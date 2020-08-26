Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Несколько военных США получили травмы в результате инцидента с российской бронемашиной на территории сирийской провинции Хасака, сообщает 26 августа телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

Российский БТР Mil.ru

По утверждению телеканала, в бронеавтомобиль американских военных врезался российский бронетранспортер, экипаж которого сознательно пошёл на столкновение.

При этом, отмечает телеканал, над местом инцидента на предельно малой высоте летал российский армейский вертолёт.

Уточняется, что ни одна из сторон инцидента не применяла оружие.

Стоит отметить, что в соцсетях был опубликован видеоролик, снятый с борта российской бронемашины. На его кадрах видно, как несколько российских бронемашин обгоняют и блокируют бронеавтомобили США.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа российские военные официально сообщили, что в центральной части Сирии проведена широкомасштабная военная операция против боевиков, контролируемых США. В результате было уничтожено 327 террористов, склады с оружием и боеприпасами, а также полевые укрепления и укрытия.

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