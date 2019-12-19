19 декабря 2019 | Время чтения 7 мин

Александр «the23» Холодных стал первым чемпионом России по эксклюзивному киберспортивному направлению — «виртуальному дрон-рейсингу». О том, как навыки реального пилотирования помогают побеждать в соревнованиях по симулятору DCL — The Game, читайте в материале корреспондента ИА REGNUM.

Артём Дубровский, , 12:29 — REGNUM В декабре 2019 года завершился очень необычный эксперимент, заложивший основы новой киберспортивной дисциплины в России. На недавнем турнире, который прошёл в Казани, три профессиональных пилота дронов померились силами в эксклюзивном состязании — «виртуальном дрон-рейсинге». Спортсмены отложили привычную им технику в сторону и вновь взмыли в небо. На этот раз не в реальности, а в симуляторе DCL — The Game.

Участники после награждения ФКС России

Каждый пилот должен был на скорость пройти три сложные трассы, изобилующие крутыми поворотами, резкими спусками и подъёмами вдоль отвесных поверхностей. По итогам финального состязания победителем в новой дисциплине стал Александр «the23» Холодных, 32-летний спортсмен из Ленобласти. После матча корреспондент ИА REGNUM пообщался с талантливым пилотом и разузнал у него о двух ипостасях дрон-рейсинг: реальной и виртуальной.

Как ты пришёл в дрон-рейсинг?

Александр «the23» Холодных: Моё знакомство с этим видом спорта произошло в 2015 году, когда впервые появилась возможность купить себе дрон. На тот момент я взял себе готовой комплект, который нужно было самому собрать и только после этого запускать в небо. Но из-за его дешевизны и неподходящих характеристик у меня ничего толком не получилось. Так, я забросил заниматься этим делом где-то до конца 2017 года.

Александр Холодных ФКС России

Однако я не переставал общаться со знакомыми-пилотами и узнавал у них, с чего правильнее начать. Решил сделать ещё одну попытку. В этот раз закупил уже отдельные комплектующие и более вдумчиво подошёл к вопросу сборки. Получилось. Тогда я летал только ради своего удовольствия: хотелось ощутить полёт и увидеть мир с высоты.

В какой момент начались первые соревнования?

Александр Холодных: Это было в 2018 году, тогда я впервые узнал о соревнованиях в Санкт-Петербурге и решил попробовать свои силы. За год я участвовал в них раза три, но ни разу не получал желаемого результата. Сейчас я понимаю, что мой дрон не годился для серьёзных соревнований, да и соперники была готовы к ним куда лучше меня.

Уже зимой задался целью начать побеждать и стал тренироваться в симуляторах. Правда, тогда я «играл» в VelociDrone, а не в DCL — The Game. Симулятор подготовил меня к соревнованиям, и уже весной 2019 года я сходу занял третье место среди 30 пилотов. С тех пор весь сезон не вылезал с призовых мест.

Что привело тебя на Кубок России по киберспорту?

Александр Холодных: Нам впервые предложили такую необычную альтернативу классическому дрон-рейсингу, и я просто не смог отказаться. Это ведь первый в России чемпионат такого уровня по абсолютно новому направлению. К слову, в DCL — The Game я до этого никогда не играл, поэтому пришлось с нуля учиться летать в нём. Это было нетрудно, но определённые усилия всё равно пришлось приложить. Сначала я участвовал в квалификации среди ста лучших пилотов страны. На всех трёх этапах занял первое место, так и оказался в Казани.

Пульт управления ФКС России

В чём принципиальная разница между VelociDrone и DCL — TheGame?

Александр Холодных: У них немного разная физика полёта. В VelociDrone дроны легче и быстрее, а в DCL тяжелее, поэтому ощущения от пилотирования совсем другие.

Главная особенность DCL — The Game заключается в том, что этот симулятор полностью настроен под реальные дроны, которые летают в настоящей лиге DCL (Drone Champions League). Даже трассы, представленные в «игре», созданы по аналогии с реально существующими.

Получается, что пересесть с реального дрона на симулятор не сложно. Но стоит ли делать наоборот?

Александр Холодных: Почему бы и нет. Если начинать с симулятора, то это обеспечит более плавный старт и не так сильно ударит по кошельку. Ведь, когда ты тренируешься, то часто падаешь и ломаешь свой дрон — это может встать в копеечку. Например, гоночный дрон стоит в районе 15−20 тысяч. Для этих целей и создаются симуляторы. В них можно освоить основы управления, потренироваться и только после этого переходить на реальную технику.

Я, например, тоже начинал с симулятора. Ещё до VelociDrone была другая игра — Freerider. Она была ещё более старая и топорная, но тем не менее помогла мне освоить основы и избежать сильных денежных потерь.

Настройка оборудования ФКС России

Ты сказал, что в реальном дрон-рейсинге пилоты собирают себе технику сами. Можно ли что-то менять в симуляторе?

Александр Холодных: Да, в нём есть определённые настройки, поддающиеся изменению. Например, в DCL — The Game можно выбирать из нескольких готовых дронов, на которых летают пилоты в реальной лиге. Так, мы сегодня соревновались на дроне, который чаще всего используют в матчах DCL. Поэтому да, выбор есть, но небольшой: из двух или трёх дронов.

В VelociDrone же настроек больше. Но для достижения высоких результатов, как правило, приходится придерживаться определённых стандартов.

Как ты сам оцениваешь соревнования, которые прошли на кубке? Стоит ли продолжать работать в этом направлении?

Александр Холодных: Однозначно да. Народ в целом особо ничего не знает про дроны, поэтому нужно популяризировать это движение. Даже сегодня после матча ко мне подходили ребята и просили показать им пульт управления дроном, им это было действительно интересно. А чем больше людей будет знать об этом, тем круче станут соревнования. Например, в моём родном городе Кировске я вообще единственный пилот.

Но в целом я считаю, что первый опыт подобных соревнований был более чем успешным. Нужно лишь продолжать работать в этом направлении и привлекать больше людей.

Комментаторы сегодня отмечали, что в реальном дрон-рейсинге дроны летят друг за другом, пытаясь обогнать. Почему вы соревновались по другой системе?

Александр Холодных: Дело в том, что симулятор ещё находится в бете, а полноценный релиз состоится только в январе. Поэтому мультиплеер в нём пока ещё не работает так, как нужно. Изначально мы и должны были лететь одновременно. Но, ввиду различных ограничений, мы перестроили гонку под такой формат.

Церемония награждения ФКС России

Как ты оцениваешь выступление своих соперников?

Александр Холодных: Сегодня ребята много ошибались. Я не думал, что смогу занять первое место, — конкуренты были действительно сильные. Просто я пролетел без ошибок, хоть и медленнее.

Однако для меня сегодня особенное соревнование, так как я впервые выступал на сцене. Колбасило от волнения жутко! Поэтому на протяжении трёх трасс я просто думал о том, как бы не врезаться и побороть панику.

Как долго ты готовился к выступлению в финале?

Александр Холодных: Чтобы подготовиться к трассе, я тренировался два вечера по 3−4 часа. А потом уже чисто оттачивал навык и отрабатывал отдельные моменты.

Когда игрок решит перейти с симулятора на реальный дрон-рейсинг, сколько денег ему придётся потратить?

Александр Холодных: В среднем около 60 тысяч — это самый бюджетный вариант. Он будет считаться непрофессиональным, но с него можно начинать. Это недешёвое удовольствие. Мне, например, всегда было интересно авиамоделирование и подобные ему сферы, но позволить себе заняться этим я смог только к 30 годам.

Есть ли у молодых пилотов серьёзное преимущество перед более взрослыми?

Александр Холодных: Да, конечно. Чемпион мира по дрон-рейсингу кореец, ему всего 16 лет. И другие пилоты редко могут встать с ним хоть в какое-то сравнение.

Победители ФКС России

Пилоты в основном молодые. Это сказывается на их скорости и реакции. Я объективно понимаю, что если бы поехал на чемпионат мира, то в лучшем случае стал бы там 70-м.

Но ты же смог начать этим заниматься даже в 30 лет. Получается, возрастной границы в этом спорте нет?

Александр Холодных: Я раньше профессионально играл и в Starcraft, и в Counter Strike 1.6. Поэтому к моим 30 годам у меня сохранилась хорошая реакция, наработанная годами. Собственно, поэтому я и смог за год достичь хорошего результата. Но без каких-либо навыков начинающему пилоту будет очень сложно.

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