ПрезидентДжо Байден недавно выступил в Государственном департаменте с речью, в которой изложил основные внешнеполитические цели своей новой администрации. Центральной темой послания стало то, что «Америка вернулась», пишетУиллис Л. Крумхольц в статье, вышедшей 16 февраля в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В своей речи Байден заявил о намерении вновь присоединиться к ядерной сделке с Ираном, а также возобновить членство США в Парижском соглашении по климату и Всемирной организации здравоохранения. На европейском направлении Байден указал на стремление вернуть отношения США с НАТО к статус-кво, сложившемуся до избрания бывшего президента США Дональда Трампа, а также пообещал восстановить «мускулы демократических союзов, которые атрофировались за последние несколько лет пренебрежения» и «злоупотребления». Кроме того, Байден обязался остановить «любой запланированный вывод войск из Германии».

Что касается конкуренции великих держав, Байден назвал Китай «самым серьезным конкурентом» США. Но большую часть своего выступления он посвятил России, подразумевая, что Соединенные Штаты ужесточат меры по отношению к Кремлю и перестанут «идти на попятную перед лицом агрессивных действий России».

Kremlin.ru Владимир Путин на совещании с членами Правительства

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Не нужно ставить крест на всём, что сделал Трамп

В своей речи Байден пообещал, что США прекратят оказывать поддержку в развязанной Саудовской Аравией войне в Йемене. В ней уже погибли более четверти миллиона человек, поэтому вмешательство США нельзя считать чем-то иным, нежели темным пятном на репутации страны. Президенты Барак Обама и Трамп совершили ошибку, поддержав конфликт, поэтому правильным шагом для Байдена было бы прекратить поддержку США.

Байден также правильно делает, что стремится к разрядке с Ираном, который не представляет угрозы для США и угрожает только американским войскам, потому что Вашингтон разместил их к востоку и западу от республики — в Афганистане и Ираке. Ядерная сделка с Тегераном страдала громадным количеством недостатков, но Америке не следует участвовать в 1400-летней гражданской войне между исламскими шиитами во главе с Ираном и суннитами во главе с Саудовской Аравией. В этом нет необходимости, поскольку США добились энергетической независимости.

Однако слова Байдена о том, что отношения с союзниками по НАТО пострадали от «пренебрежения» или «злоупотребления», — полная чепуха. Договор НАТО требует, чтобы его члены тратили не менее 2% ВВП на оборону, а также предписывает членам блока направлять определенную часть общего оборонного бюджета на тяжелое оборудование и развитие новых технологий. Страны Европы вопиющим образом пренебрегали этим фундаментальным требованием — вплоть до того, что некоторые рода войск немецкой армии почти перестали функционировать.

Со стороны Байдена будет ошибкой не возобновить политику Трампа, направленную на оказание давления на страны Европы с целью принудить их к выполнению своих обязательств в отношении НАТО. В этом же вопросе со стороны США также является ошибкой субсидировать оборону Германии. А в то же самое время Германия будет заключать с Россией, предполагаемой угрозой для Германии, энергетические сделки.

Дональд Трамп посетил саммит НАТО в Брюсселе. 2018

Разумной риторику Байдена в отношении России назвать едва ли возможно. Администрация Трампа вряд ли «шла на попятную» перед Россией. Напротив, она была гораздо более резкой по отношению к Москве, чем администрация Обамы. Если бы администрация Байдена действительно повысила ставки против России, это было бы негативным развитием событий. К счастью, администрация Байдена на самом деле только что согласилась продлить новый договор СНВ с Россией о ядерной стабильности — вопрос, по которому администрация Трампа тянула резину.

Слишком много преемственности

И всё же во многих отношениях в рамках своей внешней политики Байден наделает еще больше тех ошибок, которые были допущены за последние два десятилетия. Примечательно, что Байден не упомянул Афганистан, войска в который США направили почти двадцать лет назад и ситуация в котором за десять лет не изменилась. Байден также не упомянул Ирак, Сирию или десятки африканских стран, в которых развернуты американские военные и в которых они проводят боевые операции.

Администрация Байдена явно планирует сохранить войска в этих регионах и может даже расширить присутствие США за рубежом. Несмотря на все разговоры о прекращении войны в Йемене, Байден всё же окажет саудовцам некоторую помощь. Администрация Байдена также, вероятно, сохранит присутствие американских войск в Саудовской Аравии — наследие ошибочного курса администрации Трампа.

Байден не понимает, что «Америка вернулась» означает в действительности

Байден совершенно не понимает, что силы США истощены. Об этом ничего не говорится, но главная причина, по которой Вашингтон держит свои войска в Германии, — это возможность продолжать операции на Ближнем Востоке. Но американские войска не должны выбирать победителей и проигравших в региональных соревнованиях на Ближнем Востоке. В Сирии Вашингтон тайно попытался свергнуть «шиитского диктатора» Башара Асада, что открыло двери для нового суннитского экстремизма —таких группировок, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Народ Ирака отчаянно нуждается в том, чтобы американские войска ушли, однако Вашингтон не выводит свои войска, чтобы сдерживать влияние шиитского Ирана на большинство шиитского населения арабской республики — задача, решать которую приходится лишь потому, что Вашингтон сверг суннитского диктатора Ирака и сделал Ирак демократией.

Армия США в Ираке

Дело не только в том, что Вашингтон без каких-либо оснований вмешивается в региональную борьбу, в основе которой лежит 1400-летний раскол ислама на шиитов и суннитов, американские политики пытаются использовать развал и хаос для создания функционирующих государств по образу и подобию Америки. Давно известно, что в войне в Афганистане выиграть невозможно. Однако, как и во Вьетнаме, политики США скорее пожертвуют большим количеством солдат, чем признают поражение.

Внешняя политика, которая ставит на первое место американский народ, не вернется, пока Вашингтон не станет проявлять большую сдержанность. Политики должны остановить бесконечную оккупацию Ближнего Востока и поставить во главу угла собственные интересы Америки, а не сохранение глобальной силовой позиции, действуя как поборник либеральной гегемонии. Президенту Байдену следует начать с того, чтобы уйти из Афганистана, добиться прогресса в дипломатических отношениях с Россией и потребовать от стран Европы заплатить справедливую долю за оборону. Байден может кое-что сделать правильно, но если он не решит эти более серьезные проблемы, внешняя политика США будет по-прежнему следовать тем же курсом, который приводил к одним неудачам за другими.