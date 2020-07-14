14 июля 2020 | Время чтения 6 мин

Дональд Трамп после заявления о выходе США из Парижского соглашения заявил, что для него будущее американской энергетики связано в первую очередь с новыми ядерными технологиями. С экологической точки зрения наиболее перспективной является реакция ядерного синтеза атома бора с протоном. Несколько научных лабораторий и фирм занимаются этим направлением и уже получили обнадеживающие результаты

Плазменная установка для получения реакцияи ядерного синтеза бора с водородом

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Использование ядерного синтеза как источника энергии для практического применения сталкивается с огромными проблемами из-за экстремальных физических условий, необходимых для реализации известных сегодня реакций ядерного синтеза. К ним относятся температуры в 100 млн ºС или астрономически высокое давление, которое должны постоянно поддерживаться для того, получить выход энергии.

Все усилия по достижению этой цели привели к появлению дорогостоящих и крупномасштабных экспериментальных установок, в которых используются лазеры сверхвысокой мощности, микроволновые генераторы, пучки частиц, гигантские сверхпроводящие магнитные системы и другие передовые технологии. Можно сделать вывод, что ядерный синтез, если он станет реальностью, превратится в сложный, чрезвычайно капиталоемкий способ производства энергии.

Но что, если бы существовал гораздо более простой подход, который не требовал обеспечения столь сложных технических устройств для достижения сверхвысоких температуры и давления? Метод, в котором природа сделает большую часть работы за нас?

Удивительно, но такой подход существует. Он основан на устройстве для фокусирования плотной плазмы (DPF — the dense plasma focus).

Установка для плотной фокусировки плазмы

DPF генерирует электрический разряд, который быстро развивается во времени и пространстве, концентрируя свою энергию в массиве нитевидных структур, сходящихся в крошечном узле, который называется плазмоидом. Внутри плазмоида созданы все условия для ядерного синтеза.

С 1960-х годов DPF существует в различных формах и используется в десятках университетских и государственных лабораторий по всему миру для экспериментальных исследований в области физики плазмы. Он также используется в качестве источника рентгеновских лучей и нейтронов.

Помимо перечисленных применений, явления, наблюдаемые в разрядах DPF, лежат в основе модели, описывающей различные самоорганизующиеся процессы в природе — от лабораторного масштаба до масштаба галактик и галактических скоплений.

Энергия ядерного синтеза в фокусе плазмы

Уже давно экспериментально доказано, что DPF может генерировать большое количество реакций синтеза при работе в камере, заполненной газообразным дейтерием.

До недавнего времени возможность использования DPF для коммерческого производства электроэнергии никогда не рассматривалась и, соответственно, не финансировалась.

Сегодня почти все инвестиции в исследования в области термоядерной энергетики идут на обеспечение крупных дорогостоящих проектов, примером которых является гигантский Международный экспериментальным реактор Torus (ITER), строящийся на юге Франции за $40 млрд.

Более инновационные, но менее престижные проекты были лишены таких средств. Эта ситуация, на первый взгляд, парадоксальная, но, к сожалению, хорошо знакомая тем, кто наблюдает за поведением инвесторов в последние десятилетия.

Строительство Международного экспериментального реактора Torus (ITER) на юге Франции. Апрель 2018 года Oak Ridge National Laboratory

Хорошая новость заключается в том, что одна лаборатория в США — частная компания Lawrenceville Plasma Physics, Inc. из Нью-Джерси, назвавшая свой проект LPPFusion, — всерьез взялась за решение задачи разработки на основе эффекта плотного плазменного фокуса источника термоядерной энергии.

У проекта, очевидно, есть реальные шансы на успех. Основатель и руководитель LPPFusion физик Эрик Лернер является одним из ведущих мировых экспертов в области фокусирования плазмы и смежных областях физики плазмы и астрофизики.

Обладая ограниченным бюджетом и несколькими преданными сотрудниками, LPPFusion шаг за шагом повышала производительность своей технологии, необходимой для получения чистой энергии.

Основные показатели были достигнуты в 2016 году, когда в устройстве Лернера ионы были нагреты до температуры 2,8 млрд ºС, что намного выше температуры, полученной в любом эксперименте по ядерному синтезу на сегодняшний день. Эта температура в 200 раз выше, чем в центре Солнца, и более чем в 15 раз превышает прогнозируемую максимальную температуру для ITER.

LPP Fusion намеревается использовать соединение бор-водород вместо стандартного дейтериево-тритиевого топлива. Уже достигнутые мировые температурные рекорды являются важным предварительным условием для этого шага. Если план сработает, то это будет отличная новость.

Вакуумная камера. Лаборатория LPPFusion, Нью-Джерси, США Lppfusion.com

Реакция синтеза водорода и бора — мечта ядерной энергии, потому что она не сопровождается опасным излучением и не порождает радиоактивных отходов, а использует практически неограниченный запас топлива и обеспечивает возможность прямого преобразования энергии синтеза в электричество.

Один грамм водородно-борной смеси будет производить примерно столько же энергии, сколько выделяется при сжигании трех тонн угля. Первые эксперименты с водородно-борным топливом запланированы на конец этого года.

Проект Лернера в настоящее время находится на этапе научных исследований. Главная задача сейчас состоит в том, чтобы перейти от получения большого количества реакций синтеза, что уже продемонстрировано и надежно воспроизводится в экспериментах, к достижению чистого выхода энергии. За этим этапом последует этап конструирования установки. Конечно, успех не гарантирован. Но, возможно, отдача будет огромной.

Бериллиевый катод. Лаборатория LPPFusion, Нью-Джерси, США Lppfusion.com

Дешевое будущее ядерного синтеза

Предполагается, что основанные на технологии DPF электростанции, работающие на водороде и боре, будут сочетать простоту конструкции и эксплуатации с небольшими размерами блока, низкими инвестиционными затратами, низкими расходами на топливо и низкой пожарной опасностью.

Для коммерческого производства электроэнергии устройство DPF должно сочетаться с запатентованной системой прямого преобразования энергии синтеза в электричество. При частоте импульсов с 200 разрядов в секунду система будет обеспечивать выходную мощность в 5 мегаватт.

Полный блок питания DPF будет иметь размер всего в несколько метров в поперечнике, что позволит легко и экономично достичь любой желаемой мощности, просто добавив дополнительные блоки. Технология может быть легко масштабировать в массовом стандартизированном производстве.

Достоверные оценки показывают, что технология DPF может снизить стоимость производства электроэнергии в десять и более раз по сравнению с существующими традиционными и альтернативными технологиями получения электроэнергии.

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