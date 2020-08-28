Опасное столкновение транспортных средств американских и российских военнослужащих на северо-востоке Сирии, которое произошло 24 августа, подчеркивает хрупкость отношений этих двух крупных держав, а этот инцидент стал испытанием воли Москвы и Вашингтона, пишет старший научный сотрудник по исследованиям безопасности в Институте КатонаТед Гален Карпентер в статье, вышедшей 28 августа в The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Агрессия США

Представление о произошедшем можно составить благодаря сообщениям Белого дома и видеозаписи российских военных, которая получила огромную популярность в сети. Так, получается, что российские и американские военные на бронемашинах направлялись по шоссе, когда автомобиль армии РФ задел американских коллег, в результате чего четверо военнослужащих США получили ранения. Инцидент стал лишь очередной стычкой с тех пор, как обе стороны начали проводить патрулирование в нестабильном районе. Однако он свидетельствует о более серьезных проблемах, связанных с провокациями США «на заднем дворе» России — в Восточной Европе.

Mil.ru Российский БТР

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Трезвый анализ политики США в отношении России после распада Советского Союза позволяет сделать два возможных вывода. Во-первых, лидеры США как в республиканской, так и в демократической администрациях были совершенно глухи к тому, как действия Вашингтона воспринимаются в Москве.

Во-вторых, эти лидеры приняли политику максимальной ура-патриотической чванливости, направленную на запугивание Москвы, даже если это означало уничтожение конструктивных двусторонних отношений и в конечном итоге риск опасного столкновения. В связи с этим особую напряженность вызывают недавние военные шаги Вашингтона, особенно в Восточной Европе и на Чёрном море.

США неоднократно совершали провокации в отношении России. Первая из них имела место в конце 1990-х и в первые годы двадцать первого века, когда Вашингтон нарушил негласные обещания, данные бывшему президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву и другим советским лидерам, что если Москва согласится на вступление ФРГ в НАТО, североатлантический союз не будет стремиться двигаться дальше на восток. Вместо того чтобы соблюдать эту договоренность, администрации Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего успешно подтолкнули НАТО к включению в свой состав нескольких новых членов из Центральной и Восточной Европы, в результате чего это мощное военное объединение непосредственно подошло к западной границе России.

U.S. Marine Corps Солдаты НАТО в Эстонии

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Кроме того, Соединенные Штаты инициировали «ротационное» развертывание своих сил среди новых членов альянса, так что военное присутствие США в этих странах стало носить постоянный характер во всем, кроме разве что названия. Даже Роберт М. Гейтс, который занимал пост министра обороны при Буше-младшем и Бараке Обаме, был обеспокоен этими развертываниями и признал, что ему следовало предостеречь Буша в 2007 году от подобных шагов, поскольку они могли быть излишне провокационными.

Как будто такие шаги не были достаточно антагонистичными, и Буш, и Обама стремились включить в блок НАТО Грузию и Украину, которая находится не только в пределах того, что Россия считает своей законной сферой влияния, но и в пределах своей основной зоны безопасности. Даже ключевые европейские члены НАТО, особенно Франция и Германия, считали такой шаг неразумным и блокировали амбиции Вашингтона. Это сопротивление, однако, не помешало усилиям Запада вмешаться во внутренние дела Украины, когда они помогли демонстрантам свергнуть избранного «пророссийски настроенного» президента Украины Виктора Януковича и сформировать новое правительство, поддерживающее НАТО в 2014 году.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Тем не менее теперь новые тревожные шаги США и НАТО затмевают прежние провокационные политические действия Запада. За несколько недель до того, как 29 июля было официально объявлено о выводе американских военнослужащих из Германии, администрация Дональда Трампа активным образом продвигала эту идею. Когда же министр обороны Марк Эспер, наконец, сделал официальное заявление, средства массовой информации в основном сосредоточились на том, что ФРГ покинут 11 тыс. 900 военнослужащих.

Тем не менее Эспер дал понять, что только 6,4 тыс. человек вернутся в США. Остальные военнослужащие — почти 5,6 тыс. — будут передислоцированы в другие государства — члены НАТО в Европе. Так, из 6,4 тыс. военнослужащих, возвращающихся в Соединенные Штаты, «многие из этих или подобных подразделений начнут проводить ротационное развертывание обратно в Европе». Еще хуже то, что из 5,6 тыс. солдат, остающихся в Европе, по крайней мере 1000 будут направлены на восточную границу Польши с Россией.

Еще одним результатом передислокации станет усиление военной мощи США в Чёрном море. Эспер подтвердил, что различные подразделения «начнут непрерывную ротацию дальше на восток в Черноморском регионе, что даст нам более прочное присутствие, чтобы усилить сдерживание и успокоить союзников на юго-восточном фланге НАТО». Москва наверняка расценит эту меру как очередную во все большем списке провокацию США на Чёрном море.

U.S. Navy Корабли НАТО

Помимо прочего, в этом регионе уже произошла волна тревожных инцидентов между военными самолетами США и России. В большинстве случаев речь идет о самолетах-разведчиках США, летающих у побережья России, предположительно, в международном воздушном пространстве. 30 июля российский истребитель Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика.

По словам официальных лиц РФ, в четвертый раз за последнюю неделю июля они перехватили американские самолеты в этом секторе, приближавшиеся к российскому побережью. Еще один перехват произошел 5 августа, снова с участием двух американских самолетов-шпионов. Остальные инциденты имели место в середине августа. Это безрассудная практика, которая легко может перерасти в более масштабную и очень опасную конфронтацию.

Mil.ru На перехват воздушной цели

Всё большее количество таких инцидентов является проявлением все большего военного присутствия США вдоль границы с Россией, особенно в Чёрном море. США наращивают свои силы на пороге России, за тысячи миль от собственной территории. Гражданам США следует подумать о том, как отреагировал бы Вашингтон, если бы Москва решила обеспечить себе крупное военно-морское и воздушное присутствие в Мексиканском заливе, действуя с баз в таких союзных странах, как Куба, Венесуэла и Никарагуа.

Неоспоримая реальность такова, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО теснят Россию, а Россия не теснит США. Неуклюжая политика Вашингтона уже разрушила некогда многообещающие двусторонние отношения и привела к ненужной новой холодной войне с Москвой. Если в ближайшее время не будет принята более осмотрительная политика США, эта холодная война вполне может стать горячей.