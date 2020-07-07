Как сообщил 6 июля заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, почти 260 тыс. заявок на ипотеку под 6,5% годовых приняли российские банки с момента запуска программы. Льготная ипотека показывает свою эффективность, заявил Хуснуллин, уже выдано более 63 тысяч кредитов на сумма 158,8 млрд.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Ключи в замочной скважине

Появление льготной ипотеки призвано поддержать строительную отрасль и помочь обеспечить граждан жильем. Радует сообщение зампреда, и тем не мене, судя по ценам на недвижимость, решить проблему с жильем даже за счет действующей ныне ставки не выйдет. Посмотрим на конкретные цены.

В Москве, по данным сервиса ЦИАН, на вторичке средняя цена квадрата с начала года выросла на 2%, теперь она составляет 211 тысяч — в феврале было 206 тыс. А на первичке цена выросла на 6% (от 190 до 202 в среднем).

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

В Санкт-Петербурге цена на вторичку выросла на 1% и составила 125 тыс. против февральских показателей в 123 тыс. Первичка подорожала тоже на 6% (от 120 до 132 в среднем).

Во Владивостоке жилье, несмотря на кризис, и не думает дешеветь, напротив, дорожает: квадрат на первичке стоит более 110 тысяч, а в среднем квартира в центре города продается по цене около 167 тысяч на кв. м.

При этом понятие «средней» цены весьма растяжимо и походит на пресловутую «среднюю температуру по больнице». Взять хотя бы Петербург. Выборгский район — крепкий середнячок по инфраструктуре, в нем много торговых центров, школ, детсадов, поликлиник и пр., достаточно общественного транспорта, он местами близок к центру, местами доходит до кольцевой дороги. Если посмотреть на ту его часть, которая ближе к центру, то можно увидеть, что стоимость метра во вторичке — в среднем 120 тыс., причем речь идет не о хрущиках, а о старом фонде и сталинках. Что потеснее (45 метров) и без ремонта — 100−110 тыс., что посвободней (60 метров) и с ремонтом — 110−130 тыс. Новостройка здесь далеко впереди по ценнику: в среднем 170 тыс. за метр, двушка в стройке предлагается по цене в 11−16 млн руб. Конечно, при этом двушка может называться «видовой» (вид на рабочий квартал — тоже вид, верно?) или «бизнес-классом», что вызывает едкую улыбку у местных жителей. Уже некоторое время слова «бизнес-класс» становятся какой-то странной приманкой, на которую, видимо, должен повестись доверчивый покупатель, потому что неясно, как можно считать бизнес-классом квартиру в непосредственной близости от кольцевой автодороги. Не говоря уж про пресловутый «однородный состав жильцов», который предполагает, что рядом будет жить такая же типа элита, как ты, а всякий плебс с пивом не будет осквернять твой взор. Это в окраинных-то хрущовских районах? Свежо предание…

Можно вспомнить анекдот, как некий гражданин купил однушку и объяснил приятелю, что брать меньше не имело смысла, — так вот, меньше двушки семье с (хотя бы) одним ребенком брать смысла не имеет. Но даже если она «без вида» и метража около 60 метров, она все равно стоит 10 млн. Можно отъехать подальше от центра, в хрущовки по 100 тыс./метр без ремонта или даже в новостройку чуть дороже, но без отделки, просто бетонную коробку.

При желании можно перебраться за КАД, в районы с уходящими вдаль одинаковыми домами, с отвратительной транспортной доступностью и дикими пробками, со слабой (а то и отсутствующей) социальной инфраструктурой, в квартиру без отделки, на областную прописку, но зато по 75 тысяч за метр. Да, дешевле. Но разве это те расширенные возможности для покупки комфортного (!) жилья, ради которых, как говорил Путин, нужно предоставить людям льготную ипотеку? С учетом того, что кризис не сказался негативно на ценах за метр, зато сказался на доходах граждан, даже эти 75 тысяч (плюс отделка с нуля) — уже много, да и некомфортно. Ну, а про комфорт мы сказали: в среднем 170 тысяч. И то комфортно только в доме, а не за его пределами, плюс не особо доступно.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Новостройка

Льготная ипотека кому-то, конечно, расширит возможности для покупки жилья. А кому-то нет. Потому что если открыть ипотечный калькулятор и рассмотреть квартиры внутри смежных кварталов, то виден парадокс. Конкретный пример.

Двушка в новостройке, 65 метров, цена 11,6 млн (здесь и далее сотни рублей округляю), ипотека 6,5%, первоначальный взнос 2,3 млн. Срок кредита 20 лет, ежемесячный платеж 69 тыс, необходимый доход 116 тыс. в месяц. За 20 лет — 16,560 млн. И квартира выходит дорого, и платеж ежемесячный большой. Можно заплатить на круг меньше, но если изначально внести больше или больше платить в месяц: если брать на 5 лет — то платеж и вовсе 182 тысячи, тогда при чем тут «средний россиянин»? И как взять более высокий первый взнос, если нет старой квартиры на продажу?

По соседству с взятой в пример новостройкой — хорошая двушка в старом фонде, 65 метров, цена 6,5 млн, ипотека 9,1%, первоначальный взнос 1,3 млн, на 20 лет, необходимый доход 78 тыс., ежемесячный платеж 47 тыс. За 20 лет — 11, 280 млн. Честно говоря — страшно дорого за нее, хотелось бы дешевле, но опять же — тогда плати ежемесячно больше. И все равно новостройка, где ипотека льготная, выходит значительно дороже и требует более высокого ежемесячного дохода и более крупного ежемесячного платежа. Важно, что в обоих случаях игры с программами и предложениями разных банков позволяют выгадать какую-то сумму, но не создают принципиальной разницы, которая превращает жилье из недоступного в доступное.

В опросе ИА REGNUM, развернутые итоги которого сейчас готовятся к публикации, менее трети опрошенных назвали покупку жилья в собственность, на рынке, реализацией своего конституционного права на жилье. Остальных устроили бы другие варианты, включая весьма популярные у респондентов — бесплатную приватизацию, бессрочную аренду у государства. Всех нуждающихся, считают наши сограждане, можно было бы обеспечить жильем с помощью разных мер — предоставления жилья по договору соцнайма, длительной беспроцентной рассрочки, ипотеки под значительно более низкие проценты для всех.

Если задаться целью обеспечить граждан жильем — и не абы каким, а новым и удобным, то должна быть дешевле не только ипотека, но и само жилье. Но ведь надо и поддержать строительный бизнес, как-никак, драйвер экономики… И здесь со стороны потенциального покупателя очень хотелось бы компромисса, чтобы на новостройку и ипотека была льготной, и ценник бы на нее не так катастрофически отличался от ценника на вторичку. Это бы помогло частично решить проблему. Частично, потому что жилье все равно стоит очень дорого и потому что влезать в ипотеку на 20 лет в возрасте хотя бы сорока — весьма опрометчиво. И все же, еще один заметный шаг в сторону решения вопроса был бы сделан.