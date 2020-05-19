«В Белоруссии продолжаются репрессии», — констатировал Международный центр гражданских инициатив «Наш Дом» в распространённом 19 мая заявлении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода

По сведениям МЦГИ, массовые задержания людей за последние 15 дней отмечены по всем городам. «Состав задержанных очень разнообразен, но их объединяет одно — они так или иначе высказывали сомнение в релевантности государственной статистики по коронавирусу или в правильности государственного курса Александра Лукашенко, в том числе, проведении военного Парада 9 мая», — сказано в заявлении.

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«За последние 15 дней задержано, оштрафовано и сидит в тюрьмах — всего 148 случаев репрессий. Из них 54 человека задержаны до суда на 2−3 суток, т. е. до суда они отсидят 152 суток в совокупности. 57 человек получило административный арест, всего по административному аресту получено 538 суток, в среднем около 10 суток на человека», — сказано в документе.

Общая сумма назначенных задержанным штрафов эквивалентна $13 937,8 — в основном по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).

«Среди репрессированных 20 женщин, среди задержанных женщин две матери-328 (матери подростков, осуждённых по статье 328 УК РБ (наркоторговля) — ИА REGNUM), которые публично выступили с рассказом про несправедливые судебные приговоры в отношении своих детей, осужденных на длительные сроки (10−15 лет) за мелкие нарушения, связанные с наркотиками. 1 женщина уже арестована на 6 суток. 3 женщины задержаны до суда в общей сложности на 7 суток. 1 женщина написала отпуск за свой счет (под давлением администрации, что похоже на временное увольнение или денежные санкции)», — констатировали в белорусской неправительственной организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зона свободы слова строгого режима

Осуждены на семь суток и находятся под угрозой потери работы два медика скорой помощи. Один из них рассказал правду о ситуации с коронавирусом в больницах во время стрима блогера Сергея Тихановского.

«Арест медиков скорой помощи — это акция запугивания других медиков в стране, чтобы они боялись арестов и увольнений и молчали про то, что эпидемия коронавируса в стране разрастается, и все очень плохо», — отмечено в заявлении.

Кроме того, в Белоруссии по тем же мотивам задержано девять журналистов. В частности, четыре журналиста задержаны до суда в общей сложности на 61 сутки.

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«Наш Дом» обратил внимание на скандальное лишение аккредитации сотрудников Первого канала российского телевидения: руководитель съёмочной группы Алексей Кручинин был «депортирован из Белоруссии в течение 24 часов за репортаж про массовые свежие могилы в Столбцах умерших от коронавируса». Фактически в заявлении МЦГИ «Наш ДОМ» опровергнуто заявлениеАлександра Лукашенко о якобы наличии возможностей для нормальной работы журналистов в Белоруссии.

«Репортаж был о том, что власть скрывает настоящее количество умерших от коронавируса. Про Столбцы и то, что там сейчас умирает много людей от коронавируса, но это не попадает в официальную статистику, также делали видео-стримы ютуб-блогеры, попавшие под репрессии», — сказано в заявлении НГО.

Там также отмечено, что «12 ютуб-блогеров задержаны и получили в общей сложности 137 суток административного ареста».

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресса

«МЦГИ «Наш Дом» выступает против незаконных задержаний, административных арестов и штрафов, которым подвергаются граждане Белоруссии. Мы требуем немедленного освобождения всех, кто был лишён свободы», — подчёркнуто в заявлении.

Накануне, 18 мая Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, также высказался в защиту белорусских блогеров и журналистов. Он отметил связь арестов с президентской кампанией в Белоруссии.

Стано указал конкретные фамилии репрессированных в Белоруссии — Алесь Асипцов, Дмитрий Лупач, Михаил Аршинский, Александр Бураков и Александр Бураков-младший. Они были арестованы по обвинению в участии в несанкционированных мероприятиях (ст. 23.34 КоАП Белоруссии).

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«Мы призываем власти немедленно освободить задержанных журналистов и гарантировать им право выполнять свою работу без страха или вмешательства», — сказано в заявлении представителя Евросоюза.

Таких заявлений за несколько последних дней сделано немало. ЕС уже вводил санкции в отношении официального Минска и ослаблял их после освобождения политзаключённых. Заявления — это то немногое, что может себе позволить европейская дипломатия, дабы не быть обвинённой в давлении на Белоруссию во время проходящей в ней президентской кампании.

Москва не использует даже этот инструмент. Более того, МИД РФ фактически дал понять, что поддерживает проводимую Александром Лукашенко политику. Наглядным свидетельством этому стало участие российского посла Дмитрия Мезенцева в так называемом «чумном параде».

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Печать

Общественность ожидала от Москвы адекватного ответа на действия Минска в скандальной истории со съёмочной группой Первого канала. Вполне понятным действием в рамках принципа взаимности стала бы высылка агентов госагитпропа Белоруссии — ровно на тех же основаниях и в те же сроки, в которые фактически выдворили (или депортировали, как утверждает «Наш Дом») Алексея Кручинина.

Ничего подобного епархия Сергея Лаврова не предприняла. Судя по официальной хронике, на ковёр в МИД РФ не вызвали даже посла Владимира Семашко. Безнаказанность провоцирует Минск (и не только Минск) на ещё более резкие русофобские выпады и новые политические репрессии.

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Корреспонденты государственных телеканалов Белоруссии продолжают провоцировать московских таксистов на нарушение эпидемиологического режима, готовят и переправляют в Минск тенденциозные репортажи с нарезкой мнений негативно настроенных к российским реалиям, продолжают прочую деятельность по формированию у белорусов исключительно негативного восприятия России. Тем временем в Минске их коллеги по пропагандистскому цеху бьются в русофобской истерике, докатившись до бульварной ругани и терминологии ведомства Йозефа Геббельса.

Российского журналиста Алексея Кручинина на страницах президентской газеты назвали «недочеловеком». Генпрокуратура России молчит, Роскомнадзор набрал в рот, видимо, воды. Следком не возбуждает уголовное дело. Все пропагандисты из «восточноевропейской Швейцарии» сохранили аккредитации.

Москва демонстрирует слабость — именно так это воспринимается на уровне общественного мнения. В социальных сетях сравнивают поведение Брюсселя, Вашингтона и Москвы, отмечая катастрофическую неэффективность работы России с белорусским гражданским обществом. Не удивительно, что среди арестованных блогеров, журналистов нет ни одного пророссийского. Впрочем, как и среди 55 так называемых кандидатов в президенты.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода слова

Есть серьёзные основания полагать, что никакой согласованной внешнеполитической стратегии между Минском и Москвой не существует. Это наглядно продемонстрировал украинский кризис, а до этого конфликт 2008 года и ряд других «моментов истины». Существует некий документ, в выполнении которого главы МИД России и Белоруссии периодически отчитываются — видимо, для имитации работы и обоснований смет на зарплатные ведомости, надбавки и представительские расходы. Нынешняя информационная война между Минском и Москвой — наглядное подтверждение ненормальности союзнических отношений. Если их в принципе можно назвать союзническими — судя по русофобским выпадам госСМИ Белоруссии.

Москва не может поставить на место бывшего председателя совхоза. Поэтому её соответствующим образом воспринимают в Средней Азии, на Кавказе, в Прибалтике — повсеместно. После дежурного признания итогов «президентских выборов» в Белоруссии эта порочная практика продолжится. Возможно, даже будет подкреплена очередным энергетическим грантом, кредитами, оружейными контрактами и политической поддержкой. Кто бы так позаботился о русских в Белоруссии — хотя бы на десятую часть того, что фактически уходит на содержание репрессивного и коррумпированного режима Лукашенко.

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