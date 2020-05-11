Белград, , 22:15 — REGNUM На 75-ю годовщину великой Победы над фашизмом 9 мая Сербия и ее легитимный президент получили странное «поздравление» из Москвы. Об этом 11 мая сообщил директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич.

Напомним, ИА REGNUM 9 мая опубликовало авторский текст Младжана Джорджевича под названием «Что Вучич сделал для российских интересов и как это ничего?«

«Это поздравление было написано в Белграде, а опубликовано в Москве, на портале, который называет себя российским и государственным (ИА REGNUM не является государственным информагентством и никогда не называло себя таковым — прим.) Его автор — величайший лжерусофил, бывший советник бывшего президента (Бориса Тадича — ИА REGNUM), а сегодня советник бывшего мэра Белграда (Драгана Джиласа — ИА REGNUM) Младжан Джорджевич», — процитировал текст сообщения Марко Джурича телеканал RTV.

По словам Джурича, Джорджевич воспользовался пространством для публикации, которое ему «предоставило российское СМИ», для нападок на президента Сербии Александра Вучича. При этом он обратил внимание на тот факт, что текст Джорджевича появился почти одновременно с критическими высказываниями в адрес президента Сербии со стороны конгрессмена США Эллиота Энгеля и бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт. Джурич считает, что все три вышеупомянутых политических деятеля высказались в одном и том же духе.

«В поздравлении сербам и русским по случаю Дня Победы, опубликованном на сайте агентства, которое утверждает, что оно официальное и новостное, секретарь олигарха Джиласа Младжан Джорджевич пишет из Белграда, что Сербия и Вучич — ложные друзья русских и России, что Сербия вооружает украинцев против русских, что она воюет против российских спецслужб и что предает Косово (правда, он забыл упомянуть, за что на нас нападают Энгель и Олбрайт — отмену признания независимости Косово 17 странами и блокировку вступления Приштины в ЮНЕСКО, Интерпол…)», — написал Джурич.

По его словам, два поздравления пришли в один и тот же день «с одного и того же адреса».

Напомним, что 10 мая в ходе дискуссии в Комитете по внешнеполитическим делам Конгресса США Мадлен Олбрайт выразила сожаление из-за того, что США сегодня не помогают в решении спора между Белградом и Приштиной так активно, как они это делали раньше. Председатель Комитета по внешнеполитическим делам Эллиот Энгель, который известен как ярый защитник интересов албанских сепаратистов в Косово и Метохии, обвинил президента Вучича в том, что по отношению к Косово тот ведёт политику «железным кулаком» и «делает все, что только может, лишь бы подорвать демократию в Косово», пытаясь уговорить другие страны отозвать признание независимости этого сепаратистского формирования.