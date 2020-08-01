Вашингтон, , 10:22 — REGNUM За время игры в Ghost of Tsushima геймеры погладили больше восьми миллионов лис. Об этом 31 июля сообщил портал Gameinfromer.

Недавно Sony поделилась подробной игровой статистикой за несколько недель с релиза Ghost of Tsushima. В ней указано, что геймеры провели 57 млн дуэлей, сыграли 28 млн песен на флейте и написали 14 млн хайку.

Напомним, Ghost of Tsushima — это приключенческая игра от студии Sucker Punch, посвящённая освобождению острова Цусима от монгольских захватчиков. Проект получил множество положительных отзывов от критиков и рядовых геймеров.

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