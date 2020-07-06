Владивосток, , 10:02 — REGNUM Во Владивостоке Приморского края отмечается рост стоимости квадратного метра жилья как на вторичном рынке, так и в новострое.

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Средняя рыночная цена предложения на вторичке превысила 120 тыс. рублей за кв. метр, максимальная стоимость — 370 тыс.

На первичном рынке квадрат стоит более 110 тыс. рублей.

В июне средняя удельная цена на вторичном рынке жилья в столице Дальнего Востока была 127 038 рублей за кв. метр, это на 0,15% больше, чем в мае.

По данным оценщиков, квартиру в центре Владивостока продают в среднем за 167 753 рубля за квадрат. Ценовой разброс предложения составил от 46 535 рублей за кв. метр до рекордных 371 550 рублей, пишет ИА PrimaMedia.

Особо дорогие квартиры на Эгершельде, на Первой Речке и на Третьей Рабочей.

Доступнее жильё на улице Тихой и острове Русский.

При этом в июне Минстрой утвердил нормативы средней рыночной цены квадратного метра жилья для регионов на третий квартал 2020 года. В Приморье норматив стоимости квадратного метра утверждён в размере 82 260 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ипотечные ставки опускаются, но жильё не становится более доступным. Во-первых, стоимость жилья не упала даже в результате пандемии. При этом льготная ипотека подогрела стоимость квадратного метра. Во-вторых, люди не стали богаче, и банки становятся более разборчивыми в выдаче кредитов. Поэтому ставка ипотечного кредита сильно колеблется и зависит от уровня дохода граждан. И эти семь процентов доступны далеко не каждому. Третий риск, который сегодня существует, — это то, что льготная программа пока рассчитана только до ноября 2020 года, считает первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Светлана Разворотнева.