25 марта 2020 | Время чтения 23 мин

Алексей Ретеюм, , 14:49 — REGNUM Введение

Н. А. Ярошенко. Д. И. Менделеев. 1886. Масло

Определение состава темной материи, которая очевидно создает основную массу Вселенной — сложнейшая задача естествознания. Все более настойчивый поиск таинственного вещества с помощью различных детекторов не принес никаких результатов, однако представление о нём уже вошло в современную картину мира, о чём свидетельствует база Google: по числу упоминаний словосочетание «темная материя» опережает большинство общепринятых научных терминов, включая «атом», «элемент», «галактика», «Солнечная система» и др. Непригодность господствующих теорий для научного освоения реальности во всей её полноте заставляет вернуться к гипотезе эфира, которая, как думали ещё несколько лет назад, навсегда утратила актуальность. 30 октября 2019 года в журнале New Scientist появилась обзорная статья с красноречивым названием «Эйнштейн убил эфир. Теперь идея возвращается, чтобы спасти относительность». Речь идет о том, что теория относительности оказалась неспособной объяснить поведение космоса на низших иерархических уровнях и, по удивительному повороту судьбы, ключ к решению проблемы объединения наших знаний о природе исследователи теперь видят в концепции эфира.

Для уяснения причины неудач в идентификации признаков темной материи и выбора пути к истине полезно знать работу «Попытка химического понимания мирового эфира», опубликованную в 1904 году в Лондоне и в 1905 году в Санкт-Петербурге. Тот факт, что автор — Дмитрий Иванович Менделеев — предсказал свойства более десятка неизвестных химических элементов, сами масштабы темы придают особый вес её содержанию.

Статья «Попытка химического понимания мирового эфира», написанная Д.И. Менделеевым в 1902 году и изданная на английском и русском языках с в 1904 и 1905 годах, соответственно

Как верно заметил Г.Б.Рязанцев, мы часто говорим о фундаментальности великого закона, но, кажется, по-настоящему этого всё-таки не осознаем. Между тем, по мнению Менделеева, вопрос эфира «тесно связан с периодическою системою элементов». Позицию первооткрывателя лучше всего отражают эмоциональные высказывания:

« никогда мне в голову не приходило, что именно водородом должен начинаться ряд элементов »,

» заставить ждать элементов ещё с меньшим, чем у водорода, весом атома, во что я всегда верил» и

«мне кажется невозможным отрицать существование элементов более лёгких, чем водород».

»В последнем видоизменении распределения элементов по группам и рядам» своей таблицы Менделеев прибавил «не только нулевую группу, но и нулевой ряд», и на первое место в нулевой группе и в нулевом ряду поместил эфир как»элемент х», названный (предварительно) ньютонием «в честь бессмертного Ньютона». Опыт, накопленный за треть века целенаправленной работы, позволил ему сделать следующий вывод: «стало не подлежать ни малейшему сомнению, что пред той I группой, в которой должно помещать водород, существует нулевая группа, представители которой имеют веса атомов меньшие, чем у элементов I группы». Эфир Менделеева должен быть «во-первых, наилегчайшим из всех элементов как по плотности, так и по атомному весу, во-вторых, наибыстрее движущимся газом, в-третьих, наименее способным к образованию с какими-либо другими атомами или частицами определённых сколь-либо прочных соединений и, в-четвёртых, элементом, всюду распространённым и всепроникающим».

Вот почему изучать феномен темной материи очень тяжело.

Менделеевское понимание эфира ориентирует на обнаружение «мировой среды, передающей энергию на расстояниях». Еще один очень важный момент: «нельзя вообразить», что этот газ «будет лишён способности, так сказать, растворяться или скопляться около больших центров притяжения, подобных в мире светил — солнцу» и «около громадных масс солнца и звёзд его частиц из мирового запаса должно скопиться больше, чем около меньших масс планет и спутников».

Через 30 лет после того, как возникло предположение о неравномерном распределении эфира в космосе, Фриц Цвикки установил, что галактики в созвездии Волосы Вероники концентрируют в себе вещества намного больше массы их звезд ввиду присутствия темной материи. Позднее этот результат получил полное подтверждение.

Фриц Цвикки (1898–1974)

В Солнечной системе наблюдаются явления, которые подобны галактическим аномалиям Цвикки в том отношении, что для раскрытия причин их существования требуется выход за рамки традиционных представлений. Нет никакого смысла в объяснении неизвестного ещё более неизвестным, однако сосредоточенность на несоответствиях может дать импульс в развитии науки. Три примера стимулирующих поиск несоответствий.

Первый пример. В 1864 году директор Королевской обсерватории Кью Б. Стюарт информировал своих коллег, что согласно новым данным, количество солнечных пятен определяется положением на орбите Меркурия. Такой вывод не мог восприниматься с большим доверием. Какими знакомыми физике силами, в самом деле, можно объяснить феномен влияния, если планета меньше звезды по массе в 6 000 000 раз?! Проще считать обнаруженные отклонения случайностью или следствием допущенной методической ошибки. Сейчас о них помнят только историки астрономии. В 1890 году в Германии вышел труд В. Зеллмайера «Солнце под властью трех планет — Венеры, Земли и Юпитера», оставшийся невостребованным. Также не оценена по достоинству предпринятая в 1900 году Эрнстом Брауном попытка связать солнечную периодичность с конфигурациями планет. В 1907 году авторитетный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society опубликовал статью Энни Маундер, показавшей на обширном материале, что Земля при обращении вокруг Солнца меняет на нём число и площадь пятен. В наши дни этот результат редко рассматривают, считая его простым совпадением. Артур Шустер спустя несколько лет заметил отклик Солнца на движение Венеры. В дальнейшем были написаны десятки работ, содержащих убедительные свидетельства внешней зависимости солнечной активности. Но восприятие их крайне затруднено тем, что единственно подходящая на роль фактора космическая сила — гравитация — в данном случае способна породить лишь ничтожные возмущения. На этом основании эмпирические обобщения, имеющие, по утверждению В.И.Вернадского, силу факта, не принимаются сторонниками эндогенного происхождения солнечных циклов.

Второй пример. В 1857 году Дэниел Кирквуд нашел в поясе астероидов четкие следы действия деструктивных и конструктивных сил при вхождении Юпитера в резонанс с малыми небесными телами. Отношениям орбитальных периодов, равным 1:2, 1:3, 2:5 и 3:7, отвечает дефицит астероидов, между тем как пропорция 2:3 создает астероидный рой. Со временем было установлено большое число резонансных соотношений периодов обращения и вращения планет и их спутников. Серьезный сдвиг в осмыслении накопленных сведений произошел в 50-е годы прошлого столетия, когда Н.Г.Четаев выдвинул принцип «устойчивые орбиты должны быть квантованы». В 1966 году А.М.Молчанов предложил теорию синхронизации, согласно которой «эволюционно зрелые колебательные системы неизбежно резонансны, а их строение задается набором целых чисел». Сейчас нам ясно, что синхронные колебания охватывают всю Солнечную систему, включая её центр. Вместе с тем остается совершенно непонятным, какого рода энергия высвобождается и каким образом она передается в условиях абсолютного вакуума.

Третий пример. Согласно распространенному мнению, длительность земных суток увеличивается, поскольку планета испытывает торможение из-за лунных приливов. Это заключение вступает в явное противоречие с прецедентами длительного роста скорости вращения (Рис. 1), причем исключения из правила не подлежат обсуждению.

Рис. 1. Два многолетних периода ускоренного вращения Земли. Обращает на себя внимание разность сроков их начала, составляющая ровно 60 лет (объяснение см. ниже)

Источник: поданным The IERS Earth Orientation Centre.

Исключительная сложность проблемы темной материи/эфира диктует необходимость использования надежных средств для проверки выдвигаемых гипотез. С точки зрения методологии адекватным нужно признать только способ, который предложил Фрэнсис Бэкон, назвав его указывающим примером, и довел до совершенства Роберт Гук, в течение 40 лет регулярно ставивший различные опыты, выделяя среди них особые критические эксперименты. Последние должны быть спланированы так, чтобы получить однозначный ответ на поставленный вопрос.

В нашем случае вопрос звучит так: есть ли в ближнем космосе темная материя/эфир? Ответ: да, безусловно, есть. Об этом говорят результаты всех трех серий мысленных критических экспериментов, выполненных автором.

* * *

Земля среди небесных тел

В земной атмосфере нижние слои состоят из смеси плотных газов, а верхние — из водорода. Если идея скопления эфира у небесных тел верна, то за водородом, как в последнем варианте таблицы Менделеева, должен находиться «наилегчайший» ньютоний, образующий внешнюю оболочку планеты. Теоретически, положительное (или отрицательное) решение задачи по его обнаружению достигается при допущении возможности контакта планет и Солнца, обладающих аналогичным коконообразным строением. В планетной системе Солнце, Меркурий, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн и Нептун вращаются в прямом направлении, а Венера и Уран — в обратном. Значит, следует ожидать, что в соответствии с механикой, при наличии невидимых внешних оболочек эффекты соприкосновения небесных тел с одинаковыми и разными направлениями вращения будут противоположными по знаку (Рис. 2).

Рис. 2. Взаимодействие тел через соприкасающиеся оболочки: а) уменьшение скорости тел с одинаковым направлением вращения и б) увеличение скорости тел с разными направлениями вращения

Чутким индикатором состояния планетарной геосистемы служит угловая скорость её вращения. Первый мысленный критический эксперимент проведем с парами «Земля — Венера» и «Земля — Марс», используя данные о длительности суток за период с 1962 по 2019 годы. В случае соответствия реальности выдвинутой гипотезы, мы должны видеть эффект ускорения в моменты сближения с Венерой и эффект торможения при близком пролете Марса. Гипотеза подтверждена (Рис. 3).

Рис. 3. Уменьшение длительности дня при сближении Земли с Венерой и увеличение длительности дня при ее сближении с Марсом в период 1962–2019 гг. Заметим, что влияние небольшого Марса выражено, естественно, слабее

Источник: расчет по данным The IERS Earth Orientation Centre с использованием программы AlcyoneEphemeris.

В интересах повышения надежности выводов, изучим взаимодействие тел в двух других парах: «Земля — Юпитер» и «Земля — Уран». Результат вновь положительный (Рис. 4).

Рис. 4. Уменьшение длительности дня при сближении Земли с Юпитером и увеличение длительности дня при сближении ее с Ураном в период 1962–2019 гг

Источник: Ibid.

Проверяемая гипотеза и приобретенный опыт указывают на то, что, будучи светилом с прямым осевым вращением, Солнце у точки перигелия должно увеличивать длительность суток. Чтобы устранить влияние побочных факторов, сопоставим последствия движения планеты к звезде и от звезды. Ожидаемый итог эксперимента: при сближении длительность суток растет, при удалении — сокращается. Реальность: эти процессы действительно наблюдаются (Рис. 5).

Рис. 5. Длительность дня во время перемещения Земли около точки перигелия (осреднение за период 1962–2019 гг.)

Источник: Ibid.

Как обеспечить чистоту эксперимента, учитывая вероятный вклад глобальной циркуляции атмосферы в сезонные изменения скорости вращения Земли? Гарантию дает факт отсутствия связи между зональным ветром на земном шаре и длительностью дня (Рис. 6, 7).

Рис. 6. Зональный ветер на уровне моря и длительность дня в январе (90° с.ш. – 90° ю.ш., 1962-2019 гг.). Коэффициент корреляции 0,11

Источник: расчет по данным The NCEP Reanalysis Dataset.

Рис. 7. Зональный ветер на уровне моря и длительность дня в июле (90° с.ш. — 90° ю.ш., 1962−2019 гг.). Коэффициент корреляции — 0,07

Источник: Ibid.

Две планеты с однонаправленным осевым вращением как бы нейтрализуют влияние друг друга, поэтому при их соединении длительность земных суток должна резко уменьшаться, что и действительно происходит (Рис. 8).

Рис. 8. Зависимость вращения Земли от движения Юпитера и Сатурна (1967–1987 гг.). Время достижения минимальных месячных величин длительности дня смещено относительно момента соединения планет на 90°, так как точки перигея они проходят позже

Источник: расчет по данным The IERS Earth Orientation Centre с использованием программы AlcyoneEphemeris.

Положение Юпитера и Сатурна в Солнечной системе, повторяющееся с 60-летней периодичностью, закономерно находит отражение в колебаниях скорости вращения Земли, когда она значительно снижается в середине цикла (Рис. 9).

Рис. 9. Циклы ускорения и замедления во вращении Земли, связанные с положением Юпитера и Сатурна на эллиптических орбитах

Источник: по данным The IERS Earth Orientation Centre с использованием программы AlcyoneEphemeris.

Логично думать, что пара соседних планет с противоположными направлениями вращения оказывает мощное дестабилизирующее воздействие на Землю. Анализ ориентации её оси убеждает в том, что гипотеза ньютониевых оболочек прошла очередную проверку (Рис. 10).

Рис. 10. Неравномерное перемещение Северного географического полюса до и после соединения Венеры и Марса 24 февраля 2015 г. Момент соединения отмечен стрелкой

Источник: Ibid.

Событие 24 февраля 2015 года демонстрирует нам, что возмущение в космическом пространстве, вызываемое контактом оболочек Венеры и Марса, имеет глобальные последствия. Соединение планет в тот день сопровождалось геомагнитной бурей, когда индексы Ap и Kp достигли значений 25 и 5+ соответственно.

Литосфера реагировала месячным ростом сейсмической активности, при котором количество выделившейся из недр энергии увеличилось на один-два порядка (Рис. 11).

Рис. 11. Глобальная энергия землетрясений во время соединения Венеры и Марса в начале 2015 г

Источник: расчет по данным International Seismological Centre с использованием программы AlcyoneEphemeris.

В Мировом океане соединение планет генерировало неприливные колебания уровня (Рис. 12).

Рис. 12. Кратковременный подъем уровня моря в Датском проливе (Рейкявик) при соединении Венеры и Марса в феврале 2015 г. Аналогичная картина зафиксирована другими станциями в Северной Атлантике

Источник: по данным UHSLC Data.

Отклик атмосферы на космическое событие 2015 года был заметным у экватора, где теснее связь природных процессов со скоростью вращения планеты (Рис. 13).

Рис. 13. Большие отклонения в режиме атмосферы над экваториальной частью Тихого океана в феврале-марте 2015 г., проявляющиеся в разности величин атмосферного давления между станциями Дарвин (Австралия) и Папеэте (Таити) — Индексе Южного колебания (SOI)

Источник: поданным The Southern Oscillation Index (SOI) — Daily.

Земля также воспринимает импульсы, идущие от далеких планет при их соединении (Рис. 14).

Рис. 14. Движение Северного географического полюса при соединении Урана и Нептуна 2 февраля 1993 г. Момент соединения отмечен стрелкой

Источник: поданным The IERS Earth Orientation Centre.

Представленные выше сведения создают почву для следующего предварительного заключения: в условиях, когда окружающие планеты имеют разные динамические свойства, их симметрия в пространстве-времени сопряжена с замедленным вращением Земли, причем указанная закономерность должна быть более отчетливой в месяцы далекого Солнца. Последний критический эксперимент из первой серии проведем с помощью показателя стандартного отклонения геоцентрических долгот Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна как меры упорядоченности планетной системы в данный момент.

Обработка материалов наблюдений за 696 месяцев позволяет считать положение о роли симметрии планет строго доказанным (Рис. 15).

Рис. 15. Сезонный ход зависимости скорости вращения Земли (длительности дня) от положения планет (стандартного отклонения геоцентрических долгот) в 1962–2019 гг

Источник: расчет по данным The IERS Earth Orientation Centre с использованием программы AlcyoneEphemeris.

В месяц прохождения Землей точки афелия при минимальном влиянии со стороны Солнца роль симметрии планет в динамике глобальной геосистемы приобретает характер контроля (Рис. 16)

Рис. 16. Связь длительности земных суток с конфигурацией планет в июле 1962-2019 гг. Коэффициент корреляции -0,7

Источник: Ibid.

Поступившая в геосферы космическая энергия расходуется на различные процессы, протекающие в форме цепных реакций.

Полученные результаты не поддается никакому другому объяснению, кроме данного априори, а именно: соприкосновение небесных тел через внешние оболочки из ньютония влечет за собой рост длительности земных суток при совпадении направлений вращения и их сокращение при разнонаправленном вращении.

* * *

Планетный контроль

Со времени исследования солнечной активности Бальфуром Стюартом, Уорреном де ла Рю и их коллегами планета Меркурий совершила более 600 оборотов вокруг звезды, а с момента пионерной публикации Энни Маундер Земля облетела звезду более 100 раз. Накопившиеся материалы астрономических наблюдений открывают путь к безошибочному решению вопроса о планетном контроле состояния Солнца. Важной предпосылкой продолжения работы по эмпирическому обобщению служит открытие эффекта сосредоточения сил упругости на параллелях 35° земного шара, сделанное А.Веронне более века назад. Есть основания полагать, что деформации в поясе Веронне на планете, замеченные еще Александром Гумбольдтом, и вильсоновские депрессии на звезде у гелиографических широт (25−30°) имеют общую природу — они связаны с неравномерным осевым вращением небесных тел. Это подобие должно найти подтверждение при сравнительном изучении вероятных последствий влияния на Солнце планет с разными направлениями вращения.

Начнем вторую серию мысленных критических экспериментов с пары Меркурий — Венера. До опыта можно как бы предвидеть, что ближайшая к Солнцу планета по причине своего прямого вращения будет замедлять его движение и, следовательно, снижать активность. Напротив, Венера с ее обратным вращением будет ускорять движение звезды и, тем самым, повышать ее активность. Предсказанные теорией эффекты точно существуют (Рис. 17 и 18).

Рис. 17. Снижение солнечной активности во время пролета Меркурия. Осреднение суточных значений чисел Вольфа за 710 циклов обращения планеты в период 1849–2020 гг

Источник: расчетподанным World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number сиспользованиемпрограммы Alcyone Ephemeris

Рис. 18. Повышение солнечной активности при близком положении Венеры. Осреднение суточных значений чисел Вольфа за 277 циклов обращения планеты в период 1849–2020 гг

Источник: Ibid.

Благодаря своей вытянутой орбите Меркурий генерирует резкие колебания в состоянии солнечной атмосферы, в особенности ее внешней части — короны (Рис. 19).

Рис. 19. Положение Меркурия на орбите в дни 100 самых мощных корональных выбросов массы в период 1939-2008 гг. (за 2009-2019 сведений нет). Максимальные корональные индексы в 83% случаев наблюдались при удалении планеты от звезды и в 68% случаев — на расстояниях, превышающих среднее

Источник: расчет по данным Astronomical Institute, Slovak Academy of Sciences с использованием программы AlcyoneEphemeris

Близость Меркурия негативно сказывается на энергии солнечных вспышек (Рис. 20).

Рис. 20. Распределение дней с 1000 случаев регистрации максимальных индексов солнечных вспышек за период 1966–2008 гг. в зависимости от расстояния планеты до Солнца

Источник: Ibid.

Реакции Солнца на движение Земли и Меркурия сходны: во время прохождения планетами точки перигелия отмечается сокращение солнечных пятен (Рис. 21).

Рис. 21. Январский минимум солнечной активности. Осреднение месячных чисел Вольфа за 271 цикл обращения

Источник: World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number сиспользованиемпрограммы Alcyone Ephemeris.

Поразительная картина пространственно-временной согласованности в ближнем космосе предстает перед нами при параллельном рассмотрении перемещения Юпитера и режима Солнца. Газовый гигант с прямым осевым вращением подавляет активность звезды: числа Вольфа, соответствующие движению планеты на противоположных участках траектории различаются более чем в 2 раза (!), а средние величины на этапах приближения и удаления — почти на 30 единиц (Рис. 22).

Рис. 22. Солнечная активность под контролем Юпитера. Осреднение месячных величин чисел Вольфа за 22 цикла обращения планеты в период 1749–2020 гг

Источник: Ibid.

Особенно четко ослабление проявляется при сопоставлении экстремальных ситуаций (Рис. 23 и 24). Как правило, солнечная активность достигает наиболее высокого уровня во время удаленного положения Юпитера, а период длительного спокойствия приурочен к месяцам его движения от точки перигелия.

Рис. 23. Положение Юпитера на орбите при контрастных состояниях Солнца в период 1749-2020 гг. В 74% случаев максимальная активность сопряжена с движением на расстояниях больше среднего, а минимальная активность в 85% случаев связана с положением планеты ближе к точке перигелия

Источник: Ibid.

Рис. 24. Расстояния Юпитера до Солнца в месяцы, когда числа Вольфа равны 0 или достигают максимальных значений (около 250)

Источник: Ibid.

Повышенная энергоэффективность Юпитера при его удаленном положении особенно бросается в глаза при выделении случаев роста солнечной короны (Рис. 25).

Рис. 25. Положение Юпитера на орбите в дни, когда наблюдалось увеличение коронального индекса на единицу и более в период 1930-2008 гг. (за 2009-2019 сведений нет)

Источник: расчет по данным Astronomical Institute, Slovak Academy of Sciences с использованием программы AlcyoneEphemeris

Возмущение солнечной атмосферы Ураном, обладающим обратным вращением, должно быть по своему характеру совершенной противоположностью последствиям движения Юпитера. Положительный итог новых мысленных опытов не вызывает сомнений (Рис. 26 и 27, ср. с Рис. 22 и 23).

Рис. 26. Положения Урана на орбите в годы, когда числа Вольфа равны 0 или достигают максимальных значений (около 230). Осреднение показателей за 11 циклов обращения в период 1090–2020 гг

Источник: расчет по данным World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number и сайта Юрия Наговицина с дополнениями и поправками; использована программа AlcyoneEphemeris.

Рис. 27. Зависимость солнечной активности от обращения Урана. Осреднение годовых показателей за 11 циклов обращения в период 1090–2020 гг

Источник: Ibid.

Взаимодействие планет через их эфирные оболочки, очевидно, может ускорять или замедлять ход гелиофизических событий. Этот процесс дает ключ к пониманию явлений, не получивших до сих пор удовлетворительного объяснения, и, прежде всего, различных отклонений в режиме звезды. По структуре различаются одиночные и периодические аномалии. К первого типа аномалиям относятся солнечные вспышки, при описании которых до сих пор используют ненаучный термин «таинственные», ибо нет информации о причинах их возникновения именно в данный момент и действии каких-то общих закономерностей. Наибольшей известностью пользуется наблюдавшийся Ричардом Кэррингтоном и Ричардом Ходжсоном феномен 1 сентября 1859 года, который вызвал на Земле сильнейшую за несколько столетий геомагнитную бурю. Все указывает на то, что его происхождение кроется в упорядоченности конфигурации планет. И верно, это исключительно редкое соединение шести планет, произошедшее во время вспышки (Рис. 28).

Рис. 28. Положение планет во время события 1 сентября 1859 г

Источник: расчет по с использованием программы AlcyoneEphemeris

Вероятность указанного совпадения оценивается как 1:1000.000.000. Мы сталкиваемся очень важной закономерностью экспоненциального увеличения выхода энергии при повышении степени упорядоченности планетной системы. Исторические сведения и материалы дендроиндикации позволяют проследить ее действие в пределах биосферы на протяжении последних 2000 лет. По сообщению Луция Сенеки, в 35 году небо над Римом окрасилось в багровые тона, что вызвало панику. То был момент соединения Марса, Юпитера, Сатурна и Урана (Рис. 29).

Рис. 29. Множественное соединение планет в 35 г., когда в Риме при императоре Тиберии наблюдали полярное сияние

Источник: Ibid.

События Сенеки повторяются через 500−600 лет.

Предыдущее событие типа Кэррингтона-Ходжсона, но на один-два порядка более мощное, датируется 769−774 годами. Время этой вспышки уникально в том отношении, что все планеты Солнечной системы, включая Плутон, тогда находились в соединении и противостоянии.

В последние десятилетия самое сильное выделение энергии на Солнце отмечено 28 октября 2003 года. Оно сопровождалось парадоксальным падением мощности полного излучения (Рис. 30).

Рис. 30. Полное солнечное излучение во время события 28 октября 2003 г

Источник: по данным NOAA, Solar Data Services.

Аномалию породило тройное противостояние «Меркурий — Земля», «Венера — Сатурн» и «Юпитер — Уран».

На уровне осредненных показателей числа и площади солнечных пятен обнаруженный феномен внешнего контроля предстает как значимое различие стандартных отклонений гелиоцентрических долгот всех планет при спокойном и активном Солнце (Рис. 31).

Рис. 31. Положение планет (от Венеры до Нептуна) в месяцы 1740-2020 гг., когда числа Вольфа равны нулю или достигают максимальных значений (≥ 248). Различия стандартных отклонений значимы по непараметрическому U-критерию Манна-Уитни

Источник: расчетпо World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number сиспользованиемпрограммы Alcyone Ephemeris

Периодические аномалии солнечной активности должны быть в первую очередь продуктом орбитального движения двух гигантов — Юпитера и Сатурна, положение которых повторяется каждые 20, 60 и 180 лет. Если это утверждение справедливо, при осреднении чисел Вольфа с точкой отсчета у месяца соединения планет, мы получим картину согласованности для 20 лет и картину снижения синхронности от начала цикла для 60 лет. Таково и реальное положение вещей (Рис. 32−34).

Рис. 32. Зависимость солнечной активности от движения Юпитера и Сатурна в течение 20-летнего периода 1967–1987 гг

Источник: Ibid.

Рис. 33. Рост солнечной активности у временной границы 20-летних циклов «Юпитер — Сатурн». Осреднение за период 1860–2020 гг

Источник: Ibid.

Рис. 34. Проявление 60-летнего цикла движений Юпитера и Сатурна в солнечной активности. Осреднение чисел Вольфа методом наложенных эпох за 1782–2020 гг

Источник: Ibid.

При дальнейшем увеличении рассматриваемого периода в середине цикла вновь возникает эффект синхронизации (Рис. 35).

Рис. 35. Повторяемость высокой солнечной активности в 1126-2020 гг. с периодичностью около 180 лет цикла «Юпитер – Сатурн». Осреднение чисел Вольфа методом наложенных эпох

Источник: расчет по данным World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number и сайта Юрия Наговицина с дополнениями и поправками; использована программа AlcyoneEphemeris

Орбитальное движение Юпитера и Сатурна определяет особенности нечетных и четных 11-летних солнечных циклов: при удаленном Сатурне с его прямым вращением солнечная активность повышается. Максимальным ее уровень бывает при положении обоих планет у точки афелия (Рис. 36).

Рис. 36. Нечетный (в центре) и два четных солнечных цикла, свойства которых зависят от совпадения или несовпадения по фазе движений планет

Источник: поданным World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number.

Наряду с большим циклом Юпитера и Сатурна есть практически равный ему по длительности планетный цикл, связанный с перемещением Солнца около барицентра — общего центра масс небесных тел, входящих в Солнечную систему. Начало его приурочено к моментам наибольшего сближения центра Солнца и барицентра, из которых три последних датируются 1990, 1811 и 1632 годами. Разность в сроках двух циклов составляет 30 лет. Движение Солнца, естественно, отражается на его активности (Рис. 37).

Рис. 37. Последний 179-летний солнечный цикл, включающий две части (циклы Ганского-Глейссберга)

Источник: Ibid.

179-летний планетный цикл охватывает восемь 22-летних циклов Хейла (11 лет х 2), и, в свою очередь, восемь 179-летних циклов образует 1430-летний цикл (Рис. 38).

Рис. 38. Последний 1430-летний солнечный период. Обращает на себя внимание резкое изменение полного солнечного излучения в середине цикла. Показан полиномиальный тренд, свидетельствующий о существовании двух частей длительностью по 715 лет

Источник: по данным A.I.Shapiro et al.

В рамках 1430-летнего цикла происходит синхронизация групповых и индивидуальных планетных циклов.

Концепция ньютониевых оболочек разрешает серьезнейшее противоречие в астрономии: за полтора века собрана масса фактов планетного контроля солнечной активности, но приливные неровности на поверхности звезды, измеряемые долями миллиметра, не в состоянии дать разумное объяснение наблюдаемых явлений. Кроме того, остаются непонятными причины различий в эффектах действия небесных тел с прямым и обратным вращением.

* * *

Орбитальные резонансы

Как считал Никола Тесла, «все связи между явлениями устанавливаются исключительно путём разного рода простых и сложных резонансов — согласованных вибраций физических систем». Упорядоченность Солнечной системы, очевидно, есть не только итог эволюции, но и продукт ныне протекающего контакта ее элементов. Если это так, на Солнце и на Земле должны быть найдены следы орбитальных резонансов. Поиск их обещает быть удачным в первую очередь при выборе в качестве объекта исследования частых резонансов 1:2 (октава) по осям орбит внутренних планет Меркурия и Венеры. По материалам длительных наблюдений за солнечными пятнами эффект этих процессов прослеживается достаточно хорошо (Рис. 39).

Рис. 39. Солнечная активность при резонансе 1:2 Меркурия и Венеры. Осреднение по 1360 событиям за период 1849–2020 гг

Источник: поданным World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number; использованапрограмма Alcyone Ephemeris

Резонанс этого рода действует на солнечную корону (Рис. 40).

Рис. 40. Реакция солнечной короны на резонанс 1:2 Меркурия и Венеры в период 1939–2008 гг. (за 2009–2019 сведений нет)

Источник: расчет по данным Astronomical Institute, Slovak Academy of Sciences с использованием программы AlcyoneEphemeris.

Характерно, что в момент резонанса интенсивность галактических космических лучей снижается на 0,1−0,15%.

О роли в динамике Солнечной системы резонансов Юпитера и Сатурна по причине их редкости (всего 18 случаев резонанса 1:2 по осям орбит за последние 300 лет) мы, к сожалению, вынуждены судить преимущественно по четко диагностируемому признаку смещения земной оси (Рис. 41).

Рис. 41. Неравномерное перемещение Северного географического полюса во время до и после резонанса 1:2 по осям орбит Юпитера и Сатурна (8 июня 1986 г.)

Источник: поданным The IERS Earth Orientation Centre.

Сведения 1867−1988 годов, несмотря на их ограниченность, указывают на достаточно высокую вероятность возникновения сложной аномалии на Солнце в дни резонанса Юпитера и Сатурна, так как при осреднении за период 120 лет очень редко получается перепад чисел Вольфа на уровне более 60 единиц (Рис. 42).

Рис. 42. Значительные положительные и отрицательные отклонения солнечной активности в дни вхождения Юпитера и Сатурна в резонанс 1:2 по осям орбит (осреднение по 8 событиям)

Источник: расчетподанным World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number; использованапрограмма Alcyone Ephemeris

В геодинамическом отношении важен резонанс 1:5 по осям орбит Земли и Юпитера. Среди его проявлений можно назвать Великое восточно-японское землетрясение, произошедшее 11 марта 2011 года (М ≈ 9,1). Существуют, по крайней мере, три признака вмешательства именно космических сил в данном случае. Первый — смещение оси за несколько дней до события (Рис. 43).

Рис. 43. Изменение траектории Северного географического полюса после резонанса Земля^Юпитер, но до землетрясения 11 марта 2011 г. Моменты резонанса и землетрясения отмечены стрелками

Источник: поданным The IERS Earth Orientation Centre.

О влиянии резонанса сигнализирует также рост сейсмической энергии, выделившейся на земном шаре в начале марта 2011 года (Рис. 44).

Рис. 44. Энергия землетрясений в мире в феврале-марте 2011 г. Логарифмическая шкала

Источник: расчетподанным International Seismological Centre.

Наконец, во время предыдущих резонансов аналогичного рода также наблюдались сейсмические аномалии (Рис. 45)

Рис. 45. Сейсмическая энергия на земном шаре во время резонанса 27 февраля 2010 г. Логарифмическая шкала

Источник: Ibid.

Впечатляющая картина резонансов Солнечной системы только начинает открываться перед нами. Нужны детальные эмпирические обобщения. Исходный материал для них уже накоплен.

* * *

Заключение

Критические эксперименты разного типа дают нам многочисленные доказательства существования в Солнечной системе трансводородного элемента ньютония, из которого построены внешние оболочки небесных тел. Благодаря им планеты и звезда вступают во взаимодействие, что отражается на гелиофизических и геофизических процессах, ранее не находивших научного объяснения.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирские учёные заговорили о необходимости нового центра вирусологии