13 мая 2020 | Время чтения 7 мин

Импортозамещение в сфере производства строительных материалов пошло по странному пути. Стройматериалы хоть и производят на территории страны, но вот прибыль от этого по ряду фигурантов системообразующего списка России получают всё равно иностранные компании и граждане.

Анастасия Степанова, , 06:47 — REGNUM Иностранные компании отметились практически во всех сферах экономики России, выступая конечными получателями прибыли по ряду важных предприятий, попавших в список системообразующих для страны. Несмотря на владельцев-иностранцев или же бенефициаров, скрывших свои данные через офшоры, все «системщики» смогут рассчитывать на поддержку бюджета РФ. В ходе анализа реестра ИА REGNUM уже обнаружило активы украинского миллиардера Дмитрия Фирташа и более двух десятков владельцев с Кипра.

Экономика России Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Продолжаем анализ сектора промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций. Ведь именно в сфере строительства, включая смежные отрасли, трудятся миллионы россиян и мигрантов.

По данным с сайта Минпромторга РФ, в эту часть реестра попали компании, чья выручка составляет не менее 3 млрд рублей, а численность работников — не менее 300 человек. Всего в сегменте 38 «системщиков» из Москвы, Башкирии, Санкт-Петербурга, Новгородской, Саратовской, Кемеровской, Рязанской, Московской, Нижегородской, Самарской, Орловской, Оренбургской, Волгоградской, Ростовской, Свердловской, Челябинской областей и Приморского края. Из них в форме акционерных обществ — 17. Все остальные компании имеют организационно-правовую форму — ООО, то есть их владельцы имеют право участвовать в управлении делами юрлица, а также принимать участие в распределении прибыли.

Рязанское стекло с контролем из Люксембурга

Владелец рязанского производителя стекла и изделий из него — ООО «Гардиан Стекло Сервисис», попавшее в список системообразующих компаний, полностью принадлежит двум иностранным юрлицам.

ООО учреждено в декабре 2010 года для консультирования по коммерческим вопросам. В компании трудятся около 80 сотрудников, а выручка за 2018 год составила 347 млн рублей. В январе 2019 года в компании сменился директор — пост заняла Елена Рассудимова. Владельцами компании с уставным капиталом 1,31 млн рублей являются два юрлица из Люксембурга — «ГАРДИАН ЮРОП С.А.Р.Л» и «ГАРДИАН ИНТЕРНЕШНЛ СЕРВИСИС ЭНД ТРАНЗЭКШНС С.А.».

Полагаю, что в список Минпромторга компания попала как владелец ООО «Гардиан стекло Рязань» — производителя стекла, созданного в июле 2005 года. В этой компании численность сотрудников — почти 300 человек. Уставный капитал — более 2,123 млрд рублей, директор с 10 апреля 2020 года — Алексей Моисеев.

Моисеев сменил на посту Евгения Ананьева, который также был директором ООО «Гардиан стекло» — ликвидированного в 2013 году актива фирмы «ГАРДИАН ИСТЕРН ЮРОП ИНВЕСТМЕНТС С.А.Р.Л». Последняя ранее входила в состав владельцев и фигурантов списка системообразующих компаний.

Производство стекловолокна

Ещё один фигурант списка с иностранным владельцем — подмосковное ООО «Кнауф Инсулейшн», которое занимается производством стекловолокна. Продукция используется в строительстве, в том числе дорожном, а также в авто‑ и судостроении.

Компания создана в октябре 2004 года. В ней трудятся порядка 320 человек, уставный капитал — 800 млн рублей. Гендиректор — Павел Вишневский. Единственный владелец — немецкая фирма «КНАУФ ИНСУЛЕЙШН ХОЛДИНГ ГМБХ». Последнее также владеет в России ООО «Кнауф сервис», который в свою очередь единственный владелец торгующей электроэнергией ООО «Кнауф энергия».

По данным реестра Генпрокуратуры РФ, компания «Кнауф Инсулейшн» неоднократно была объектом проверок надзорных органов. В частности, осенью 2019 года было проверено исполнение ранее выданного предписания о нарушении на заводе требований пожарной безопасности. Оказалось, что спустя год часть предписаний ГУ МЧС по Московской области так и не была исполнена. До 27 июля 2020 года компания должна «обеспечить исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей», «восстановить огнезащитное покрытие несущих элементов зданий в соответствии с техническими условиями», а также «переработать декларацию пожарной безопасности на объект защиты с учётом требований нормативных других документов по пожарной безопасности, указанных в исполнительной документации и проведённых расчётных обоснованиях».

Производство листового стекла и экология

Под контролем иностранного юрлица оказался и подмосковный производитель листового стекла ООО «Пилкингтон гласс», учреждённое в августе 2002 года. Его уставный капитал — более 2,279 млрд рублей, численность работников — около 380 человек. Директор — Алексей Ляшко, владелец с 2015 года — нидерландская компания «СП ГЛАСС ХОЛДИНГЗ Б. В». Она же владеет 85% доли и в ООО «Группа компания «Стис», которой принадлежат девять юрлиц из разных регионов России. Компании работают в сфере формирования, обработки листового стекла и торговли им.

Отметим, департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу осенью 2016 года при проверке «Пилкингтон гласс» обнаружил, что оно «при эксплуатации своим действием (бездействием) допустило нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, выразившееся в сбросе недостаточно очищенных сточных вод в р. Пахра через ручей Унинка с превышением ПДК, установленных разрешением на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водный объект)».

Ещё один производитель листового стекла с иностранными корнями — это «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», созданное в 2002 году. На предприятии работают свыше 830 человек, уставный капитал превышает 2,25 млрд рублей. Фирма на 100% принадлежит бельгийской компании «ЭЙ ДЖИ СИ ГЛАСС ЕВРОПА». Общество «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» было поставщиком в семи государственных контрактах на сумму 6,05 млн рублей. Четыре контракта были подписаны с калужским АО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина».

Изоляционные материалы и французы

Под контролем иностранцев находится и производство минеральных тепло‑ и звукоизоляционных материалов, изделий на подмосковном ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус».

Компания создана в июле 2001 года. Её уставный капитал — более 4,32 млрд рублей. Директор с апреля 2019 года Антуан Луи Жан-Пьер Пейрюд, а основной владелец с долей 69,64% с 2016 года — французская компания «СЕН-ГОБЕН ПЛАКО САС» (SAINT-GOBAIN PLACO SAS). Оставшаяся доля принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития.

Под рукой ООО также ставропольский производитель сухих бетонных смесей — ООО «Сен-Гобен Юг». А господин Пейрюд, помимо этого, является директором тамбовского АО «Изорок», которое также производит изоляционные материалы и учреждено иностранцами.

Компания «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» была поставщиком в трёх государственных контрактах на сумму 4,2 млн рублей. При этом для МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» предприятие в 2016—2017 годы было поставщиком электроэнергии, как единственный поставщик.

В список министерства попал и правопреемник ЗАО «Минеральная вата» — учрежденное в Балашихе в 2016 году ООО «Роквул», которое работает в этой же сфере. Его владелец — датская фирма «Роквул Интернешнл А/С».

Производство цемента

Под иностранным контролем и производитель цемента из Подмосковья — ООО «Холсим (Рус) Строительные материалы», созданное в 2016 году из одноимённого акционерного общества.

С июня 2018 года 100%-м владельцем ООО является немецкая компания «ХОЛСИМ АУСЛАНДБЕТАЙЛИГУНГС ГМБХ (ДОЙЧЛАНД)». Уставный капитал фирмы из Коломны — 9 млн рублей, директор — Максим Гончаров. Последний также — директор карельского ООО «Лафарж нерудные материалы и бетон», которое принадлежит иностранной компании «ЛАФАРЖ ЭГГРЕГЕЙТС ХОЛДИНГ ИСТЕРН ЮРОП» и занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина.

В список Минпромторга попало и московское ООО «Газметалпроект», которое по основному виду деятельности специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления. Компания принадлежит кипрской фирме «ЭЙРАНЕК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД». Под управлением ООО между тем находятся сразу два краснодарских цементных завода — «Новоросцемент» и «Верхнебаканский цементный завод».

И плитка, и трубы, и покрытие

Владельцев из числа иностранных юрлиц имеют ещё шесть компаний, связанных с производством строительных материалов. В ООО «Пеноплэкс СПБ» из Санкт-Петербурга, работающем в сфере производства пластмассовых плит, полос, труб и профилей, с марта 2019 года долю в 10% имеет «ПИ.БИ.ЭЛ. ГОНКОНГ ЛИМИТЕД». В подмосковном ООО «К-ФЛЕКС» — производителе регенерированной резины в первичной форме, 100% доли принадлежит итальянской компании «Л'ИЗОЛАНТЕ К-ФЛЕКС», а в орловском ООО «Керама Марацци» (производство керамических плит и плиток) с ноября 2019 года 99,85% доли за фирмой из Нидерландов «МОГАВК МАРАЦЦИ РАША Б.В.».

Помимо этого, в ростовском производителе широкого спектра строительных и отделочных материалов ООО «УК ЮНИТАЙЛ» 100% доли с 2018 года за кипрской фирмой «СИМИДЕЛЛА ЛИМИТЕД». Также в ООО «Торговый дом керамики», которое занимается оптовой торговлей керамикой, отметились сразу два иностранца — итальянские компании «ЛИТОКОЛ С.П.А.» и «ГЛОБАЛ КОНТРАКТ С.Р.Л».

Продолжение следует.