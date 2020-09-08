8 сентября 2020 | Время чтения 5 мин

США должны быть готовы действовать, если российские власти попытаются повторить в Белоруссии то, что они сделали на Украине.

Александр Белов, , 11:13 — REGNUM Великие державы — конкуренты США — Китай и Россия — идут вразрез с принципами и ценностями свободного мира. Китайская дуга тянется от Гонконга и Южно-Китайского моря через границу Гималаев с Индией и по Новому шелковому пути прямо в Европу. Благодаря своей стратегии долговых ловушек Пекин смог привязать к себе большую часть стран на африканском континенте. Тем временем Россия продолжает свой экспансионизм от Сирии, через Крым и Донбасс до Ливии.

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

В этих обширных регионах Москва и Пекин «попирают» демократию и верховенство закона с конечным намерением дать отпор американскому влиянию. Новым театром состязания становится Белоруссия. Вашингтону следует дать недвусмысленно понять, что российское вмешательство против демократической воли белорусского народа не останется незамеченным, пишут аналитики Института Гувера Рассел Берман и Кирон Скиннер в статье, вышедшей 7 сентября в The National Interest.

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Президенту США Дональду Трампу удалось удержаться от новых войн. Его твердое намерение защищать американские национальные интересы было фактором сдерживания для противников США. Более того, он сохранил достаточно сильную оборонную позицию, чтобы не отвечать на провокации, например, со стороны Ирана.

Дональд Трамп Media.defense.gov

Всё же агрессивный шаг России в Белоруссии в таких же масштабах, какие имели место на Украине, — это совсем другое дело. Вашингтон должен срочно подчеркнуть, насколько серьезными будут последствия, если Москва сделает авантюристический неверный шаг. Владимиру Путину не следует думать, что он может занять Минск так же, как Леонид Брежнев «оккупировал» Прагу. Тем не менее Вашингтону следует быть готовым действовать, если он попытается. Подобное развитие событий потребует мобилизации на нескольких уровнях.

Во-первых, необходимо срочно начать интенсивные дипломатические консультации со всеми членами НАТО. Трансатлантический альянс сейчас, мягко говоря, не в лучшей форме. Некоторые европейские союзники несут ответственность за это в большей мере. Мир только что стал свидетелем голосования в Совете Безопасности, на котором Великобритания, Франция и Германия предпочли воздержаться от продления эмбарго на поставки оружия Ирану, как будто большее количество оружия в руках иранских теократических властей принесет мир на Ближний Восток. Лондон, Париж и Берлин явно недовольны администрацией Трампа по ряду вопросов.

Кроме того, европейские лидеры склонны недооценивать угрозы своей безопасности. Напротив, перспектива марша российских войск через Белоруссию к границе ЕС может побудить их снова задуматься о необходимости активного сотрудничества в сфере обороны. На европейском северо-востоке может надвигаться повторение югославских войн, включая новую волну беженцев, и европейским столицам придется заново открыть для себя, насколько им нужен трансатлантический союз. Пора дипломатическому корпусу Вашингтона напомнить им об опасностях в регионе.

Во-вторых, американские дипломаты должны заложить основу для приостановления действия Основополагающего акта НАТО — Россия 1997 года. Этот документ после окончания Холодной войны был основан на отсутствии враждебных отношений с Россией и ожидании того, что Россия внесет свой вклад в европейскую стабильность, демократию и мир.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии В. Герасимов и Верховный главнокомандующий ОВС НАТО генерал К. Скапарротти. Баку, 2018 год Mil.ru

Москва нарушила это соглашение на Украине, совершая «убийства» в Великобритании и Германии, а также «подавляя» демократические силы внутри страны. Давно прошел час, когда НАТО и США, в частности, должны воздерживаться от размещения войск в странах Центральной Европы, которые стали свободными после 1989 года.

Европейские члены НАТО должны увидеть, что Вашингтон этот шаг делает, и присоединиться к поддержке наращивания обороны на новом восточном фронте, который простирается от Эстонии до Болгарии. Эта перестановка войск потребует значительных дипломатических и материально-технических усилий. Пришло время начать этот процесс. Решение перебросить войска из Германии в Польшу — шаг в правильном направлении.

В-третьих, именно эти страны восточного фланга нуждаются в четких заверениях в американской поддержке. К счастью, администрации Трампа удалось наладить более тесные связи в этой «новой Европе», но можно сделать еще больше. Встреча на министерском уровне в Вашингтоне осенью, в которую войдут лидеры стран Прибалтики, Вышеградской четверки, Румынии и Болгарии, станет возможностью продемонстрировать твердую приверженность Вашингтона своим друзьям в этих странах и противодействовать «кампании кремлевской дезинформации», которая не ослабевает ни на минуту и опережает собственные скудные коммуникационные стратегии Госдепартамента. Но не менее важно, что встреча в Вашингтоне партнеров в Восточной Европе будет сигналом миру о том, что передовая линия свободы не будет сдана из-за «пристрастия» российских властей к военным авантюрам за границей.

В-четвертых, пора также оказать давление на «старую Европу», особенно на бывшее прифронтовое государство — Германию — с тем, чтобы она начала выполнять взятые на себя обязательства. На карту поставлена не только вечная проблема разделения бремени расходов на оборону. Еще более вопиющим является упорство Берлина в сотрудничестве с Россией по таким проектам, как газопровод «Северный поток — 2», несмотря на возражения его европейских соседей, несмотря на Крым и несмотря на «убийства, совершенные российскими агентами в Берлине», почти в тени Ведомства федерального канцлера Германии.

Трубы для газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2

ФРГ должна использовать свое значительное влияние в Москве, чтобы предотвратить любое вмешательство в дела Белоруссии. Для этого Берлин может выдвинуть условие о том, что завершение строительства и эксплуатация трубопровода будет зависеть от того, откажется ли Россия от вторжения на территорию республики. Россия и так ведет слишком много боевых действий за границей.

Белоруссия, заключают авторы, — часть европейского театра. Республика также является частью всеобъемлющего глобального соревнования. Слабость Вашингтона в Северо-Восточной Европе соблазнит их противников в Восточной Азии. Необходимо планировать наихудшие сценарии: за обычным наступлением России в Белоруссии может последовать наступление Китая на Гонконг или даже на Тайвань. Предотвращение таких катастрофических событий потребует, чтобы Вашингтон четко подчеркнул свою приверженность существующим альянсам, укрепление их и создание структуры безопасности, адекватной современным требованиям.

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