Китайская Народная Республика не в состоянии обеспечить себя своим продовольствием из-за дефицита ресурсов и населения. Об этом 8 февраля в Минске заявил представителям государственной прессы начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

Минсельхозпрод Белоруссии позиционирует Китай как «глобальный рынок», нуждающийся в импорте продовольствия. Выступая в белорусском Национальном пресс-центре перед журналистами, представитель министерства заявил о намерении официального Минска увеличить объем экспортных поставок до $6 млрд, сделав упор на развитие торгово-экономических отношений с КНР.

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«В 2021 году планируем увеличить объем поставок продовольствия в Китай на 5,8% к уровню 2020 года. Видим там перспективу. Почему? Потому что Китай — это глобальный рынок, обеспечить себя полностью своим продовольствием будет невозможно, поскольку это большое количество населения и ресурсов земельных не так уж и много, поэтому мы видим там перспективу и видим те направления, где будем двигаться дальше», — сказал представитель минсельхозпрода постсоветской республики.

Mshp.gov.by Алексей Богданов (второй слева) на переговорах с китайскими представителями о продаже продовольствия

В тот же день его заявление распространили СМИ Белоруссии, в том числе государственная «Белтелерадиокомпания». Посольство КНР в Белоруссии воздерживается от комментариев, хотя повод для таковых весьма весомый. Похоже, представителями МИД Белоруссии и Китая предстоит непростой кулуарный разговор.

Дело не только в том, что Китай вовсе не «глобальный рынок», а часть оного. При численности населения свыше 1,4 млрд человек (19% глобального населения) КНР является мировым лидером продовольственной розницы, стремительно наращивая потребление продуктов питания и напитков (более $1 трлн).

Данные за последние годы говорят о росте импорта Китаем продовольствия. При этом китайский продовольственный экспорт игнорировать ни в коем случае нельзя — он тоже рос. Акцентируя внимание на первом и не говоря о втором, получается так называемая полуправда, которая совсем не красит чиновников Белоруссии.

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В ноябре упомянутый Богданов сообщал журналистам, что экспорт сельхозпродукции из Белоруссии в Китай по итогам года может превысить $200 млн, умолчав об импорте из Китая. Уже февраль, однако белорусские госорганы не спешат поделиться с общественностью своевременной и полной информацией об экспортно-импортных операциях с КНР.

Mshp.gov.by Подписание протокола о намерениях с китайской корпорацией Drex Food Group о прямых инвестициях в сельскохозяйственный сектор Белоруссии

Например, посольство Белоруссии в Китае оперирует данными за 2017−2018 годы, в лучшем случае за позапрошлый год. Такое же наплевательское отношение демонстрирует и другая структура МИД Белоруссии — «Информационное республиканское унитарное предприятие «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» министерства иностранных дел Республики Беларусь». Не удивительно, что отрицательное сальдо взаимной торговли с КНР у Белоруссии динамично растёт, а чиновники разных министерств и ведомств свои недостатки преподносят как достоинства.

Главное таможенное управление КНР проявляет куда большее внимание к внешней торговле своей страны. В начале января оно сообщило, что по итогам 2020 года объём внешней торговли страны вырос на 1,5% до $4,65 трлн. При этом экспорт вырос на 3,6% до $2,59 трлн, а импорт снизился на 1,1% до $2,05 трлн, сформировав положительное сальдо внешней торговли в размере $535 млрд. Государственного статистического управления КНР в свою очередь отчиталось о рекордном, несмотря на пандемию, росте ВВП до $15,42 трлн (на 2,3% в годовом исчислении).

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Статистика говорит о том, что Китай не только активный импортёр, но и экспортёр. Причём более успешный, чем, например, Белоруссия, поставляющая в КНР сухое молоко и говядину, калийные удобрения и тому подобное, а импортирующая станки, машины, запчасти и прочую продукцию с высокой добавочной стоимостью.

Белорусский экспорт сельхозпродукции и продовольствия в КНР за 2020 год оценивается в $255 млн — капля в море китайского импорта. Причём белорусское масло и говядину китайские компании легко заместят поставками, например, из Новой Зеландии и других стран. Импорт из Белоруссии не относится к критически важному и, по большому счёту, является доброй волей высшего руководства КНР.

President.gov.by Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время обмена подарками, 14 июня 2019 года

Заявление белорусского чиновника в весьма категоричной форме отрицает способность правительства КНР обеспечить граждан своей страны «полностью своим продовольствием». Такое заявление куда более бестактно, чем отождествление китайского рынка с глобальным.

В мире почти не осталось государств, которые преследовали бы такие абсурдные цели. Белоруссия, например, тоже не может полностью (и даже частично) обеспечить себя чаем и кофе, какао и морской рыбой, а также многим другим по вполне понятным причинам. Постсоветская республика активно импортирует даже то, что у неё может расти — например, турецкий фундук, бельгийские груши, польские яблоки и даже шампиньоны.

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Китайское продовольствие, в том числе ввезённое через третьи страны, весьма заметно на белорусском рынке во всех ценовых сегментах. Посольство Белоруссии в Пекине торжественно открывало «продовольственные бутики», позиционируя белорусские продукты в высшем ценовом сегменте.

Правительство Китая всегда подчёркивало свою способность полностью обеспечить страну продовольствием и наращивать экспорт. Импорт позиционировался как необходимость поддержания широкого ассортимента и удовлетворения постоянно растущего спроса.

При этом аграрный бизнес китайских компаний за рубежом, по мнению официального Пекина, ориентирован не на удовлетворение дефицита на китайском рынке, о чём постоянно заявляют чиновники и общественно-политические деятели разных стран. Этот бизнес ориентирован на зарабатывание денег с реализацией продукции прежде всего за пределами КНР.

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Примерами служат многочисленные предприятия по всему миру, реализующие овощи и многое другое на местных рынках. Например, выращенные в России овощи продаются на российском же рынке. На официальном сайте FAO, помимо статданных по КНР, доступны публикации о китайской помощи другим странам в решении проблем продовольственного обеспечения.

Минсельхозпрод Белоруссии, таким образом, публично представил искажённую картину, в которой Китай позиционируется не в лучшем свете, а небольшая постсоветская республика — как едва ли не спасительница второй экономики мира от недоедания или даже голода. Такое поведение в Пекине вряд ли сочтут дружественным и конструктивным, вписывающимся в рамки с большим авансом предоставленного статуса стратегического партнёрства.

В нынешнем скандале Минск не демонстрирует некую оригинальность. Подобные манипуляции в гораздо более вульгарных формах наблюдаются на Украине и во многих других государствах, большинство из которых безнадёжно отстало от КНР по всем показателям развития.

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