Массовые протесты против «авторитарного режима» Александра Лукашенко в Белоруссии заставили западных лидеров побеспокоиться о возможной реакции со стороны России. Силовое вмешательство отнюдь не чуждо российскому президентуВладимиру Путину, который по государственному телевидению отметил, что Лукашенко просил его держать наготове ОМОН на случай, если «ситуация выйдет из-под контроля». Тем не менее почти наверняка подобный курс действий не является для российского лидера предпочтительным в Белоруссии, пишут управляющий директор Центра дипломатииМайкл Карпентер и исполнительный директор и соучредитель Международной сети стратегических действий в области безопасностиВлад Кобец в статье, опубликованной 8 сентября в Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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Кремль «вторгся» на территорию Грузии и Украины и «оккупировал» их, чтобы не допустить геополитического продвижения этих стран на Запад. Однако, пойдя на этот шаг, «кремлевские неоимпериалисты» посеяли зерна сопротивления «российской оккупации» и усилили «народную» поддержку евроатлантической интеграции, особенно среди молодых граждан этих бывших советских республик. Хоть и с опозданием, но Москва понимает, что сколько к дезинформации ни прибегай, обратить эти тенденции вспять она не может.

Дарья Антонова ИА REGNUM ОМОН

Поэтому российские власти рассматривают другой план действий в отношении Белоруссии. Вместо того чтобы использовать «зеленых человечков» для «оккупации» белорусской территории, Москва стремится к так называемой «мягкой аннексии». Стратегия состоит в том, чтобы «варить лягушку» постепенно, начиная с экономической интеграции и единой валюты, за которой последует политическая интеграция через общую внешнюю и оборонную политику, и завершая созданием полноценного Союзного государства. Такое развитие событий будет означать фактическое «поглощение» Белоруссии Россией.

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На протяжении последних нескольких лет Москва «давила» экономическими методами на Лукашенко, чтобы он подчинился этому плану. Россия давно предоставляла Белоруссии крупные субсидии на экспорт нефти. Кремль же отказался от них в надежде «подчинить белорусскую экономику». Среди других мелких приемов он ввел ограничения на экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции в Россию. Теперь, под прикрытием нынешнего политического кризиса, Москва отправляет в Белоруссию целые самолеты «политтехнологов» в дополнение к секретным сотрудникам разведки, кибероперативникам, консультантам по СМИ, пропагандистам и советникам по безопасности. Это скорее маленькие серые человечки, чем маленькие зеленые, и их специализация — политическая война. Их непосредственная задача состоит в том, чтобы заложить основу для «мягкой аннексии» республики.

Андрей Грук ИА Красная Весна Панорама Минска. Белоруссия

Для достижения этой цели Кремлю нужно, чтобы Лукашенко остался у власти, по крайней мере, на какое-то время. Советники из ФСБ «говорят белорусскому лидеру» пойти на демобилизацию протестного движения с помощью «массовых репрессий» и «прямых угроз в адрес лидеров оппозиции». Опираясь на проверенный метод Москвы «по разжиганию гражданских конфликтов» в других странах, российские политтехнологи предприняли попытку создать раскол внутри протестного движения: между жителями востока и запада республики, рабочими и «интеллигенцией», католиками и православными христианами. Российские телеведущие прилетели из Москвы, чтобы убедить граждан Белоруссии в том, что их национальное пробуждение — не что иное, как иностранный заговор, а его лидеры — иностранные агенты.

Пока граждане республики на это не покупаются. Лукашенко «оттолкнул простых граждан», назвав протестующих «крысами», появившись рядом со своим сыном-подростком в бронежилетах и неуклюже держа автомат: это не совсем образ «человека из народа». Его легитимность подорвана — «тайный опрос», проведенный одной неправительственной организацией в Белоруссии, показывает, что его поддержка составляет менее десяти процентов, — и Кремль, похоже, осознает этот факт. Таким образом, пока Лукашенко запугивает лидеров оппозиции, кремлевские серые человечки незаметно берут под свой контроль органы безопасности Белоруссии, такие как КГБ, министерство внутренних дел и вооруженные силы.

В конце августа появились сообщения о встрече Лукашенко с высокопоставленным кремлевским чиновником в своей резиденции. Вскоре после этого Путин сообщил СМИ, что Лукашенко «готов рассмотреть возможность конституционной реформы, принятия новой конституции и организации новых выборов — как парламентских, так и президентских — на основе этой новой конституции». Словно по команде, Лукашенко заявил белорусскому государственному информационному агентству, что готов к диалогу со студенческими организациями и профсоюзами о новых конституционных поправках. Однако он подчеркнул, что никогда не будет вступать в диалог с лидерами протестного движения.

«А не бесчинствующие молодчики, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога. Никакого диалога они не хотят», — заявил он.

Параллельный сигнал из Москвы и Минска ясен: конституционные изменения и новые выборы будут, но на условиях Москвы. Предлагаемые конституционные изменения откроют путь для большей экономической интеграции с Россией, но они, вероятно, будут упакованы как ослабление диктатуры Лукашенко. Например, расширение роли парламента якобы даст власть людям, но на практике позволит марионеточным партиям, поддерживаемым Кремлем, оказывать большее влияние. Такие партии будут жизненно важны для Москвы, если будущий белорусский лидер окажется более независимым, чем Лукашенко. Точно так же обещание новых выборов может показаться уступкой протестному движению, но для Москвы это позволяет выиграть время, чтобы проверить дружественных Кремлю кандидатов, которые собираются баллотироваться.

Андрей Грук ИА Красная Весна Дом правительства. Минск

Однако, прежде чем они смогут реализовать свои планы, Лукашенко и Путин должны разрешить нынешний кризис. Лукашенко, скорее всего, «усилит репрессии» против лидеров протестного движения в ближайшие недели, а специалисты ФСБ будут помогать ему за кулисами. В то же время можно ожидать, что его режим начнет «диалог» с видными белорусскими деятелями: не с лидерами протестного движения, а с известными политиками, на которых можно рассчитывать в продвижении прочных отношений с Кремлем.

Лидеры Европейского союза, США и других западных демократий не должны попадаться в ловушку легитимации поэтапного диалога по такому сценарию. Также им не следует совершать ошибку, говоря с Кремлем о Белоруссии через головы лидеров протеста страны. Скорее, они должны следовать принципу «ничего о Белоруссии без [подлинных представителей] Белоруссии за столом переговоров».

Действительно, западные демократии должны оказать решительную поддержку национальному гражданскому пробуждению Белоруссии. Сегодняшнее протестное движение породило новое сознание, которое одновременно мобилизует и объединяет граждан республики. Подобно движению «Солидарность» в Польше, зародившемуся 40 лет назад на верфях Гданьска, это сознание объединяет рабочих и интеллигенцию, городские и сельские общины — даже в сегодняшней Белоруссии — молодых людей, разбирающихся в информационных технологиях, и бабушек. Примечательно, что движение также привлекло некоторых представителей правящей номенклатуры.

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Западные лидеры должны усилить это движение, полностью приняв его лидеров и их требования: новые выборы после мирного перехода к демократии, немедленное прекращение террора и репрессий, снятие ограничений на СМИ и освобождение политических заключенных. Белорусские граждане должны понимать, что именно они формируют свое будущее и что Запад «поддержит их суверенное право» иметь право голоса в делах своей страны.

Западные страны не могут и не должны вмешиваться в дела Белоруссии. Но в их распоряжении есть и другие инструменты, которые помогут определить исход текущего кризиса. Они могут наказать репрессивных агентов Лукашенко, запретив им выезжать в западные страны и заморозив их активы в западных юрисдикциях. Они могут разработать план экономического восстановления и выложить его на стол в случае успеха демократической смены власти.

Слишком многие западные политики парализованы ожиданием того, что Россия вторгнется в Белоруссию или воспользуется репрессивными средствами для удержания Лукашенко у власти. Безусловно, Кремль не уклонится от использования своих тайных рычагов для достижения своей цели — «мягкой аннексии». Но он столкнется с ожесточенным сопротивлением со стороны белорусского общества. В этой ситуации западные демократии не могут проявлять пассивность или, что еще хуже, поддерживать переходный период, контролируемый Россией.

Для граждан республики такое согласие было бы равносильно предательству их надежд и замене нынешнего диктаторского режима столь же жестокой «диктатурой Кремля». Лидеры стран Запада должны оказать всестороннюю поддержку белорусскому демократическому движению и его лидеру Светлане Тихановской, а также сформировать стимулы для действующих лиц на местах, которые ждут, чтобы увидеть, как разворачиваются события. Такое решение не должно быть трудным.