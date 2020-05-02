«Дочь Елбасы по-прежнему обладает серьезной поддержкой и политическим весом. Отставка с поста спикера ослабляет ее лишь отчасти. Бюрократические возможности сократились, но финансово-олигархические сохранились», — казахстанский политолог Максим Казначеев рассказал ИА REGNUM о том, почему внутриэлитная борьба в стране только начинается.

ИА REGNUM: Что значитотставка дочери Нурсултана Назарбаева Дариги с должности спикера сената Казахстана?

Между администрацией президента и сенатом был затяжной конфликт. Он вышел наружу в середине прошлого месяца. Начались аресты сторонников, публичная критика друг друга и саботирование прямых распоряжений и указов.

На днях в Казахстане прошло заседание Совета безопасности. Формально оно было посвящено поиску выхода из кризиса. Но в закрытом формате обсуждался вопрос кадровых перестановок. У первого президента Нурсултана Назарбаева был выбор — Касым-Жомарт Токаев или Дарига Нурсултановна. Он пока выбрал Токаева.

ИА REGNUM: Пока?

Да, в этой ситуации нет смысла действовать жестко и «окончательно». Главная цель отставки Дариги Назарбаевой — сохранение внутриэлитного баланса.

ИА REGNUM: Отставка с должности спикера не означает конец политической карьеры для Назарбаевой?

Конечно нет. Возможно, ее назначат послом в какую-нибудь далекую страну. Через год или полтора, возможно, вернут.

Сейчас ее отставка — это успешно завершившаяся внутриэлитная атака Токаева. Стороны в течение какого-то времени обменивались критикой и обвинениями, так что нынешние кадровые перестановки — логический промежуточный итог этого процесса.

Сейчас следует ожидать ответного хода от Дариги Назарбаевой.

ИА REGNUM: Каким он может быть?

Вариантов много. Дочь первого президента Казахстана по-прежнему обладает серьезной поддержкой и политическим весом. Отставка с поста спикера ослабляет ее лишь отчасти. Бюрократические возможности сократились, но финансово-олигархические, в принципе, сохранились.

ИА REGNUM: Кто придет на место Дариги Назарбаевой?

Спикер сената — значимая фигура, его назначает глава Совета безопасности. Это значит, что для сохранения внутриэлитного баланса в Казахстане новый спикер должен принадлежать к команде Назарбаева.