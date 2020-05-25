Екатеринбург, , 03:06 — REGNUM Арбитраж Свердловской области вернул госкорпорации «ВЭБ.РФ» банкротный иск, поданный к АО «Невьянский цементник». Несмотря на существенный долг, превышающий 1 млрд рублей, предприятию в ближайшие полгода не грозит возбуждение дел о несостоятельности, так как оно попало под действие моратория, установленного правительством РФ в связи с пандемией коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от госкорпорации поступил 23 апреля 2020 года. Заявитель требовал введения наблюдения и утверждения временным управляющим представителя Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (Орёл). ВЭБ также настаивал на признании обоснованными требований по договору открытия кредитной линии от 02.12.2016 года «в общем размере 1 188 414 786 руб. 80 копеек».

Между тем от ответчика поступило заявление, что «введён мораторий на возбуждение дел о банкротстве, в отношении отдельных должников, в том числе в отношении организаций, включённых перечень системообразующих организаций».

"Должник также указывает, что входит в холдинг АО «Евроцемент групп» (ИНН 7 708 117 908), поскольку 100% в уставном капитале АО «Невьянский цементик» принадлежит АО «Евроцемент групп» и на него распространяется мораторий, в следствии того, что АО «Евроцемент групп» включён в перечень системообразующих организаций российской экономики», — отмечается в материалах дела.

По этой причине иск был возвращён заявителю.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик занимается производством цемента с 1992 года. В АО работают свыше 400 человек. Его уставный капитал превышает 279 млн рублей. Директор с ноября 2018 года — Вадим Шаблицкий.