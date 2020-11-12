12 ноября 2020 | Время чтения 7 мин

Артём Дубровский, , 09:00 — REGNUM Я помню те времена, когда Ubisoft решила ещё активнее развивать франшизу Assassin’s Creed и добавлять в неё совсем уж экзотические исторические архетипы. Ассасин из Индии — есть. Китайский ассасин во времена династии Мин — получите. И даже ассасин из России времён революции 1917 года там был. Тогда фанаты всё чаще шутили в сети: «А что дальше? Ассасин-викинг?». Однако что для одних шутка, то для других способ заработать денег и сделать на удивление достойную игру. Встречайте Assassin’s Creed Valhalla — ещё один «конвейерный» проект Ubisoft, который удивляет не только размахом, но и качеством.

Assassin's Creed Valhalla Иван Шилов ©ИА REGNUM

Викингу Эйвору не везло с самого детства. Сначала воины вражеского клана убили родителей. Потом в лесу на мальчика набросился дикий волк — из-за чего юный викинг получил прозвище «поцелованный волком» (что в российской локализации перевели как «брат волка»). А потом излишне дипломатичный конунг-опекун отказался мстить за смерть родителей Эйвора. Однако былые обиды и неудачи не помешали мальчику стать яростным воином, талантливым поэтом и правой рукой своего названного брата Сигурда — наследника местного престола.

Во вступительной миссии Valhalla Эйвору (который в этой части Assassin’s Creed может быть как мужчиной, так и женщиной) придётся победить призраков прошлого, свершить свою месть и получить пугающее предостережение насчёт будущего. Всё это в формате пролога общим хронометражем на 4−5 часов реального времени: где дадут и к боевой системе привыкнуть, и разграбить пару прибрежных деревень, и подробнее ознакомиться с многочисленными сторонними активностями игры.

Плавать на драккаре и наслаждаться окружающими красотами — отдельный вид удовольствия в Valhalla Скриншот из игры Assassin's Creed Valhalla

Их, к слову, стало больше, чем в других частях Assassin’s Creed. Особенно стоит выделить флютинг (эдакий скандинавский рэп-баттл) и состязание выпивох, где нужно на скорость пить мёд и стараться не упасть от стремительно растущего уровня алкогольного опьянения. И, если второе «развлечение» помогает всего лишь заработать пару монет и весело отвлечься от основной сюжетной линии, то первое дарит драгоценные очки харизмы. С их помощью в дальнейшем можно будет повлиять на своих спутников и соперников в диалоге, не прибегая к помощи топора.

Дополнительные миссии теперь называются «мировые события» — это всё ещё необязательные, но интересные, проработанные и зачастую крайне эмоциональные истории местных жителей, которым нужна помощь Эйвора в том или ином деле. Они не копятся мёртвым грузом в журнале заданий, а наткнуться на одно из них чаще всего получается совершенно случайно — отчего их прохождение становится ещё более приятным и занятным делом.

В первой половине игры мне особенно запомнилось одно из таких мировых событий: молодая женщина-викинг жалуется Эйвору на проблемы сексуального характера. Мол, раньше она и её муж были бравыми воителями и регулярно занимались любовью во время набегов. А сейчас, из-за миролюбивой политики конунга, грабить стало некого, а значит, и былой «огонёк» в отношениях пропал. Ничего не поделать — придётся выручать бедную семейную пару. В этой миссии вам придётся разыграть настоящее представление: ворваться в дом под видом воина вражеского клана, начать крушить мебель и, как итог, утроить пожар — и всё это на глазах у занимающихся любовью викингов. О времена, о нравы.

Не забыли разработчики и о глобальном сюжете в современности. Здесь даже нашлось место для коронавируса Скриншот из игры Assassin's Creed Valhalla

Центральный сюжет почти не отстаёт по накалу страстей. После пролога Эйвор и Сигурд принимают волевое решение отправиться в Британию и построить там новый дом для своего клана. А значит, придётся не только заниматься менеджментом поселения (что в Valhalla вынесено в отдельную игровую механику), но и активно участвовать в политической жизни островов. Для начала заключить союз с сыновьями легендарного Рагнара Лодброка, а потом и с правителями других соседних земель.

На этом, в общем-то, и строится основная часть игры: Эйвор седлает коня (или поудобнее устраивается на собственном драккаре) и отправляется в путешествие к одному из соседей. На месте он проходит различные сюжетные задания, заручается поддержкой правителя и возвращается в постепенно разрастающееся поселение своего клана. Дальше по желанию: можно отдохнуть, построить пару новых зданий, пройти несколько мировых событий, поохотиться за редким снаряжением или поучиться ремеслу ассасина.

Сам Эйвор никогда не садится за вёсла — не командирское это дело Скриншот из игры Assassin's Creed Valhalla

К слову о нём — Ubisoft, наконец-то, решила оправдать название франшизы Assassins' Creed и вернуть многие механики из прошлых частей. Ликуйте фанаты: Эйвор теперь орудует скрытым клинком (правда, совсем не так, как мы привыкли), прячется среди ничего не подозревающих горожан и охотится за головами высокопоставленных чинов ордена тамплиеров. Здесь вам и культовый «прыжок веры», и прятки в стогах сена, и смертоносные удары клинком со спины. Сюжетно у ассасинов также нашлось своё место в общей истории покорения Британии, однако она не столь глобальна и интересна, как основные похождения Эйвора.

К сожалению, идея «ассасин-викинг» даже при неплохой реализации совершенно не работает сразу по ряду причин. Прежде всего, эти механики никак не вяжутся с общей концепцией игры. В одном эпизоде мы грабим деревни, беспощадно вырезаем стражу и с улюлюканьем кидаем топоры прямо в головы соперников, а в другом — вынуждены скрываться и искать нужный момент для атаки исподтишка. И с полной уверенностью могу заявить: делать первое куда веселее, чем второе.

Меню снаряжения вполне стандартное. Радует, что можно экипировать героя сразу двумя щитами и устроить представление в стиле мультфильмов о «Трёх богатырях» Скриншот из игры Assassin's Creed Valhalla

За время пролога и первой части основного сюжета игра слишком сильно погружает тебя в жизнь викингов: с постоянными пирами, частыми набегами и романтикой кровавого боя «лицом к лицу». Поэтому поверить в то, что Эйвор по собственной воле захочет победить противника не как благородный воин, а как хитроумный убийца, — попросту невозможно. Да и на деле зачастую оказывается, что проще и быстрее достать топоры и устроить брутальный мордобой со множеством противников, чем долго и упорно выслеживать одного единственного.

И это, не говоря о том, что стелс в Valhalla реализован ужасно бедно. Единственное, что скрывает Эйвора от взгляда стражи и неприятелей — это тоненький плащ с капюшоном. И даже если под ним герой будет абсолютно голым или, наоборот, одет в полный комплект фамильных доспехов своего клана, на него всё равно никто не обратит внимание. Получается парадокс уровня игр про Хитмэна — запоминающийся лысый детина с татуировкой на голове переодевается в почтальона и каким-то неведомым образом становится невидимкой для окружающих.

Большую часть игры я проездил на этом огромном волке. Ведёт он себя как лошадь, но атмосферы добавляет Скриншот из игры Assassin's Creed Valhalla

Таким образом, создаётся ощущение, что линия ассасинов и все её механики в Valhalla «прикручены» как-то искусственно. Ясное дело, что Ubisoft пора оправдывать название франшизы и чем-то радовать преданных фанатов, но хотелось бы чуть более тонкого и вдумчивого подхода. Особенно слабой эта часть игры кажется на фоне всего остального контента: интересного, проработанного и затягивающего на долгие часы. По масштабу происходящих событий и доступных «точек интереса» Valhalla совершенно точно не уступает тому же «Ведьмаку», а в некоторых аспектах и значительно превосходит его.

Стоит признать, что у Ubisoft получилась большая, красивая, качественная и очень «правильная» игра для 2020 года. Конечно же, в ней хватает и минусов, но за общим количеством приятных впечатлений и того уровня «развлекательности», который она дарит, о них не хочется и вспоминать. Моей личной головной болью стала лишь продолжительность проекта: в нём так много разнообразного контента, что полное прохождение может занять от 60 до 100 свободных часов реального времени. А где их найти взрослому работающего человеку?

Любой набег в Valhalla начинается с высадки на берег. Будьте готовы промочить ноги Скриншот из игры Assassin's Creed Valhalla

Можно ли назвать Valhalla успешной игрой — совершенно точно. Можно ли назвать Valhalla игрой про ассасинов — нет, нельзя. Тем не менее Ubisoft хочется лишь похвалить и отметить, что именно с этой франшизой компания движется в правильном направлении. Однако в следующих проектах серии (которые, скорее всего, уже находятся в разработке) хотелось бы увидеть более продуманного возвращения к истокам.

Читайте ранее в этом сюжете: Первые впечатления от игровой консоли Xbox Series X: будущее уже наступило?