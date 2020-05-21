Анализ компаний, которые правительство России включило в список системообразующих для страны, позволяет сделать вывод, что львиная доля из них имеют владельцев из числа иностранных юрлиц. Составителям списка стоило бы разделить реестр изначально, назвав одну из частей, к примеру, поддержкой иностранных инвесторов. Для удобства отчётности перед заграницей. ИА REGNUM завершает анализ списка Минпромторга РФ, участники которого смогут рассчитывать на целый пакет мер господдержки — от отсрочки по налогам до бюджетных субсидий на возмещение затрат, льготных кредитов, в том числе на пополнение оборотных средств, и госгарантий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел с алкогольной продукцией

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Завершает анализ сегмент розничной торговли. В него включены те компании, чей оборот без НДС не менее 15 млрд рублей, а уплаченные налоги составляют не менее 1,8 млрд рублей. В списке — 38 юрлиц из Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского, Краснодарского краёв, Московской, Нижегородской, Свердловской областей. Из них в форме акционерных обществ только девять, все остальные имеют правовую форму — ООО. Это значит, что их участники, иначе говоря владельцы, могут участвовать в управлении делами компании и распределении прибыли.

Фигуранты, которые удивили

В список попали довольно известные в России торговые сети, в том числе продовольственные, но затесались в список и те юрлица, чей основной вид деятельности — розничная торговля алкоголем в специализированных магазинах. Так, в реестр попало нижегородское ООО «Альбион-2002», которое было создано в 2002 году. Его уставный капитал — более 2,5 млрд рублей. Фирма с августа 2019 года полностью принадлежит кипрскому юрлицу «ДКБР Мега ритейл груп лимитед». При этом последнее было создано лишь в мае 2019 года, то есть незадолго до приобретения компании в Нижнем Новгороде. До неё владельцем была другая компания с Кипра — «Миларсон холдингз лимитед», созданная в марте 2019 года. А ещё ранее владела фигурантом системообразующего списка компания «Крониа лимитед».

«Альбион-2002» имеет лицензии на торговлю алкоголем в розницу в Саратовской, Смоленской, Ульяновской, Нижегородской, Пензенской, Владимирской, Московской, Брянской, Орловской и других областях, а также Марий Эл, Удмуртии, Татарии. В мае 2020 года часть лицензий была переоформлена.

По данным Росстата, за 2018 год торговец алкоголем получил чистую прибыль 101 279 000 рублей, за 2017 год — 10 155 000 рублей. От продажи продукции, товаров, работ и услуг за 2018 год было получено 80 734 235 000 рублей.

Илья Савченко ИА Красная Весна Росстат. Москва

Директор компании — Игорь Саляев, который также владеет другой торгующей алкоголем компанией в Нижнем Новгороде — «Драгстер».

Поставщик компьютеров для госкомпаний

В реестр попало и московское ООО «Рестор», с мая 2006 года работающее в сфере розничной торговли компьютерами. С 21 февраля 2020 года доля в 100% в фирме с уставным капиталом 30 тыс. рублей принадлежит компании «Рестор ритейл груп лимитед», которая зарегистрирована на Виргинских островах — одной из офшорных зон. Численность сотрудников в «Ресторе» — почти 890 человек, директор — Тихон Смыков. У последнего есть 6% доли в компании, которая специализируется на разработке программного обеспечения и выступала поставщиком в семи госконтрактах. Контракты были заключены со «Сбертехом», Росимуществом, «Башнефтью», ООО «Газпром Трансгаз Уфа» и другими.

Фигурант системообразующего списка владеет долями в двух юрлицах — по оптовой торговле игрушками (ООО «Инвентив тойз», 100% доли) и ООО «Базука» (51%, розничная торговля одеждой).

ООО «Рестор» — поставщик в 96 государственных контрактах на сумму 69,15 млн рублей. Среди её клиентов — госкорпорация «Росатом», Сбербанк, АО «Концерн Росэнергоатом», ФГУП «УВО Минтранса России», ООО «Газпром Экспо» и другие юрлица.

Торговцы одеждой и предметами роскоши

В список системообразующих попало также несколько оптовых и розничных торговцев одеждой. В частности, принадлежащее «Элайс корпорейт ЛТД» (Белиз) — подмосковное ООО «М фэшн». В фирме из Барвихи работают более 2 тыс. человек, уставный капитал — 1 млн рублей. Директор — Юрий Катлицкий.

«М фэшн» совместно с ОАО «Торговый дом ЦУМ» владеет долей в ООО «Ридженс Арт».

Примечательно: ЦУМ также включён в список системообразующих компаний и сможет рассчитывать на господдержку. ЦУМ, по открытым данным, входит в группу Mercury. Последнее — это компания по продаже предметов роскоши, основанная миллиардерами Леонидом Фридлянд и Леонидом Струниным. Оба награждены орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой» степени Командора.

Ludvig14 Торговый дом ЦУМ

Попала в список и «дочка» сингапурской компании «Остин оперейшенз ПТЕ. ЛТД» — ООО «Остин» с уставным капиталом более 135 млн рублей. «Остин» также занимается розничной торговлей одеждой и владеет 1% в ООО «Спортмастер-логистик».

В реестр Минпромторга РФ оказалось и ООО «Купишуз», на 100% принадлежащее немецкой «Ламода ГМБХ». Доля на сегодня заложена в «Дойче Банке». «Купишуз» с уставным капиталом всего 10 тыс. рублей руководит Эндрю Биндер Буркхард. ООО владеет долями в трёх компаниях, торгующих через интернет — ООО «Пик-ап», «Мода с доставкой» и «Иком солюшен».

Также в списке: на 100% принадлежащее австрийской юрлицу — ООО «Адидас» (директор — Джордж Кэмпбелл Руперт), и принадлежащее шведской компании «ЭЙЧ ЭНД ЭМ ХЕННЕС ЭНД МАУРИЦ ДЖИБИСИ А.Б.» — ООО «Эйч энд Эм» (директор — Саэд Эль-Ашкар), и ООО «Кари» (владелец с января 2019 года — кипрская фирма «РАУНДВИЛЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД»). Компания «Кари» также имеет 10% доли в микрокредитной фирме «Финмолл» (один из совладельцев — кипрская фирма «ШРУИН МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД») и 90% доли в ООО «Тульское обувное предприятие» (производитель обуви).

Ещё в реестре — ООО «Спортмастер», чей владелец базируется в Сингапуре («СПОРТМАСТЕР ОПЕРЕЙШНЗ ПТЕ.ЛТД.»). Компания — поставщик по 84 госконтрактам на сумму более 13,2 млн рублей. В числе заказчиков — агентство по страхованию вкладов, театры, структуры ФСИН, прокуратура Марий Эл, закупавшие спортивные тренажёры, одежду, подарочные карты.

Торговля телефонами под контролем иностранцев

ООО «Сеть Связной» (с «Связной логистика») также попало в список системообразующих. Общество учреждено в сентябре 2005 года. Его владельцы — кипрская фирма «ДРСРЕТЕЙЛ ЛТД» (Кипр, доля — 69,25%), ЕВРОСЕТЬ ХОЛДИНГ Н.В. (Нидерланды, доля — 24,89%), СИННАМОН ШОР ЛТД. (Виргинские острова, доля — 0,25%). Директор — Евгений Давыдович.

«Сеть Связной» была поставщиком в 94 государственных контрактах на сумму более 62,3 млн рублей. В числе заказчиков отметились ПАО «Ростелеком», ООО СК «Сбербанк Страхование», управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области и другие лица.

Мебель и предметы интерьера

В сфере торговли мебелью и предметами интерьера не обошлось без иностранцев. Попавшее в список ООО «Домашний интерьер» на 100% принадлежит кипрской компании «КРЕСОРКО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД», а «БЭСТ ПРАЙС» (в том числе сеть магазинов «Фикс прайс») — на 100% с 2018 года является собственностью кипрской компании «КОЛМАЗ ХОЛДИНГЗ ЛТД» (KOLMAZ HOLDINGS LTD). На счету «БЭСТ ПРАЙС» создание свыше 124 юрлиц в России, но часть из них уже ликвидирована.

В реестр системообразующих попали также ООО «Леруа мерлен восток» (владельцы — французские компании «БРИКОЛАЖ ИНВЕСТИССМАН ФРАНС» и «ГРУП АДЕО»), ООО «Интернет решения» (более известно под брендом «Озон»), где конечным владельцем основной доли является «ОЗОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» с Кипра. Замыкает список шведский актив — ООО «Икеа дом», которым руководит Пер Понтус Хокан Эрнтелл, а владеют две фирмы из Нидерландов — «ИНГКА ХОЛДИНГ ИСТРН ЮРОП Б.В.» и «ФУПРИН ХОЛДИНГ VI Б.В.». Компания «Икеа Дом» была поставщиком в 123 государственных контрактах на сумму более 54 млн рублей. В числе покупателей — ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ» (с ним заключено более 20 контрактов).

IKEA

Торговля продуктами питания

В этом секторе иностранных собственников имеют львиная доля компаний — фигурантов списка. Так, ООО «Вкусвилл», созданное в 2012 году, на 12,16% принадлежит кипрской фирме «МОЭСТИНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», а ООО «Городской супермаркет» из Москвы (более известный как «Азбука вкуса») — на 99% принадлежит кипрской компании «ДЕМАНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД». К слову, «Городской супермаркет» был поставщиком по 14 госконтрактам на 89 млн рублей, в том числе поставлял алкоголь для вип и бизнес-залов АО «В.И.П.-интернешнл».

Также на 100% немецким компаниям «АЛЬФА ХАНДЕЛЬС — УНД МАРКЕТИНГ ГМБХ» и «ГЛОБУС ГРУНДШТЮКСФЕРВЕРТУНГ УНД ЛИЗИНГ МОСКАУ ГЕШЕФТСФЮРУНГС — ГМБХ» принадлежит ООО «Гиперглобус» — поставщик управления финансового обеспечения Минобороны РФ по Москве и Московской области (21 контракт).

Известные торговые сети также или полностью принадлежат иностранным юрлицам, или на существенную часть. В списке Минпромторга РФ — ООО «О`кей» (владельцы — люксембургское «АО О'КЕЙ ГРУПП» и кипрское «О'КЕЙ ИНВЕСТМЕНТС (КИПР) ЛТД»), которое было поставщиком в 24 госконтрактах на 12,5 млн рублей, а также ООО «Метро кэш энд керри» (владельцы из Нидерландов — ЗАО «Метро кэш энд керри интернешнл холдинг Б. В» и «Метро кэш энд керри Раша Н. В», директор — Мартин Арнольд Бенедикт Шумахер). При этом зарегистрированное в России ООО было поставщиком в 666 государственных контрактах на сумму 612,444 млн рублей и в числе его клиентов — ООО «Газпром Питание», АО «Аэропорт Сургут», ПАО «НК «Роснефть» — Кубаньнефтепродукт» и другие.

Попало в список и ООО «Лента», конечными владельцами которого являются кипрские компании «ЛЕНТА ПЛС» (с мая 2020 года основной владелец) и «ЗОРОНВО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД», и ООО «Ашан» (владельцы — французское АО «Сожепар» и нидерландское «МЕЕЛАКЕР Б.В.»), а также ООО «Корпоративный центр ИКС 5» (сеть «Перекресток»), чьим конечными владельцами являются «Перекресток холдингс Б. В» с долей 75% и «Икс 5 ритейл групп Н. В» из Нидерландов.

Все крупные торговые компании при этом являются поставщиками продовольственных товаров для различных госкомпаний и ведомств, включая также подразделения Министерства обороны РФ.