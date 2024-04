Корреспондент ИА REGNUM продолжает рассказывать о наиболее интересных и обсуждаемых игровых проектах прошедшего месяца. На этот раз в список попали: новое приключение бумажного Марио, провальный сиквел Deadly Premonition и долгожданная Ghost of Tsushima.

Ghost of Tsushima

Bloodstained: Curse of the Moon 2

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch

Средняя оценка на Metacritic:81 баллов из 100

Брутальный азиатский мечник Зангецу вернулся, чтобы в очередной раз спасти мир и избавиться от демонических орд, заполонивших Землю. В сиквеле популярного ретро-платформера геймеров ждут встречи с новыми интересными персонажами и могущественными боссами, а также возможность проходить всю игру в кооперативе с другом — впервые в серии.

Игроки остались в полном восторге от второй части Curse of the Moon. Разработчики получают похвалу буквально за всё: за качественный кооператив, за возросшую сложность сражений с боссами, за красивые локации и интересную подачу сюжета. А как приятный бонус — крайне низкие системные требования и доступность Curse of the Moon 2 на всех актуальных игровых платформах.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise

Доступные платформы: Nintendo Switch

Средняя оценка на Metacritic: 56 баллов из 100

Сиквелу триллера Deadly Premonition, к сожалению, повезло куда меньше — игру не оценили не только рядовые геймеры, но и преданные фанаты серии. Причин для этого было предостаточно: слабый сюжет, неинтересный и «неживой» город Ле Карре, а также сотни раздражающих багов. И всё это на фоне ужасной оптимизации и откровенно устаревшей графики.

Тем не менее второй части Deadly Premonition удалось сохранить уникальную мистическую атмосферу первоисточника, а также познакомить геймеров с дюжиной действительно необычных и запоминающихся персонажей. Но даже достоинства моментально затерялись под разрушительной лавиной из недостатков проекта.

Rocket Arena

Доступные платформы: PC, PS4 и Xbox One

Средняя оценка на Metacritic: 70 баллов из 100

Rocket Arena — это новый многопользовательский шутер, отличающийся от аналогов двумя основными «фишками». Первая — здесь нельзя умереть. Вторая — все персонажи в бою пользуются только ракетомётами. Для победы нужно «вытолкать» соперника за пределы арены и не упасть самому. Какие могут быть проблемы у настолько простой игры?

Как оказалось, главным недостатком проекта стала ценовая политика Electronic Arts. На релизе Rocket Arena продавали за 2 тыс. рублей на PC и почти за 3 тыс. рублей на консолях — за цену хорошей сюжетной игры. Поэтому проект «не взлетел», а спустя несколько недель его начали продавать со скидкой в 80%. Почему Electronic Arts не сделала его условно-бесплатным с наличием платной «косметики» и крайне популярных сейчас «боевых пропусков» — всё ещё непонятно.

Paper Mario: The Origami King

Доступные платформы: Nintendo Switch

Средняя оценка на Metacritic: 80 баллов из 100

В своём новом приключении бумажный Марио отправляется в опасное путешествие, чтобы победить злого короля оригами и спасти друзей от крайне неприятной процедуры «сворачивания». Провести двухмерного героя по огромным локациям из картона, клея и конфетти, конечно же, предстоит игроку.

Стоит отметить, что у Nintendo получилась крайне обаятельная игра со множеством интересных дизайнерских решений и уморительными шутками. Но все эти достоинства в очередной раз разбиваются об отсутствие перевода на русский язык, который крайне необходим при таком количестве хорошо прописанных диалогов.

Доступные платформы: PS4

Средняя оценка на Metacritic: 83 баллов из 100

Ghost of Tsushima — это, пожалуй, главная игра прошедшего месяца. Как оказалось, геймеры соскучились по добротным самурайским приключениям и очень тепло приняли новый проект от студии Sucker Punch. По официальной статистике разработчиков, это вылилось в миллионы написанных хайку, поглаженных лисичек и дуэлей с захватчиками-монголами.

Ghost of Tsushima не удивляла какими-то уникальными геймплейными нововведениями, но радовала высоким качеством исполнения на протяжении всего прохождения. Здесь есть красивый и проработанный открытый мир, в меру сложная и увлекательная боевая система, а также много дополнительных «активностей», призванных разнообразить времяпрепровождение. А что ещё нужно от хорошей игры?

Destroy All Humans!

Доступные платформы: PC, PS4 и Xbox One

Средняя оценка наMetacritic: 71 баллов из 100

Долгожданный ремейк хулиганской игры об инопланетном вторжении наконец-то добрался до современных платформ. Графику обновили, вырезанные миссии вернули, а очень глупого и очень чёрного юмора стало ещё больше. При этом взрывать человеческие черепа и управлять летающей тарелкой всё так же весело, как и в 2005 году.

Destroy All Humans! — это образцовый ремейк в меру популярной игры из начала двухтысячных. Она простая, глупая и крайне забавная. Но, пожалуй, ничего другого и не стоит ожидать от проекта про злобного инопланетянина, швыряющегося коровами при помощи телекинеза.

Достойны упоминания

В июле 2020 года также можно было поиграть в неплохой пиксельный «рогалик» Neon Abyss, безумную аркаду про катящийся камень Rock of Ages 3: Make & Break, атмосферный ретро-платформер Panzer Paladin, ремастер культового шутера Crysis, необычный «монстер-экшен» Carrion, хоррор Maid of Sker и изобретательную «выживалку» Grounded.