней мере год, как заявили исследователи, которые напоминают, что, хотя срочность ситуации ускорила процесс, для этого типа исследования требуется время.

Дело в том, что в испытания они включили мутации британских, южноафриканских и бразильских штаммов, чтобы сделать вакцину устойчивой против них. Сейчас есть ещё больше исследований, доказывающих ее эффективность, но результаты, которые были обнаружены в последние месяцы, побуждают указать, что «это может быть одна из лучших вакцин против SARS-CoV-2». Какие особенности этого прототипа делают его таким особенным? Какие механизмы он использует для защиты от вируса? Когда она будет готова?

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Почему она может быть «одной из лучших»?

Одна из основных особенностей, отличающих препарат от других вакцин, таких как Moderna или Pfizer, заключается в том, что он обладает способностью к самоусилению. Другими словами, вводимая доза РНК может быть увеличена в организме до 5000 раз.

«Наша вакцина включает в себя очень большую РНК, которая несет «двигатель» для самоусиления: если мы дадим 1 микрограмм, как только он попадет в клетки человеческого тела, он может «произвести» от 1000 до 5000 единиц», — объясняет вирусолог Луис Энхуанес.

Вторая важная характеристика — это то, что он создает «стерилизующий иммунитет». То есть люди, которым вводят эту вакцину, не заболеют коронавирусом, но и не смогут передать болезнь. «Когда мы иммунизировали мышей и попытались заразить их через три недели, вирус не смог проникнуть, потому что мыши были очень хорошо защищены», — уточняет вирусолог CSIC.

Наконец, качество, которое делает его особенным, — это его форма в виде спрея. В отличие от тех, которые были разрешены до сих пор и вводились внутримышечно, введение этой вакцины может быть интраназальным, что, по их мнению, обеспечивает лучшую защиту дыхательных путей, основных «ворот» для коронавируса.

«Этот вирус попадает в наш организм в основном через дыхательные пути, поэтому, если вы вводите вакцину интраназально, вы иммунизируете эту область — и защита становится лучше», — говорит Энхуанес. И даже в этом случае вакцина также может вводиться путем инъекции в руку, поскольку они заверяют, что «агентства, контролирующие безопасность лекарств, предпочитают внутримышечное введение, которое использовалось чаще и безопаснее».

Какой механизм используется?

Это вакцина на основе неинфекционных репликонов. Другими словами, вирус SARS-CoV-2 создается в лаборатории — путем сборки синтетических фрагментов ДНК — для удаления генов, ответственных за вирулентность, из генома. Используя методы обратной генетики, они вводят определённые мутации, чтобы получить неинфекционные и «высокоиммуногенные» производные, которые служат вакцинами против вируса.

По словам вирусолога, в настоящее время у них есть две версии «и обе основаны на одном репликоне, полученном из генома вируса, из которого мы удалили набор генов». По сути, эта вакцина устраняет вирус SARS-CoV-2, поскольку он больше не может распространяться или инфицировать других людей или животных.

«Мы работаем над вакцинами в течение многих лет и знаем, что многие из них основаны на живых аттенуированных вирусах, которые работают очень хорошо. Но поскольку вирусы воспроизводятся с большой скоростью, есть вероятность, что какому-то из них удастся стать вирулентным», — говорит он.

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Когда это будет готово?

Ведущий исследователь устанавливает время, необходимое для завершения создания вакцины, равное одному году.

«Я думаю, что вакцина будет готова в первом квартале 2022 года, тогда мы получим данные клинических испытаний, чтобы проверить безопасность вакцины и иметь возможность вводить ее населению. Мы хотели бы действовать быстрее, но это новая модель, и это требует времени», — объясняет вирусолог.

Следующие шаги: определение технологии и тестирование на грызунах

После определения механизма вакцины, которая, по их словам, является «оригинальной», поскольку «ничего подобного не производилось», следующим шагом будет получение «дополнительных технологий» для введения вакцины и проверка ее работы, что действительно стабильно и безопасно.

«До лета мы проведем тесты на мышах и хомяках. Если все пойдет хорошо, мы сделаем то же самое с обезьянами», — продолжает Энхуанес.

Другими словами, вирусологам уже удалось разработать вакцину на основе генной инженерии, но остается определить технологию, которая будет использоваться для ее введения.

Устойчива ли вакцина к новым штаммам?

По словам Луиса Энхуанеса, поскольку препарат основан на самовоспроизводящейся РНК, уровень иммунитета не только высокий, но и очень продолжительный.

«В принципе, наша вакцина должна быть более иммуногенной, чем те, которые поставляются сейчас, потому что она также включает несколько вирусных белков», — говорит он.

Конечно, исследователь помнит, что для любой вакцины, вызывающей иммунитет в слизистой оболочке дыхательных путей, ее действие может длиться не более трех лет; период, который необходимо будет обновлять это, как и сами вакцины, каждый год — как это происходит с вирусом гриппа — в зависимости от возникающих штаммов.

Но пока он осмеливается предсказать, что его прототип будет эффективен с появившимися штаммами. «Версия, на которой мы фокусируемся, включает мутации в вирусах из Великобритании, Южной Африки и Бразилии, а также, вероятно, некоторые штаммы из США, которые появились в Калифорнии и Нью-Йорке», — объясняет он.