Уже 24-й день, как азербайджано-турецкая военщина развязала войну против Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика — ред.). Если 27 сентября т. г. и в первые дни войны часть экспертного сообщества воспринимала происходящее как очередное обострение на линии разграничения вооруженных сил Азербайджана и сил обороны Республики Арцах, то автор этих строк ещё задолго до начала войны предупреждал о её неизбежности. Более того, в обоснование моих алармистских выводов были опубликованы статьи ИА REGNUM.

Так, еще 7 февраля 2020 г. ИА REGNUM опубликовало мою статью «Необходим Объединенный комитет обороны Армении и Арцаха». Приведу лишь строки из аннотации этой статьи: «Государственный переворот 2018 г. явился заключительным действием проработанной технологии по приведению к власти в Армении русофобских сил с целью дальнейшего выдавливания России из Закавказья, ввода миротворческих сил НАТО по всему периметру границ Арцаха, осуществления контроля над границей с Ираном. Учреждение объединенного Комитета обороны Армении и Арцаха с целью нейтрализации опасной угрозы существованию двух армянских государств — обязательное условие сохранения Армении и Арцаха». Замечу, что спустя 8 месяцев полтора десятка политических партий Республики Армения (далее РА) выступили с аналогичным заявлением, которое незамедлительно стало предметом гнусных нападок со стороны разного рода соросовских прихвостней, усмотревших в этом, бесспорно, востребованном начинании политических партий РА чуть ли не подготовку государственного переворота.

Заметим также, что дальнейшие действия Апшеронского султана Ильхама Алиева и новоявленного неоосманского султана Эрдогана не оставляли сомнений в скором развязывании ими войны против Республики Арцах. Мои опасения на сей счёт были подробно раскрыты в статьях «Война на пороге Армении и Арцаха» (от 13 мая 2020 г.) и «Азербайджан с одобрения США и ЕС развяжет войну против Арцаха» (от 23 мая 2020 г.), опубликованных ИА REGNUM. Не стану приводить подробности из этих статей, а приведу лишь выдержки из аннотаций к ним. «Азербайджано-турецкая военщина, воспользовавшись занятостью ведущих держав борьбой с пандемией коронавируса, развяжет очередную бойню на линии противостояния вооруженных сил Азербайджана и Республики Арцах. Зная коварство современных неоосманистов, следует ожидать серии провокаций на армяно-азербайджанской границе в районе Нахичевани» (статья от 13.05.2020 г. ). А вот, что было написано в аннотации статьи от 23 мая 2020 г.: «Азербайджан, по сути, с одобрения США и Евросоюза развяжет новую войну против Республики Арцах. Вне всякого сомнения то, что апшеронские ястребы вновь потерпят сокрушительное поражение. Убежден и в том, что на этот раз Республика Армения непременно признает суверенитет и независимость Республики Арцах. Сомневаться в этом не приходится». Увы, с сожалением, хочу признаться, что мои тревожные прогнозы стали явью, началась война.

За прошедшие крайне тревожные дни кровопролитной войны любой здравомыслящий политик, если он не является стипендиатом фонда Апшеронского султана отдаёт себе отчёт в том, что в этой войне Азербайджан является всего лишь тупым военным инструментом в реализации сколь бредовой, столь и опасной пантюркистской программы неоосманского султана Эрдогана. Его ближайшая цель — ввергнуть в хаос Северный Кавказ, Поволжье и Республику Крым с тем, чтобы в дальнейшем сделать их составной частью лелеемой Эрдоганом Новоосманской империи. Параллельно с этим будет проведена экспансия в республики Средней Азии с плацдармом в Киргизии. Можно привести множество доводов в обоснование вполне реальной возможности подобного хода развития событий. Но это тема отдельного анализа. Сказать же, что об этих планах главарей одной нации двух государств не знают в России — это равнозначно тому, чтобы расписаться в собственной поверхностности анализа событий, происходящих в регионе Южного Кавказа и вокруг него. Тем временем разного рода проазербайджанские штатные пропагандисты аналитических ток-шоу на ведущих телеканалах России в поте лица свистят в азербайджано-турецкую дуду, не подозревая, что это грамотно проводимая работа российских державников по развенчиванию программных установок азербайджано-турецких стратегов войны, а скорее их подлинных заокеанских кукловодов. Не думаю, что высокие профессионалы, находящиеся в руководстве служб, обеспечивающих национальную безопасность Российской Федерации, не осведомлены об источниках доходов сих ангажированных султанами одной нации — двух государств политических скоморохов. Благо, что они изначально разоблачены, пусть пока и негласно. Пользуясь случаем, хочу вновь и вновь выразить слова благодарности высоко профессиональным убежденным патриотам державной России, особенно автору и ведущему программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Владимиру Соловьёву, а также его коллегам из ОРТ и РТР Ольге Скабеевой, Евгению Попову, Екатерине Стриженовой, Артёму Шейнину, Анатолию Кузичёву. Не скрою, что с их уст нередко приходится слышать и горькие слова в адрес РА и его политического класса. Однако, следует признать, что в большинстве случаев повод для критических оценок с их стороны даем мы сами. Увы, это горькая правда. Эту часть моего анализа хотелось бы завершить выдержками из аннотаций к статьям «Предотвратить войну в Закавказье под силу лишь России» (от 4 августа 2020 г.) и «Стратегический союз с Россией был и остаётся гарантией безопасности Армении» (от 21 сентября 2020 г.). Итак, читаем: «Переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию зашли в тупик. Ни Алиев, ни Пашинян далее не в состоянии прийти к каким-либо мирным договорённостям, что при подстрекательстве Турции обернётся кровопролитной войной, которая охватит не только Азербайджан, Армению и Арцах, но и все Закавказье. Предотвратить войну в Южном Кавказе под силу лишь России. И это есть непреложная истина» (04.08.2020 г.). И другая выдержка из аннотации статьи от 21 сентября 2020 г.: «В наше тревожное время востребован совершенно другой подход, в основе которого должен быть положен тщательный анализ современного международного положения, главенствующим вопросом, его основой должно быть определение роли и места Армении в проводимой массированной гибридной войне, развязанной коллективным Западом против нашего стратегического союзника, братской Российской Федерации. Все остальное — это от лукаваго». Приводя выдержки из моих статей, опубликованных на интернет-портале ИА REGNUM, не могу не выразить свою глубокую признательность главному редактору ИА REGNUM, уважаемому Модесту Алексеевичу Колерову за его истинно державный русский патриотизм, глубокое осознание истины — стреляют по Армении и Арцаху, а целят по России.

Уважаемый читатель, было очень и очень своевременно опубликованное на сайте Кремля в 23:30 (мск) Заявление, текст которого приводится далее: «После серии телефонных переговоров с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными. Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве Министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении». Далее, как известно, состоялись десятичасовые переговоры министра иностранных дел России С. В. Лаврова с его армянским и азербайджанским коллегами З. Г. Мнацаканяном и Д. А. Байрамовым, по итогам которых был согласован нижеследующий документ: «1. Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста. 2. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. 3. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. 4. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса». То, что Азербайджан обязательно нарушит исполнение этого соглашения с первых же минут оглашения текста этого документа было понятно. Я специально привел полный текст этого соглашения, который был первой политической пощечиной неоосманскому султану Эрдогану. Он, будучи главным подстрекателем развязанной Апшеронским султаном войны, ставил своей ближайшей задачей изменить формат переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию, а упоминание в соглашении, причем дважды, неизменности формата переговорного процесса в составе сопредседателей Минской группы ОБСЕ уж слишком расстроило Реджепа Тайиповича. В этих условиях Апшеронскому султану ничего не оставалось делать, как умилостивить своего патрона, неоосманского султана, грубо нарушив соглашение о перемирии от 10 октября т. г. и возобновив с новой силой военные действия чуть ли не по всему периметру противостояния ВС Азербайджана и Армии обороны Республики Арцах. Это было своеобразным месседжем султана Эрдогана российскому руководству о том, что без его, султана, участия любые переговоры и соглашения обречены на провал. Здесь-то и неоосманский султан допустил грубую ошибку. Так, в первой половине дня 14 октября т. г. «авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России ударила по лагерю в сирийской провинции Идлиб, где проходила подготовка боевиков для участия в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает близкое к Минобороны России издание «Русская весна … В результате два истребителя Су-34 и два Су-24М атаковали семь объектов лагеря, в числе которых пункт управления, укрытия и замаскированная военная техника». Согласно оценочным данным, в течение 15 минут российские истребители и бомбардировщики уничтожили группу из примерно 200 боевиков. Заметим, что о появлении сирийских террористов в зоне боевых действий в Карабахе ранее сообщила британская Guardian, уточнив, что боевиков вербует частная компания из Турции, и они проходят подготовку в турецких тренировочных лагерях. Весьма примечательно, что спустя несколько часов после этой успешной атаки ВКС РФ по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. На сайте Кремля в 19:40 было опубликовано сообщение, в котором, в частности, говорится: «Президент России выразил серьёзную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона. Подчёркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Высказана надежда, что Турция как член Минской группы ОБСЕ (не сопредседатель, а член МГ ОБСЕ — А. Г.), внесёт конструктивный вклад в деэскалацию конфликта». Продолжающееся после этого игнорирование Азербайджаном перемирия является очередным свидетельством ярости султана Эрдогана, который, не приходится сомневаться в том, что в ходе телефонного разговора от президента Российской Федерации уважаемого Владимира Владимировича Путина понял, что столкнулся с непреклонной волей и решительностью российского руководства придерживаться соглашения от 10 октября т. г. о перемирии. Коварный султан Эрдоган решил дать «ассиметричный» ответ президенту России. Так, уже 16 октября состоялся официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. После их встречи в Стамбуле на брифинге Эрдоган заявил: «Мы воспринимаем Украину как ключевую страну в плане безопасности и стабильности нашего региона. И в рамках этого мы всегда поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым. Турция не признавала и не признает аннексию Крыма». Что же можно сказать: слова новоосманского султана в очередной раз раскрыли его далеко идущие планы по захвату Крыма, о чём ранее было указано. Внимательно отслеживая визит Зеленского в Турцию, меня не покидала мысль, как-то: неужели президент Украины не знает историю страны, которой ему доверено руководить. Подсказали бы В. Зеленскому ознакомиться с ответом запорожских казаков турецкому султану, «сыну Магомета, брату солнца и луны, внуку и наместнику Божьего, владетеля всех царств: Македонского, Вавилонского и Иерусалимского, великого и малого Египта» Мехмеду IV. Ведь там же немало проникновенных слов, которые нынче звучат пророчески. Хотелось бы воспроизвести полный текст ответа запорожских казаков турецкому султану, но я все-таки воздержусь, а то еще не так поймут защитники прав человека (в данном случае султана Эрдогана). Однако. Чтобы читателям было понятно, о чем идет речь, приведу лишь несколько строк из данного письма: «Вавилонский ты повар, Македонский колесник, Иерусалимский пивовар, Александрийский козолуп, Большого и Малого Египта свинопас …, всего света и подсвета дурак … Свиная ты морда, кобылиная срака, мясницкая собака, некрещеный лоб …». Мне как армянину весьма понятны чувства запорожских казаков, они особенно актуальны и сейчас, когда спустя 105 лет после Геноцида армян, учиненных младотурками Османской империи, сегодня их духовный наследник султан Эрдоган продолжает преступление своих духовных «пастырей» в отношении свободолюбивого армянского народа Республики Арцах.

Уважаемый читатель, в понедельник во второй половине дня по времени Нью-Йорка члены Совбеза ООН провели закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе по запросу России, Франции и США — тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Interfax, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в Совете Безопасности обсуждают, как эффективнее контролировать соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, договоренность о которых дважды 10 октября и 18 октября была достигнута, но вскоре в обоих случаях была нарушена. «С тех пор как была достигнута договоренность о прекращении огня, она не соблюдалась. Главный вопрос заключается в том, как обеспечить контроль за соблюдением режима прекращения огня. Сегодня появились сообщения о том, что Минобороны РФ ведет переговоры с коллегами в Армении и Азербайджане о том, как реализовать этот механизм контроля», — заявил Небензя журналистам по итогам закрытой встречи. Заметим также, что в октябре т. г. Россия занимает кресло председателя Совета Безопасности ООН.

Вместо послесловия. С первого дня начала военной агрессии со стороны Азербайджана против Республики Арцах можно без преувеличения утверждать, что только Российская Федерация в отличие от многих стран-партнеров не ограничилась лишь ласкающими ухо предостережениями неоосманов типа «осуждаем», «выражаем озобоченность» фактам привлечения террористов из Сирии в зону боевых действий. Так и не прозвучало ни одного строгого, жесткого осуждения неконструктивным, более того, подстрекательским действиям их ближайшего союзника по НАТО, Турции. Удары ВКС РФ по лагерям боевиков в Сирии, готовящимся к отправке в Нагорный Карабах — стали серьезным и, убежден, отрезвляющим предупреждением Турции, его неоосманского султана Эрдогана о недопустимости его откровенно подстрекательских действий. В этой связи хотелось бы привести аннотацию из моей статьи, опубликованной ИА REGNUM 2 марта 2020 г. «Война против России — катастрофа для Турции». «В эти тревожные дни надо вновь подчеркнуть: безопасность Армении, Грузии и Азербайджана, сохранение хрупкого мира в регионе Южного Кавказа от авантюристической политики новоявленного султана Сулеймана Великолепного, то есть Эрдогана, будет во многом зависеть от решений, принимаемых Великой Россией. Да, обеспечение безопасности Грузии и Азербайджана также будет обеспечено усилиями России. Развяжи Эрдоган войну против России — катастрофа для Турции станет неизбежной. Но это будет не выбор России». Да простит меня уважаемый читатель за неоднократные ссылки на ранее опубликованные статьи. Повторюсь, все ныне происходящее в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) было вполне предсказуемо. Но, увы, все мои предостережения так и остались гласом вопиющего в пустыне. Вновь и вновь выражаю благодарность главному редактору ИА REGNUM уважаемому Модесту Алексеевичу Колерову, уважаемому Константину Федоровичу Затулину, первому заместителю председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками, создателю Международного Лазаревского клуба, на официальном сайте которого публиковались мои статьи. Официальный Ереван, да не только, поставил эмбарго на все мои статьи, а автора этих строк не увидеть на экранах самых разных каналов телевидения РА, уже не приходится говорить об интернет-телеканалах, вещающих благодаря соросовским подачкам. Лишь чудом уцелевшие патриотические издания «Иравунк», «Новое Время», интернет-издание Shame. am (уже более 10 дней сайт этого издания заблокирован), изредка и интернет-издание «Голос Армении», публиковали мои статьи. Между тем сейчас уже более чем очевидно, что мои оценки и прогнозы событий, происходящих в Республике Армения после государственного переворота апреля-мая 2018 года, в скором времени становились реальностью.

P.S. Возвращаясь к широко освещаемой в российских масс-медиа теме войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах, следует особо подчеркнуть одно весьма и весьма существенное обстоятельство, как-то: большинство участников дискуссий по какому-то странному стечению обстоятельств не вдаются в подробности правомерности широко раскручиваемого в масс-медиа РФ и не только Апшеронским султаном и Ко тезиса об оккупированных азербайджанских территориях, включая помимо 7 районов зоны безопасности Нагорного Карабаха и территорию Республики Арцах. Между тем особо следует указать, что Нагорно-Карабахская Республика никогда не была в составе Азербайджанской Республики. Вновь сошлюсь на факты недавнего исторического прошлого. Так, 3 апреля 1990 г. Верховный Совет СССР выносит решение о вступлении в силу Закона «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». Во втором пункте этого решения записано: «…любые действия, связанные с постановкой вопроса о выходе союзной республики из СССР и противоречащие Закону СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» (N 1410−1 от 3 апреля 1990 года), предпринятые как до, так и после введения его в действие, не порождают никаких юридических последствий как для Союза ССР, так и для союзных республик». Согласно этому же закону из состава СССР возможно было выйти только на основе результата проведенного в республике референдума. Причем находившиеся в составе республики (в данном случае Азербайджанской ССР) автономные республики, области (в нашем случае Нагорно-Карабахская Автономная область) и округа получили право, опираясь на результаты референдума, проведенного в этих административно-территориальных единицах, принимать решение или оставаться в составе СССР, или вообще стать независимыми. Так вот, принятая 30 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР «Декларация о восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики» и принятый 18 октября 1991 года Конституционный акт о государственной независимости Азербайджанской Республики в соответствии с пунктом 2 Закона СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» не имели никакой юридической силы. Вместе с тем весьма характерны с точки зрения традиционного коварства тюрко-азербайджанской дипломатии статьи 1−3 Конституционного акта: «Статья 1. Вторжение 27−28 апреля 1920 года 11 армии РСФСР в Азербайджан, аннексия территории республики, свержение Азербайджанской Демократической Республики — субъекта международного права являются оккупацией Россией независимого Азербайджана. Статья 2. Азербайджанская Республика является преемницей существовавшей с 28 мая 1918 года по 28 апреля 1920 года Азербайджанской Республики. Статья 3. Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 г. является недействительным с момента подписания в части, относящейся к Азербайджану». Заметим также, что Референдум о независимости был проведен в Азербайджане 29 декабря 1991 года, то есть через 8 дней после принятия Алма-Атинской декларации о целях и принципах СНГ, которая объявила о прекращении существования СССР. Так вот, Референдум по вопросу о независимости Нагорно-Карабахской Республики состоялся 10 декабря 1991 года в полном соответствии с Законом СССР от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». Законом, который стал единственным правовым актом на территории СССР, дающим абсолютно равные права всем субъектам СССР самостоятельно и свободно определять свой государственно-правовой статус и регламентирующим процедуру как выхода из СССР, так и из союзной республики. Более того, выход из состава Азербайджана Нагорный Карабах осуществил в полном соответствии с Уставом ООН, нормами международного права и, повторюсь, действующим в то время законодательством СССР. Таким образом уже набившие оскомину ссылки на принадлежность Республики Арцах Азербайджанской Республике являются либо плодом недостаточной осведомленности участников всевозможных дискуссий в связи с войной, развязанной Апшеронским султанатом под покровительством султана Эрдогана, либо являются следствием ангажированности штатных экспертов, ратующих за территориальную целостность Азербайджана. Еще раз отмечу, что Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) никогда не была частью Азербайджанской Республикой. Любой уважающий международное право эксперт, каким бы ненавистником СССР или русофобом ни был, должен признать эту непреложную истину: Республика Арцах никогда не была в составе Азербайджанской Республики.

P. S. На днях в серьезной и весьма востребованной в наше сложное время передаче автора и ведущего Владимира Рудольфовича Соловьёва «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» я совершенно по-новому раскрыл для себя кинорежиссера Карена Шахназарова, того самого, у кого деды и прадеды являлись меликами Шуши (на что, со слов Шахназарова, сохранились соответствующие документы). Он искренне выражал свой восторг в связи с выступлением народного писателя Азербайджана Чингиза Абдуллаева, вышедшего в эфир 16 октября т. г. в программе Владимира Соловьёва. Режиссера взволновало знание Абдуллаевым подробностей о судьбе героев комедии Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». По своей наивности я полагал, что вместе с нескрываемым восторгом именитый режиссер выразит сожаление, что Ч. Абдуллаев не стал читать знаменитое стихотворение Осипа Мандельштама «Фаэтонщик», написанное 12 июня 1931 года после поездки поэта О. Мандельштама и его супруги Надежды Мандельштам в Шушу, спустя 11 лет после истребления азерами армянского населения города Шуши и полного его сожжения. Жена поэта о поездке в Карабах напишет: «На рассвете мы выехали на автобусе из Гянджи в Шушу. Город начинался с бесконечного кладбища, потом крохотная базарная площадь, куда спускаются улицы разоренного города. Нам случалось видеть деревни, брошенные жителями, состоящие из нескольких полуразрушенных домов, но в этом городе, когда-то, очевидно, богатом и благоустроенном, картина катастрофы и резни (по оценкам заслуживающих доверия источников в Шуше было убито от 2-х до 10 тысяч армян. Советская энциклопедия упоминает число убитых — 2096 человек — А. Г.) была до ужаса наглядной … Говорят, что после резни все колодцы были забиты трупами. Если кто и уцелел, то бежал из этого города смерти. На всех нагорных улицах мы не встретили ни одного человека. Лишь внизу — на базарной площади — копошилась кучка народу, но среди них ни одного армянина, только мусульмане. У О. М. создалось впечатление, будто мусульмане на рынке — это остатки тех убийц, которые с десяток лет назад разгромили город, только впрок им это не пошло: восточная нищета, чудовищные отрепья, гнойные болячки на лицах …». Свои переживания Осип Мандельштам, переживания своей супруги Надежды он воплотил в строках:

Так, в Нагорном Карабахе,В хищном городе ШушеЯ изведал эти страхи,Соприродные душе.Сорок тысяч мертвых оконТам видны со всех сторонИ труда бездушный коконНа горах похоронен…И бесстыдно розовеютОбнаженные дома,А над ними неба мреетТемно-синяя чума.

Думаю, что эти строки одного из крупнейших российских поэтов ХХ века Осипа Мандельштама, бесспорно, обогатили бы слова народного писателя Муаллима Чингиза, придали бы им достоверность и серьезность, а не воспринимались в жанре неискренне произнесённого тоста. Заодно и смею надеяться, что поубавились восторги режиссера.

Чтобы у читателей не сложилось впечатление о моей предвзятости в восприятии выступления Карена Шахназарова, выделю и положительные моменты. Так, мне было вполне понятно искреннее желание его отца, уроженца Баку, побывать в этом городе. Видимо, он хотел своими глазами увидеть незаживаемые раны от армянских погромов, имевших место с 13 января по 20 января 1990 года в Баку. Напомним читателям, что в этот день там начались беспорядки на этнической почве, которые сопровождались массовым насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, поджогами и уничтожением имущества. Лозунги «Слава героям Сумгаита!», «Да здравствует Баку без армян!» были самыми популярными и востребованными у озверелых толп. Точно число жертв армянских погромов, организованных в Баку, не установлено. По мнению ряда исследователей, это число превышает 200 человек. «Мы еще содрогнемся от подробностей погромов армян в столице Азербайджана, когда заговорят документы, — резни, устроенной молодчиками, выдававшими себя за Народный фронт. Еще станет известно, как и почему ситуация вышла из-под контроля … Еще мы прочтем о том, как бывший первый секретарь ЦК Компартии республики будто нарочно выжидал в дни, когда каждая минута множила число жертв … Еще узнаем на каком-нибудь очередном съезде народных депутатов подробности осады города войсками …» (Журнал «Огонёк» N6. 1990). Впрочем, может провидение сыграло свою роль, что уважаемый отец кинорежиссёра так и не поехал в Баку, не увидел опустошенный от армян некогда густонаселенный Арменикенд и Завокзальный район Баку, Хутор … Уже не приходится говорить об оскверненном христианском Монтинском кладбище русских и армян, жителей интернационального города Баку. Завершая эту тему, замечу, что согласно докладчику Numan Rights Watch Роберту Кишену, «погромы не были полностью (или, возможно, полностью не) стихийными, так как погромщики имели список армян и их адресов» (Conflict in the Soviet Union: Black January in Azerbaidzhan, by Robert Kushen, 1991, Numan Rights Watch, ISB N07 14 652 326, ISB N 9 780 714 652 320).

Уважаемый читатель, можно было привести множество других примеров, со всей убедительностью свидетельствующих о незаживающих ранах армянского народа в условиях нахождения Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Именно угроза физического уничтожения подняла армян Нагорного Карабаха на национально-освободительную войну в 1992—1994 годах. С тех пор прошло 26 лет. Сегодняшняя молодежь родилась и воспитывалась в независимой, демократической Республике Арцах. Она прекрасно знает историю своего свободного края и готова её ценою своей жизни отстоять. Отстоять свое право на жизнь в самоопределившейся, независимой Республике Арцах. И очень хочется верить, что стратегический союз Армении и России будет не только гарантом армянской государственности, но и станет единственным гарантом спасения свободолюбивого народа Арцаха от угрозы турецко-азербайджанского геноцида. Ведь только России под силу смирить больного человека Европы, новоявленного султана Эрдогана.