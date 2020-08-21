Уфа, , 14:47 — REGNUM Если компромисс по Куштау не будет найден до 4 сентября, то руководство Башкирии подаст документы по приданию этой территории статуса особой охраняемой природной территории. Об этом 21 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на встрече с экоактивистами по вопросу шихана Куштау в правительстве республики.

Радий Хабиров поручил сформировать координационное совещание, в которое должны войти представители Башкирской содовой компании, правительства региона, а также экоактивисты. И в течение 14 дней необходимо найти компромиссное решение по Куштау.

Глава республики отметил, что если такое решение не будет найдено до 4 сентября, то будут поданы документы для придания Куштау статуса особо охраняемой природной территории.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии разгорелся конфликт вокруг шихана Куштау. Экоактивисты выступили против промышленной разработки этой горы.

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