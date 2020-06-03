«Падений не избежать»: лучший виртуальный пилот России
В 2019 году проведение соревнований по виртуальному дрон-рейсингу было экспериментом — и стоит отметить, весьма удачным. А спустя год пилотирование дронов в симуляторе уже стало полноценной дисциплиной чемпионата России по компьютерному спорту. Правда, за прошедшее время успели смениться правила проведения «вылетов». Если раньше спортсмены соревновались в симуляторе DCL — The Game, то теперь им предстояло покорять небеса в Rotor Rush.
Для Кирилла «NiFkaaa» Федуковича этот опыт не стал первым. Молодому пилоту довелось не только побеждать в локальных турнирах по Rotor Rush, но и представлять Россию на международных соревнованиях по этому симулятору в Великобритании. После победы NiFkaaa на чемпионате России по компьютерному спорту — 2020 корреспонденту ИА REGNUM удалось задать ему несколько вопросов об этой необычной дисциплине.
В этом году соревнования по виртуальном дрон-рейсингу проходили в симулятореRotorRush, а в прошлом вDCL — TheGame. Расскажи, в чём принципиальная разница между этими играми?
Кирилл «NiFkaaa» Федукович: Чтобы понять принципиальную разницу между этими симуляторами, нужно объяснить, как проходят соревнования по дрон-рейсингу в реальной жизни. Если совсем кратко, то существуют две основные лиги: спортивная (которая была признана официальным видом спортом) и DCL (коммерческая). У каждой из них свои правила и требования к проведению соревнований и комплектации дронов. Например, в спортивной лиге дроны обычно более лёгкие и манёвренные, а в DLC более крупные и тяжёлые — управлять ими, соответственно, сложнее. Ещё одним важным отличием является формат выступления. Так, в спортивной лиге пилоты летают по отдельности, а в коммерческой командами.
Соответственно, Rotor Rush — это симулятор, имитирующий соревнования спортивной лиги, а DCL — The Game — коммерческой. Они отличаются друг от друга графикой, характеристиками дронов и набором правил.
Какому симулятору лично ты отдаёшь предпочтение?
Кирилл Федукович: Так как основная часть моей карьеры пилота прошла именно в спортивной лиге, то я отдаю предпочтение Rotor Rush. Тем не менее нужно уметь пилотировать дроны в обоих симуляторах. Дело в том, что в этом году меня приняли в состав российской команды Drone Sports Global, а значит, придётся полетать и в DCL — The Game.
Другой важной особенностью DCL — The Game является и тот факт, что этот симулятор часто используют для проведения гонок в реальной жизни. Например, перед началом соревнования обычно идут квалификационные отборочные, чтобы определить турнирную сетку. В Drone Champions League часто проводят этот этап при помощи симулятора, чтобы не тратить драгоценные время и ресурсы. Поэтому, при всей моей любви к Rotor Rush, стоит больше внимания уделять DCL — The Game, чтобы не подвести команду как в виртуальных, так и в реальных гонках.
Расскажи, каким для тебя был чемпионат России по компьютерному спорту 2020.
Кирилл Федукович: На самом деле я довольно неплохо летаю в Rotor Rush, поэтому до финала планировал дойти без особых проблем. Если честно, то перед квалификацией я не слишком заморачивался насчёт тренировок. Однако меня сразу же спустили с небес на землю — в отборочных я занял второе место. Тогда-то и пришло осознание, что халявной победы в этом году мне не видать.
После этого я занялся усиленной подготовкой к каждому этапу. На чемпионате были разные карты со своими сложностями и особыми техническими моментами — к каждой из них пришлось готовиться отдельно. Помимо этого, я много анализировал своих соперников: смотрел записи их полётов и подбирал для каждого индивидуальную стратегию.
С таким подходом дойти до финала было несложно. Плюс, многие сильные пилоты по разным причинам не смогли участвовать в последнем раунде — к счастью для меня. Тем не менее состав финалистов чемпионата стал полной неожиданностью. Я был готов увидеть в числе своих соперников только Александра Холодных (чемпиона по виртуальному дрон-рейсингу 2019 года, прим. ред.), однако вместе с ним до этого этапа дошли и двое других ребят, от которых я совсем не ожидал такого хорошего результата.
Тренировки к финалу показали, что победить будет не так просто. Любая малейшая ошибка приводит к падению, а оно — к автоматическому проигрышу. Тогда я провёл анализ соперников и понял, что если смогу пройти трассу на своей средней скорости, но без ошибок — то обгоню других пилотов и займу первое место. Поэтому на тренировках я старался отточить не скоростное прохождение трассы, а стабильное. Эта тактика в итоге сыграла и принесла мне долгожданный результат!
Твоё участие в соревнованиях по «виртуальному дрон-рейсингу» — это просто эксперимент или начало полноценной киберспортивной карьеры?
Кирилл Федукович: Много лет назад я уже был киберспортсменом — довольно долго и хорошо играл в Counter Strike и Quake 3. Причём в CS я играл с версии 1.1: выступал в полупрофессиональной команде, много соревновался и часто побеждал. В то время я мечтал попасть на профессиональную киберспортивную сцену, но жизнь сложилась иначе. Пришлось всё забросить без надежды вернуться.
После этого в моей жизни появился дрон-рейсинг, а к 2017 году я уже довольно хорошо летал. Тогда я узнал, что Rotor Rush проводит чемпионат мира по своему симулятору в рамках лиги ESL, а от каждой страны отбирают лучшего пилота для участия в нём. Так, я стал официальным представителем России и отправился в Великобританию, чтобы постараться победить. К сожалению, мне не удалось выиграть (я занял второе место), но результатом всё равно остался доволен. Это был не только полезный соревновательный опыт, но и очень приятный камбэк на киберспортивную сцену.
Сейчас я стараюсь не пропускать турниров по виртуальному дрон-рейсингу и часто соревнуюсь в симуляторах.
Что самое трудное в пилотировании дрона, и как новичкам избежать частых падений?
Кирилл Федукович: Как бы странно это ни звучало, но самое сложное в управлении дроном — это управление дроном. Наши аппараты не обладают никакими дополнительными системами или датчиками для того, чтобы удерживать его в воздухе. Всё управляется руками — никакой автоматики. Поэтому новичкам стоит побольше времени уделять тренировкам, ведь привыкнуть к полётам на дроне довольно сложно. Например, у меня как человека, никогда не имевшего отношения к авиамоделизму, это заняло три месяца.
Как избежать частых падений? Никак. Падения — это естественная практика во время тренировок, ведь всё, что летает, рано или поздно падает. От этого никак не уйти, остаётся лишь привыкнуть.
Как планируешь потратить заработанные на чемпионате деньги?
Кирилл Федукович: Я наконец-то прокачаю свой компьютер! Сейчас у меня очень слабые PC и монитор, что ужасно мешает в самых разных жизненных аспектах. Например, на соревнованиях нужно было транслировать картинку с компьютера во время матчей, и приходилось часть операций переводить на ноутбук, чтобы добиться хотя бы минимально стабильного соединения.
Пилоты дронов все как один отмечают, что заниматься этим спортом — очень недёшево. Сколько ты суммарно потратил на сборку и запуск дронов за годы участия в соревнованиях?
Кирилл Федукович: Смотря с какими видами спорта сравнивать дрон-рейсинг. Заниматься им на любительском уровне будет куда дороже, чем, например, футболом или плаванием. А на профессиональном — значительно дешевле. Грубо говоря, начальный комплект для занятий дрон-рейсингом стоит 40 тыс. рублей, а профессиональный — 150 тыс. рублей.
Я занимаюсь этим спортом уже четвёртый год, а больше всего денег потратил в самом начале карьеры. В год выходило примерно по 100−150 тыс. рублей. Соответственно, за всё это время вышло примерно полмиллиона рублей, плюс выезды на международные соревнования — ещё около 200 тыс. Правда, благодаря победам на различным гонках я уже «отбил» все затраты. А учитывая призовые на чемпионате России — даже немного заработал!
Как выглядит твоя жизнь в отрыве от соревнований по дрон-рейсингу? Где работаешь, чем увлекаешься?
Кирилл Федукович: Когда я был чуть помоложе, то чем только не увлекался. Например, одиннадцать лет учился в музыкальной школе и играл на семи инструментах. Десять лет занимался боксом, по которому у меня есть первый разряд. А также, как уже было сказано ранее, много времени и сил отдал киберспорту. Сейчас вот занимаюсь дронами.
По образованию я IT-специалист, и последние семь лет проработал в этой сфере. Ушёл из профессии лишь в 2020 году, так как перешёл в индустрию дронов. Сейчас мы в Drone Sports Global работает над множеством различных проектов — например, вместе с «Трудовыми резервами» открывает уникальную «Дрон Академию», где любой желающий сможет пройти обучающий курс от профессиональных пилотов. Там можно будет научиться всем основам: от сборки собственного дрона до первых полётов.