В 2019 году проведение соревнований по виртуальному дрон-рейсингу было экспериментом — и стоит отметить, весьма удачным. А спустя год пилотирование дронов в симуляторе уже стало полноценной дисциплиной чемпионата России по компьютерному спорту. Правда, за прошедшее время успели смениться правила проведения «вылетов». Если раньше спортсмены соревновались в симуляторе DCL — The Game, то теперь им предстояло покорять небеса в Rotor Rush.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Федукович

Для Кирилла «NiFkaaa» Федуковича этот опыт не стал первым. Молодому пилоту довелось не только побеждать в локальных турнирах по Rotor Rush, но и представлять Россию на международных соревнованиях по этому симулятору в Великобритании. После победы NiFkaaa на чемпионате России по компьютерному спорту — 2020 корреспонденту ИА REGNUM удалось задать ему несколько вопросов об этой необычной дисциплине.

В этом году соревнования по виртуальном дрон-рейсингу проходили в симулятореRotorRush, а в прошлом вDCL — TheGame. Расскажи, в чём принципиальная разница между этими играми?

Кирилл «NiFkaaa» Федукович: Чтобы понять принципиальную разницу между этими симуляторами, нужно объяснить, как проходят соревнования по дрон-рейсингу в реальной жизни. Если совсем кратко, то существуют две основные лиги: спортивная (которая была признана официальным видом спортом) и DCL (коммерческая). У каждой из них свои правила и требования к проведению соревнований и комплектации дронов. Например, в спортивной лиге дроны обычно более лёгкие и манёвренные, а в DLC более крупные и тяжёлые — управлять ими, соответственно, сложнее. Ещё одним важным отличием является формат выступления. Так, в спортивной лиге пилоты летают по отдельности, а в коммерческой командами.

Соответственно, Rotor Rush — это симулятор, имитирующий соревнования спортивной лиги, а DCL — The Game — коммерческой. Они отличаются друг от друга графикой, характеристиками дронов и набором правил.

Цитата из видео YouTube-канала Drone Sports Global Соревнования по дрон-рейсингу в реальности

Какому симулятору лично ты отдаёшь предпочтение?

Кирилл Федукович: Так как основная часть моей карьеры пилота прошла именно в спортивной лиге, то я отдаю предпочтение Rotor Rush. Тем не менее нужно уметь пилотировать дроны в обоих симуляторах. Дело в том, что в этом году меня приняли в состав российской команды Drone Sports Global, а значит, придётся полетать и в DCL — The Game.

Другой важной особенностью DCL — The Game является и тот факт, что этот симулятор часто используют для проведения гонок в реальной жизни. Например, перед началом соревнования обычно идут квалификационные отборочные, чтобы определить турнирную сетку. В Drone Champions League часто проводят этот этап при помощи симулятора, чтобы не тратить драгоценные время и ресурсы. Поэтому, при всей моей любви к Rotor Rush, стоит больше внимания уделять DCL — The Game, чтобы не подвести команду как в виртуальных, так и в реальных гонках.

Расскажи, каким для тебя был чемпионат России по компьютерному спорту 2020.

Кирилл Федукович: На самом деле я довольно неплохо летаю в Rotor Rush, поэтому до финала планировал дойти без особых проблем. Если честно, то перед квалификацией я не слишком заморачивался насчёт тренировок. Однако меня сразу же спустили с небес на землю — в отборочных я занял второе место. Тогда-то и пришло осознание, что халявной победы в этом году мне не видать.

После этого я занялся усиленной подготовкой к каждому этапу. На чемпионате были разные карты со своими сложностями и особыми техническими моментами — к каждой из них пришлось готовиться отдельно. Помимо этого, я много анализировал своих соперников: смотрел записи их полётов и подбирал для каждого индивидуальную стратегию.

С таким подходом дойти до финала было несложно. Плюс, многие сильные пилоты по разным причинам не смогли участвовать в последнем раунде — к счастью для меня. Тем не менее состав финалистов чемпионата стал полной неожиданностью. Я был готов увидеть в числе своих соперников только Александра Холодных (чемпиона по виртуальному дрон-рейсингу 2019 года, прим. ред.), однако вместе с ним до этого этапа дошли и двое других ребят, от которых я совсем не ожидал такого хорошего результата.

Тренировки к финалу показали, что победить будет не так просто. Любая малейшая ошибка приводит к падению, а оно — к автоматическому проигрышу. Тогда я провёл анализ соперников и понял, что если смогу пройти трассу на своей средней скорости, но без ошибок — то обгоню других пилотов и займу первое место. Поэтому на тренировках я старался отточить не скоростное прохождение трассы, а стабильное. Эта тактика в итоге сыграла и принесла мне долгожданный результат!

Цитата из видео YouTube-канала Drone Sports Global Трасса. Симулятор Rotor Rush

Твоё участие в соревнованиях по «виртуальному дрон-рейсингу» — это просто эксперимент или начало полноценной киберспортивной карьеры?

Кирилл Федукович: Много лет назад я уже был киберспортсменом — довольно долго и хорошо играл в Counter Strike и Quake 3. Причём в CS я играл с версии 1.1: выступал в полупрофессиональной команде, много соревновался и часто побеждал. В то время я мечтал попасть на профессиональную киберспортивную сцену, но жизнь сложилась иначе. Пришлось всё забросить без надежды вернуться.

После этого в моей жизни появился дрон-рейсинг, а к 2017 году я уже довольно хорошо летал. Тогда я узнал, что Rotor Rush проводит чемпионат мира по своему симулятору в рамках лиги ESL, а от каждой страны отбирают лучшего пилота для участия в нём. Так, я стал официальным представителем России и отправился в Великобританию, чтобы постараться победить. К сожалению, мне не удалось выиграть (я занял второе место), но результатом всё равно остался доволен. Это был не только полезный соревновательный опыт, но и очень приятный камбэк на киберспортивную сцену.

Сейчас я стараюсь не пропускать турниров по виртуальному дрон-рейсингу и часто соревнуюсь в симуляторах.

Что самое трудное в пилотировании дрона, и как новичкам избежать частых падений?

Кирилл Федукович: Как бы странно это ни звучало, но самое сложное в управлении дроном — это управление дроном. Наши аппараты не обладают никакими дополнительными системами или датчиками для того, чтобы удерживать его в воздухе. Всё управляется руками — никакой автоматики. Поэтому новичкам стоит побольше времени уделять тренировкам, ведь привыкнуть к полётам на дроне довольно сложно. Например, у меня как человека, никогда не имевшего отношения к авиамоделизму, это заняло три месяца.

Как избежать частых падений? Никак. Падения — это естественная практика во время тренировок, ведь всё, что летает, рано или поздно падает. От этого никак не уйти, остаётся лишь привыкнуть.

Цитата из видео YouTube-канала Drone Sports Global Трасса. Симулятор Rotor Rush

Как планируешь потратить заработанные на чемпионате деньги?

Кирилл Федукович: Я наконец-то прокачаю свой компьютер! Сейчас у меня очень слабые PC и монитор, что ужасно мешает в самых разных жизненных аспектах. Например, на соревнованиях нужно было транслировать картинку с компьютера во время матчей, и приходилось часть операций переводить на ноутбук, чтобы добиться хотя бы минимально стабильного соединения.

Пилоты дронов все как один отмечают, что заниматься этим спортом — очень недёшево. Сколько ты суммарно потратил на сборку и запуск дронов за годы участия в соревнованиях?

Кирилл Федукович: Смотря с какими видами спорта сравнивать дрон-рейсинг. Заниматься им на любительском уровне будет куда дороже, чем, например, футболом или плаванием. А на профессиональном — значительно дешевле. Грубо говоря, начальный комплект для занятий дрон-рейсингом стоит 40 тыс. рублей, а профессиональный — 150 тыс. рублей.

Я занимаюсь этим спортом уже четвёртый год, а больше всего денег потратил в самом начале карьеры. В год выходило примерно по 100−150 тыс. рублей. Соответственно, за всё это время вышло примерно полмиллиона рублей, плюс выезды на международные соревнования — ещё около 200 тыс. Правда, благодаря победам на различным гонках я уже «отбил» все затраты. А учитывая призовые на чемпионате России — даже немного заработал!

Как выглядит твоя жизнь в отрыве от соревнований по дрон-рейсингу? Где работаешь, чем увлекаешься?

Кирилл Федукович: Когда я был чуть помоложе, то чем только не увлекался. Например, одиннадцать лет учился в музыкальной школе и играл на семи инструментах. Десять лет занимался боксом, по которому у меня есть первый разряд. А также, как уже было сказано ранее, много времени и сил отдал киберспорту. Сейчас вот занимаюсь дронами.

По образованию я IT-специалист, и последние семь лет проработал в этой сфере. Ушёл из профессии лишь в 2020 году, так как перешёл в индустрию дронов. Сейчас мы в Drone Sports Global работает над множеством различных проектов — например, вместе с «Трудовыми резервами» открывает уникальную «Дрон Академию», где любой желающий сможет пройти обучающий курс от профессиональных пилотов. Там можно будет научиться всем основам: от сборки собственного дрона до первых полётов.