Сразу два банка предъявили крупные финансовые претензии к крупнейшему производителю цемента в России — включённому в список системообразующих предприятий АО «Евроцемент груп». Сбербанк только по одному из исков требует более 21,7 млрд рублей, а «Интеза банк» — порядка 0,6 млрд рублей. Самый крупный из исков будет слушаться уже 13 октября. ИА REGNUM проанализировало ситуацию и выяснило, что многомиллиардные претензии есть и к другим компаниям группы, и поданы они одновременно с требованиями о наложении взыскания на имущество-залог.

Цемент

Системообразующий список

АО «Евроцемент груп» включён в список системообразующих организаций России по графе «Промышленность строительных материалов (изделий) и строительных конструкций». Юрлицо попадает под действие моратория на возбуждение дел о банкротстве. Участники данного реестра, расширенного в свете пандемии коронавируса, также могут рассчитывать на поддержку бюджета РФ. Например, для «системщиков» была принята программа кредитования на пополнение оборотных средств, которая субсидируется из российского бюджета по ставке рефинансирования.

На сайте «Евроцемента» уточняется, что он принимает участие в реализации как минимум двух национальных проектов — жилищного и дорожного.

Какие активы есть у холдинга?

Промышленный холдинг «Евроцемент груп» позиционируется как международный. У него 19 цементных заводов в России, в том числе в Мордовии, Воронежской, Ленинградской, Ульяновской, Свердловской, Липецкой, Челябинской, Брянской, Белгородской, Рязанской, Самарской, Архангельской областях и Карачаево-Черкесии, а также за её пределами, в частности — на Украине («Евроцемент-Украина» в Харьковской области, «Краматорский цементный завод — Пушка») и в Узбекистане. Входит в состав холдинга и компания «Евробетон», что включает как минимум семь активов в разных регионах.

Цитата из видео на YouTube Завод «Евроцемент»

АО «Евроцемент груп», которое непосредственно включено в список системообразующих компаний, учреждено в июле 1999 года. Уставный капитал — 500 тыс. рублей, учредитель — компания «Республиканский отраслевой союз по сбыту угля». Президент с конца февраля 2020 года — Ашот Хачатурянц (бывший гендиректор «Сбербанк Капитала» — «дочки» основного кредитора группы). Председателем совета директоров АО является основатель холдинга Филарет Гальчев. В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2018» он занимал 99-е место с капиталом $1000 млн.

Журнал сообщал, что в 2016 году состояние основного акционера «Евроцемента» Гальчева сократилось с $5,6 млрд до $305 млн. Он был вынужден продать долю в LafargeHolcim, купленную на заёмные средства. Причиной, по данным Forbes, стало то, что Bank of America Merrill Lynch потребовал увеличить обеспечение по кредиту.

АО «Евроцемент груп» числится учредителем 24 юрлиц, 15 из которых на сегодня действующие. В их числе — ООО «Петербургцемент» (производство цемента), где АО — владелец 100% доли. Также в ООО «Мальцовское карьероуправление», которое занимается добычей мела и некальцинированного доломита в Брянской области, акционерному обществу принадлежит 100%.

Доли в обеих компаниях заложены «Сбербанку» до полного исполнения обязательств. В активе АО есть ООО «Невьянское карьероуправление» (Свердловская область) — добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня. Доля находится в залоге у того же банка до полного выполнения обязательств по договорам от 2015 года об открытии кредитных линий.

В той же сфере, что и свердловское предприятие, работает и полностью принадлежащее АО — «Ульяновское карьероуправление», доля в котором также заложена Сбербанку, но уже по кредитным договорам от 2013 года.

Карьер. Известняк

Крупные иски от банков к «Евроцемент груп»

13 октября 2020 года арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области планирует приступить к рассмотрению крупного иска Сбербанка к АО «Евроцемент груп». Он был подан в начале августа 2020 года. Сумма претензий — 21 722 039 892,24 рубля. В определении суда о принятии дела отмечено, что речь также идёт «об обращении взыскания», но не уточняется, о каком именно имуществе идёт речь. В дело третьими лицами привлечены компания «Мальцовский портландцемент» и Банк ВТБ. Ранее РБК сообщало, что в ноябре 2019 года Сбербанк забрал обязательства производителя цемента перед ВТБ, «отдав в обмен ВТБ почти 50 млрд рублей долга «Мечела», но сумма сделки не сообщалась.

На сегодня Сбербанк не единственный, кто имеет финансово-судебные претензии к «Евроцементу». На 27 ноября арбитраж Москвы назначил заседание по иску ПАО «Банк Интеза» к АО «Евроцемент груп» и подмосковному АО «Песковский комбинат строительных материалов» (крупнейший российский производитель минерального порошка и известняковой муки). Последнее также входит в холдинг.

Иск был подан 17 августа. Сумма требований — 626 238 715,19 рубля. Одновременно с подачей иска заявитель ходатайствовал о наложении ареста на недвижимое и движимое имущество, денежные средства комбината в пределах суммы имущественных требований, в том числе на коммуникации, строения и сооружения в Коломенском районе Подмосковья, а также на грузовые, легковые автомобили, тракторы, спецтехнику. Настаивал истец и на аресте имущества второго ответчика, в том числе зданий, автодорог, земельных участков и квартиры в Коломне (всего 103 наименования). Суд отклонил требование об обеспечительных мерах. Судья указал, что «истец не представил суду достаточных доказательств в обоснование заявленного ходатайства, которые могли бы свидетельствовать, что непринятие указанных обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения по заявленным требованиям».

Карьер

Финансовые претензии к «дочкам»

Помимо уже названных дел, объём требований по которым превышает 22 млрд рублей, в арбитражах на рассмотрении находятся и многочисленные многомиллиардные претензии к «дочкам» АО.

Только за август 2020 года Сбербанк подал четыре иска к ООО «Петербургцемент». Все они о взыскании долгов. На 13 октября назначено заседание по иску на 11 717 538 755,46 рубля, где третьим лицом проходит ВТБ Банк, на 3 декабря по иску на 21 722 039 892,24 рубля (третье лицо — «Мальцовский портландцемент»). Также 17 ноября пройдёт заседание в арбитраже Москвы по иску на 21 722 039 892,24 рубля (третьи лица — «Мальцовский портландцемент», АО «Одинцовская теплосеть, Банк ВТБ), а 30 сентября по иску на 11 717 538 755,46 рубля, где снова третьим лицом выступает банк ВТБ. По всем претензиям заявлено наложение взыскание на заложенное имущество.

И опять же даже эти дела далеко не единственные. Отдельно к ООО «Мальцовское карьероуправление» заявлены претензии на всё ту же сумму — свыше 11,7 млрд рублей, но уже «Петербургцемент» в споре проходит третьим лицом. Слушать дело будет судья Скворцова 21 октября. Придётся ООО отвечать и за долг в 21,7 млрд рублей. Он заявлен по делу А40−140 465/2020, которое планируют рассмотреть 17 сентября. В тот же день в арбитраже Москвы судья Новиков будет слушать иск Сбербанка к «Мальцовскому портландцементу» на сумму более 11,7 млрд рублей. В этих делах также заявлены требования об обращении взыскания на предмет залога, но пока неизвестно, на какое имущество претендует истец.

Kakprosto.ru Судебное решение

Отдельно 20 октября, но уже в арбитраже Брянской области, судья Абалакова рассмотрит претензии Сбербанка к ООО «Мальцовское карьероуправление» «об обращении взыскания на заложенное имущество». Список имущества пока неизвестен.

Без внимания кредиторов не остались и другие «дочки» цементного холдинга. АО «Невьянский цементник» в связи с наличием задолженности в размере 1,188 млрд рублей получил от госкопорации «ВЭБ.РФ» в апреле 2020 года банкротный иск, но, сославшись, что входит в холдинг АО «Евроцемент груп» из системообразующего списка, воспользовался правом на мораторий. Иск заявителю вернули. Попытка обжаловать возврат заявления успехом не увенчалась. Между тем срок действия моратория ограничен шестью месяцами, и ничто не мешает кредитору обратиться повторно с тем же иском о введении наблюдения.