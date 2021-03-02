2 марта 2021 | Время чтения 7 мин

Первая из цикла статей об экономической «климатической» политике администрации Байдена. От того, на базе технологий 1950-х или 2050-х годов будет проведена тотальная декарбонизация мировой инфраструктуры и промышленности, зависит, принесет ли эта политика хоть какую-то пользу США и другим странам мира или приведёт их к катастрофе «зелёного долгового рабства» в интересах глобального фиктивного капитала

Джонатан Тенненбаум, , 21:07 — REGNUM Перевод статьи научного обозревателя информационного портала Asia Times Джонатана Тенненбаума «Осторожно! Байден хочет спасти планету», опубликованной 1 марта 2021 года.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Климатический план президента Джо Байдена — это грандиозное видение, сочетающее в себе продуманные отголоски Нового курса Франклина Рузвельта с подходом к развитию технологий, основанным на экстренной программе, примером которого является программа Apollo 1960-х годов. Если это сработает, планета Земля и экономика США будут спасены одновременно.

Байден пообещал установить лидерство США в спасении планеты от надвигающегося климатического апокалипсиса. Его назначения на высокие посты в администрации истеблишмента, занимаемые климатическими активистами, наряду с его открытыми залпами исполнительных распоряжений, подтверждают его намерение сделать климат центральной темой во всех сферах деятельности правительства США.

Он называет это «Общегосударственным подходом к климатическому кризису».

Среди прочего Байден заказал оценку национальной разведке (NIE) угрозы, которую изменение климата представляет для национальной безопасности США. Он официально сделал климат приоритетным направлением внешней политики США.

Создается отчетливое впечатление, что администрация Байдена намерена использовать климатический кризис как повод для подтверждения главенства силы в международной политике США. Помимо присоединения к Парижскому соглашению в первый день своего пребывания в должности, Байден дал ясно понять, что Соединенные Штаты будут действовать в качестве глобального исполнителя мер по сокращению выбросов CO 2 — для этого он намерен сосредоточить особое внимание на Китае.

В то же время Байден взял на себя обязательство сделать климат центром внутренней экономической политики США. Недавние указы уже содержат элементы его предвыборного обещания направить $2 трлн на создание «чистой» национальной инфраструктуры, тем самым создав миллионы новых рабочих мест и стимулируя инновации и экономический рост.

Если всё пойдет по плану, то уже к 2035 году электроэнергия в США будет на 100% очищена от выбросов CO 2 , а к 2050 году должны быть обнулены общие выбросы страны.

Одним из первых конкретных шагов является разработка плана по замене всего парка из более чем 600 тысяч автомобилей, используемых федеральным правительством и почтовой службой США, на автомобили с нулевым уровнем выбросов.

Ключевым шагом, который до сих пор мало привлекал внимание средств массовой информации, является внедрение так называемой «системы социальных затрат» в качестве руководящего критерия для повседневного принятия государственных решений. Система «социальных затрат» основана на количественной оценке «общего ущерба», нанесённого выбросом углекислого газа, например, при производстве конкретного товара.

Эта система окажет большое влияние на выбор товаров и поставщиков для государственных закупок, на которые Вашингтон тратит около $600 млрд в год.

План по борьбе с изменением климата стоимостью в $2 трлн, финансирование которого, конечно же, должно быть одобрено Конгрессом, станет продолжением американского плана спасения стоимостью $1,9 трлн по оказанию помощи экономике и населению США в преодолении последствий пандемии Covid-19.

В целом степень концентрации правительства США на единственной проблеме изменения климата беспрецедентна для мирного времени. Если бы не пандемия Covid-19, этот радикальный курс, несомненно, вызвал бы гораздо больше возражений. Люди, которые считают глобальное потепление величайшим кризисом нашего времени, могут легко упустить из виду проблемы и зловещие последствия декларируемой политики.

Я хочу подчеркнуть, что мои полемические замечания не имеют политической мотивации, связанной с оппозицией администрации Байдена. Я, конечно же, не против рациональных мер по сокращению выбросов парниковых газов и в конечном итоге устранению односторонней зависимости мира от ископаемого топлива.

Следует также быть непредвзятым в отношении любой новой администрации Белого дома, которая приносит с собой противоречивые интересы и импульсы при вступлении в должность и может корректировать свой курс в соответствии с реальностью.

Однако есть причины серьезно отнестись к заявлениям Байдена.

Во-первых, судя по всему, Байден и его ближайшие советники искренне верят, что мир движется к беспрецедентной катастрофе из-за глобального потепления, что время идет, и что необходимы срочные меры по сокращению выбросов CO 2 во всем мире. Не только США, но и другие страны должны сделать это, особенно крупнейшие источники эмиссии CO 2 , в первую очередь Китай.

Страны, которые отказываются добровольно сокращать свои выбросы в необходимых количествах, должны быть принуждены к этому. Логика неотвратима.

Во-вторых, как подчеркнул Байден, для Соединенных Штатов замена всей мировой инфраструктуры ископаемого топлива «чистыми технологиями» в течение следующих 30—40 лет создаст новый рынок колоссальных размеров — при условии, что страны и их население окажутся в состоянии за это платить.

В-третьих, огромные объемы финансового капитала уже вложены в ожидание реализации радикальной климатической политики. Выбросы CO 2 монетизируются, и создается обширный финансовый механизм, связывающий оценку активов с такими параметрами, как «углеродоемкость» и «индексы устойчивости».

Климатические прогнозы включаются в долгосрочные стратегии управления рисками и структуры премий страховых компаний. Объем торговли углеродом растет в геометрической прогрессии, а вместе с ним и рынок финансовых инструментов, связанных с климатом, таких как зеленые облигации (достигшие уровня в $500 млрд) и другие так называемые зеленые активы.

Таким образом, климатическая политика становится мощным инструментом для формирования глобальных инвестиционных моделей и финансовых потоков. В своем «Открытом письме к генеральным директорам» от 2020 года Ларри Финк, председатель крупнейшей в мире компании по управлению активами Black Rock, заявил: «Я считаю, что мы стоим на пороге фундаментальной перестройки финансовой системы».

Тем временем Black Rock, несколько руководителей которой были назначены на высокие посты в администрации Байдена, объявила, что делает изменение климата центральным элементом своей инвестиционной стратегии на 2021 год.

Таким образом, по всей вероятности, администрация Байдена действительно будет придерживаться радикального курса, объявленного во время его кампании и обозначенного первоначальными распоряжениями.

Что это будет значить?

С положительной стороны, у меня есть основания ожидать, что области науки и техники, которые имеют критически важное значение для будущего — ядерное деление и синтез, новые материалы, водородные технологии, накопление энергии высокой плотности, применение высокотемпературной сверхпроводимости и многое другое — получат большую поддержку при новой администрации, чем при предыдущих.

Это очень важный момент. Оставляя в стороне многие другие факторы, выбор технологий для объявленной модернизации инфраструктуры США (как писал ранее Дж.Тенненбаум в статье «О чём не было сказано в открытом письме Asia Times», будет ли модернизация инфраструктуры реализована на базе технологий 1950-х или 2050-х годов, в частности, на базе ветряков или ядерного синтеза — прим. ИА REGNUM) — при условии, что это действительно произойдет — будет иметь решающее влияние на то, принесет ли экономическая политика Байдена пользу стране или приведет к катастрофе.

В следующих статьях данного цикла будут рассмотрены следующие проблемы:

Зеленый империализм: превратит ли администрация Байдена проблему климата в средство геополитики великих держав?

Будет ли климатическая политика Байдена средством реализации финансовых интересов, заключающихся в получении прибыли от тектонических сдвигов в мировых финансовых потоках, вызванных принудительным отказом от ископаемого топлива? Будет ли это «администрация Black Rock»?

Подготовят ли чрезмерные меры по борьбе с изменением климата почву для финансового кризиса? Основные ставки делаются на будущее мировой энергетической системы, и стабильность рынка сталкивается с двойной угрозой: «зеленого пузыря» связанных с климатом финансовых активов и «углеродного пузыря» потенциально бесполезных активов ископаемого топлива.

Рассмотрим риск катастрофического сценария, подобного калифорнийскому: экономически разрушительное чрезмерное развитие так называемых возобновляемых источников энергии и экологические меры, которые ведут к взрывному росту цен на энергоносители, отключениям электроэнергии, жесткой экономии, снижению производительности труда и росту бедности. Не вызовут ли непродуманные климатические меры ответную политическую реакцию и возрождение республиканцев не позднее, чем к президентским выборам 2024 года?

Погрузятся ли Соединенные Штаты в экономический и социальный кризис, когда временный «кайф», вызванный правительственными денежными вливаниями, начнет проходить?

В чем опасность того, что непродуманные меры администрации Байдена во имя спасения планеты подорвут способность Соединенных Штатов и других стран справляться с изменениями климата в будущем?

И в заключение я сделаю несколько замечаний по поводу того, как должен выглядеть рациональный подход к решению проблемы климата.

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