На протяжении последних десяти лет или около того военные аналитики со всего политического спектра и со всего мира предупреждали обо всё большей уязвимости одного из ключевых элементов военной мощи США, лежащего в основе их глобальной гегемонии: способности беспрепятственно перебрасывать силы в почти в любую точку планеты, пишет старший директор Центра национальных интересовГарри Казианис в статье, опубликованной 4 сентября в The American Conservative.

США и Китай

«Если Америка не может добраться до театра боевых действий, если противник сможет сдержать ее от ведения боевых действий или если ее силы будут уничтожены на месте до того, как Вашингтон сможет вступить в бой, значит, дни, когда Америку называли сверхдержавой, прошли», — объяснил изданию всю важность произошедших перемен бывший старший аналитик в разведке США.

Благодаря распространению средств противодействия — например, различных типов китайских ракетных платформ — способность использовать ключевые аспекты военной мощи США за рубежом медленно и уверенно сокращается, будь то в плане размещения войск, а также действий в открытом море или в воздушном пространстве.

Кроме того, из-за того, что противодействие таким системам, которые дешевы, обладают большой точностью и относительно просты в изготовлении, довольно сложно и сопряжено с большими издержками, США впервые за десятилетия могут потерпеть поражение в вооруженном конфликте со страной, близкой им по мощи, например с Китаем, Россией, а также понести тяжелые потери от региональных противников, таких как Северная Корея, Иран или других в конкретных военных сценариях.

Китайская баллистическая ракета DF-5B

Иными словами, гегемония США — на региональном или даже глобальном уровне — может однажды быть поставлена под сомнение или даже сметена залпом дешевых китайских, российских или иранских баллистических ракет.

Тревожные сигналы звучат уже давно. Однако практически никто не обращал внимания на этот новый вызов, пока США выбирали в качестве врагов страны, которые не могли противостоять ни военной силе США, ни их зарубежным операциям. Тем самым проблема отодвигалась на второй план.

Например, военное вторжение США в Афганистан в 2001 году, различные кампании в рамках так называемой войны с терроризмом, в которой активно применялись беспилотные летательные аппараты, операция против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), различные воздушные удары по Сирии — все они показали, что США в своих операциях остаются непререкаемым гегемоном, использующим оружейные платформы, благодаря которым у противостоящей стороны нет возможности ни защититься, ни нанести ответный удар.

И всё же, если взглянуть на военно-стратегическую ситуацию США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, окажется, что это ложное ощущение военной безопасности быстро улетучивается. Здесь Вашингтон не может так же эффективно, как прежде, противостоять всё большей мощи Пекина в таких регионах, как Восточно‑ и Южно-Китайские моря, а также в случае войны за Тайвань. Китай создавал свои вооруженные силы с конкретной целью свести на нет стратегическую ценность баз США в этом регионе.

Пекин вложил значительные средства в разработку огромного количества крылатых и баллистических ракет различных диапазонов и уровней сложности, которые стали частью военной стратегии блокирования доступа (A2/AD). Теперь в зоне досягаемости китайских ракет находятся не только базы США на Окинаве, но и их объекты на Гуаме посреди Тихого океана, которые прежде считались в относительной безопасности.

«В случае любой затяжной войны с Китаем большинство, если не все, военные базы США будут выведены из строя на длительные периоды времени. Возможно также, что они понесут такой урон, что впредь использовать их будет невозможно», — отметил в интервью изданию высокопоставленный чиновник Пентагона.

Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Ядерный взрыв

Так, недавняя демонстрация китайской военной мощи должна служить серьезным предупреждением. На прошлой неделе Пекин продемонстрировал свои так называемые «ракеты-убийцы авианосцев» — DF-21D и DF-26B, испытав их в оспариваемом многими странами Южно-Китайском море. Ракеты, запускаемые из разных мест на территории КНР, обладают большой мобильностью и имеют дальность действия примерно от 1,8 тыс. до 4 тыс. километров.

И хотя ракеты не испытывались против вражеских морских целей, испытание действительно показало, что такое оружие находится в рабочем состоянии, готово к боевым действиям, имеет, по крайней мере, необходимое командование и управление, а также для его работы в испытательных условиях решены материально-технические и оперативные задачи.

Еще больше беспокоит то, что DF-26 может использоваться для нанесения ударов по наземным и морским целям — как с обычным, так и ядерным оружием.

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Военные США сталкиваются с аналогичной, хотя и менее катастрофичной ситуацией на Ближнем Востоке со стороны Ирана. Тегеран, хотя у него нет ресурсов, технологической базы или явных возможностей, чтобы скопировать китайскую стратегию блокирования доступа, за последние несколько десятилетий создал боеспособный арсенал наступательных баллистических и крылатых ракет, чтобы бросить вызов военному превосходству США. И он показал применение этого потенциала в Ираке.

Так, в военной игре, в которой несколько лет назад участвовал автор, в первые часы конфликта Иран смог потопить несколько американских военных кораблей и авианосец благодаря тому, что ему удалось огромным числом ракет сломить американские системы противоракетной обороны.

Хорошая новость заключается в том, что американские военные в последнее время стали осознавать эту проблему — вызов, который сейчас находится в центре стратегического мышления Пентагона, о чем недвусмысленно свидетельствует недавно опубликованный Доклад о военной мощи Китая в 2020 году.

Американский ЗРК Patriot

За последние несколько лет такие оперативные концепции, как Доктрина ведения воздушно-морской войны (Air-Sea Battle), Совместная концепция доступа и маневра в глобальном сообществе (JAM-GC), а также значительное увеличение военных расходов, заложили основу для того, чтобы США вновь могли проводить вооруженные операции в сложной военной обстановке, — навык, который явно атрофировался благодаря сосредоточенности на терроризме и доктрине противодействия нерегулярным войскам.

Однако, учитывая, что Китай и другие страны вкладывают средства в новые поколения гиперзвуковых баллистических ракет, неясно, смогут ли вооруженные силы США осуществлять такое же военное развертывание, как прежде, где и когда они пожелают, особенно в Азии, на Ближнем Востоке или даже в Европе. Означать это может лишь одно: американская гегемония очевидным образом находится под угрозой.