Ноябрь 2020 года стал особенным месяцем для всей игровой индустрии, ведь именно сейчас на рынок выходят консоли нового поколения и первые проекты для них. Если же вы ещё не успели обзавестись свежей PlayStation 5 или Xbox Series X/S — не беда. В этом месяце разработчики и издатели подарили нам множество достойных игр для всех существующих платформ. Корреспондент ИА REGNUM представляет подборку наиболее громких, увлекательных и высокооценённых новинок ноября — играйте на здоровье.

Yakuza: Like a Dragon

Assassin’s Creed Valhalla

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S

Средняя оценка на Metacritic: 83 балла из 100

Мы уже видели ассасина-индейца, ассасина-грека, ассасина-египтянина и даже ассасина из России. «Что дальше — ассасин-викинг?» — в шутку спрашивали фанаты разработчиков из Ubisoft. Однако идея, которая изначально казалась как минимум спорной, на деле получила достойную реализацию. «Вальгалла» — это большая, красивая и крайне увлекательная игра, которую можно оценивать даже без привязки к вездесущей франшизе Assassin’s Creed.

В качестве бравого викинга Эйвора игрокам предстоит найти дом для своего клана на недружелюбных Британских островах, обзавестись новыми союзниками и прикоснуться к таинствам Братства Ассасинов. Однако если вам надоест следовать центральной сюжетной линии, то в игре всё равно найдётся чем заняться: набегами на соседние деревни, состязанием выпивох и даже средневековым аналогом рэп-баттла. Таким образом, благодаря многообразию доступного контента и качеству его исполнения, у Ubisoft получилась одна из лучших игр в серии Assassin’s Creed и одна из самых важных игр 2020 года.

Yakuza: Like a Dragon

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S

Средняя оценка на Metacritic: 84 балла из 100

Вот уже 15 лет Sega выпускает красочные, интересные и по-хорошему безумные игры в серии Yakuza. Долгое время они не пользовались должной популярностью на Западе, а в России и вовсе оставались аутсайдерами. Однако с выходом Yakuza 0 ситуация изменилась и с приключениями колоритных японских гангстеров познакомились даже самые далёкие от этой тематики геймеры. Like a Dragon продолжает следовать учениям своего предшественника и позволяет комфортно сделать первый шаг в мир Yakuza — у игры новый главный герой, новый сюжет и даже новый жанр. Теперь это полноценная JRPG, вообще не требующая от игроков знания предыдущих частей.

Младший член криминальной семьи Аракава по имени Ичибан Касуга боготворит своего босса и по первой же просьбе соглашается сесть в тюрьму за преступление, которого не совершал. Спустя 18 лет герой выходит на свободу и понимает, что мир вокруг слишком сильно изменился за прошедшие годы: у каждого есть личный смартфон, якудза больше не пользуются былым уважением, а босс семьи Аракава не слишком-то и рад видеть Ичибана. Не беда — сильный духом протагонист готов пройти через любые испытания, лишь бы добиться справедливости и найти своё место под солнцем. Помогать ему в этом, конечно же, придётся игрокам.

Yakuza: Like a Dragon — это большая (около 50 часов на прохождение сюжета), наполненная разнообразным контентом и ужасно смешная игра. Будучи огромным фанатом франшизы Dragon Quest, Ичибан постоянно представляет себя героем фантастического приключения со всеми вытекающими: квестами, сокровищами, сверхспособностями и сотней уникальных противников — от агрессивных офисных клерков до бездомных, владеющих магией. На выходе получилась колоритная смесь из затягивающего геймплея и хорошо прописанной истории.

Destiny 2: Beyond Light

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S

Средняя оценка на Metacritic: 74 балла из 100

Дополнение «За гранью света» добавляет в Destiny 2 большую порцию нового контента: сюжетную линию, сторонние активности и, самое интересное, уникальный элемент под названием Стазис. С его помощью стражи смогут замораживать противников и использовать тактический подход к уже привычным боевым столкновениям. В остальном же «За гранью света», как и все предыдущие расширения, получилось довольно спорным и неоднородным: сюжет интересный, но банальный; новые силы красочные, но несбалансированные; появились новые локации и «точки интереса», но при этом исчезли уже полюбившиеся старые.

Отдельно стоит отметить, что Beyond Light делает Destiny 2 ещё более недружелюбной для новичков. С ходу проникнуться местным сюжетом почти невозможно, многие элементы из «оригинальной» версии игры исчезли или хорошо спрятались, а разработчики не слишком-то и стремятся предоставить внятное руководство, «как вообще в это играть и с чего начать».

Demon’s Souls

Доступные платформы: PS5

Средняя оценка на Metacritic: 92 балла из 100

Первая по-настоящему эксклюзивная игра консоли PlayStation 5 (её даже не стали выпускать на прошлом поколении PlayStation) сразу задала высокую планку качества. Один из первых проектов Хидэтаки Миядзаки никогда ещё не выглядел, звучал и «ощущался» так хорошо: с сочной картинкой, мягкими тенями и удобным управлением с геймпада DualSense. Разработчики ремейка не стали заново изобретать велосипед, а лишь улучшили то, что и так неплохо работало 11 лет назад. Зато им удалось неплохо «подогреть» фанатское сообщество, добавив в игру несколько новых секретов — например, ставшую знаменитой таинственную дверь.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Доступные платформы: PS4 и PS5

Средняя оценка на Metacritic: 85 баллов из 100

Ещё одна игра, которую смогут оценить только обладатели консолей семейства PlayStation. «Майлз Моралес» — это продолжение нашумевшего «Человека-паука» от Insomniac Games, которое бережно, но не слишком активно развивает формулу оригинала. История стала более локальной, местные сюжеты более проработанными, а сражения с суперзлодеями остались всё такими же зрелищными и эффектными. Паучок обзавёлся несколькими новыми способностями, позволяющими разнообразить привычный геймплей, а смена главного героя приятным образом сказалась на раскрытии персонажей и общей глубине этой игровой вселенной.

Однако и игроки, и критики единодушно заявляют, что «Майлз Моралес» — скорее спин-офф, чем полноценный сиквел к «Человеку-пауку». Игра получилась довольно короткой, не слишком изобретательной и практически не двигающей глобальный сюжет. Она порадует обладателей PS5 в период ожидания более крупных новинок, но не более — ждём Spider-Man 2.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Доступные платформы: Nintendo Switch

Средняя оценка на Metacritic: 78 баллов из 100

Когда студия Omega Force заявила, что на Nintendo Switch скоро выйдет приквел культовой The Legend of Zelda: Breath of the Wild — фанаты ликовали. Пускай и в другом жанре, но они смогли бы познакомиться с историей любимых персонажей в один из наиболее интересных периодов этой игровой вселенной. На деле же поклонники получили не совсем ту игру, на которую рассчитывали. «Эра бедствия» не полноценный приквел, а скорее сюжетное ответвление в альтернативной временной линии. Таким образом, все описанные в игре события никак не скажутся на общем сюжете Breath of the Wild и её будущего сиквела — а жаль.

Тем не менее Omega Force сделала то, что у неё получается лучше всего, — красочную, динамичную и довольно увлекательную игру со зрелищными боями и сотнями врагов на экране. При этом разработчикам удалось сохранить ту самую волшебную атмосферу Breath of the Wild: с её пейзажами, музыкой и множеством знакомых элементов.

World of Warcraft: Shadowlands

Доступные платформы: PC

Средняя оценка на Metacritic: —

В последние годы разработчики из Blizzard Entertainment словно сидят на пороховой бочке: почти каждое их решение фанаты воспринимают в штыки и регулярно критикуют за непростительные для такой большой компании ошибки. Релиз дополнения Shadowlands для World of Warcraft при этом, как ни странно, прошёл без большинства «традиционных» неудач Blizzard вроде перегруженных серверов.

В «Тёмных землях» игрокам откроются новые масштабные локации, несколько эпических сюжетов и встречи со старыми знакомыми. Однако главная заслуга дополнения заключается в том, что оно делает World of Warcraft куда более дружелюбной игрой для новичков — разработчики серьёзно поработали над системой прогрессии персонажа, подачей истории и добавили несколько полезных новшеств, призванных облегчить путешествия по Азероту. Остаётся лишь надеяться, что дополнение сможет удерживать высокую планку качества до самого конца и привлечёт в World of Warcraft ещё больше новых игроков.