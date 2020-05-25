Екатеринбург, 25 мая 2020, 03:06 — REGNUM Арбитраж Свердловской области вернул госкорпорации «ВЭБ.РФ» банкротный иск, поданный к АО «Невьянский цементник». Несмотря на существенный долг, превышающий 1 млрд рублей, предприятию в ближайшие полгода не грозит возбуждение дел о несостоятельности, так как оно попало под действие моратория, установленного правительством РФ в связи с пандемией коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск от госкорпорации поступил 23 апреля 2020 года. Заявитель требовал введения наблюдения и утверждения временным управляющим представителя Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (Орёл). ВЭБ также настаивал на признании обоснованными требований по договору открытия кредитной линии
Между тем от ответчика поступило заявление, что «введён мораторий на возбуждение дел о банкротстве, в отношении отдельных должников, в том числе в отношении организаций, включённых перечень системообразующих организаций».
По этой причине иск был возвращён заявителю.
По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик занимается производством цемента с 1992 года. В АО работают свыше 400 человек. Его уставный капитал превышает 279 млн рублей. Директор с ноября 2018 года — Вадим Шаблицкий.