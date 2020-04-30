Мы все столкнулись с новым, совершенно новым вызовом в лице этой пандемии и, как следствие — самоизоляцией. Кандидат психологических наук, врио директора Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Психологический институт Российской академии образования» Павел Сергоманов, рассуждая о происходящих в обществе изменениях, дал несколько ценных рекомендаций читателям ИА REGNUM:

Де Гастон Ла Туш. Скука. 1893

«Конечно, майские выходные могут увеличить число нарушений введенных ограничений. Критический вопрос — условия. Есть ли условия находиться в изоляции — продукты, занятия, площадь, бытовой комфорт, запасы разного рода и т. д. Есть ли они? Выйти на улицу, конечно, потянет, если погода хорошая, если люди давно в изоляции. Вне зависимости от выходных люди будут выходить по экономическим причинам.

Лучший ответ регулятора может звучать примерно так: «Мы не рекомендуем выходить, потому что угроза не миновала. Но, оказавшись на улице, позаботьтесь о себе и окружающих: защитите свое лицо (маска, очки), держите дистанцию, не касайтесь лица, чаще дезинфицируйте руки».

Люди по-разному и от разного устают. Силы исчерпываются от разных причин. И «негативные факторы» по-разному влияют на нас — какие-то даже наоборот — увеличивают наши силы. Главный вопрос в высшей степени и прост, и сложен. Вот он с разных сторон: «А в чем смысл всего этого? Зачем, ради чего всё это? Почему всё это происходит?».

Рене Магритт. Замок в Пиренеях

Если честно, я не знаю универсального, единого для всех ответа. Потому что ответ на него глубоко личный и внешне может быть очень прост или сложен. Добр, экстравагантен или зловещ. Даже теория заговора может быть глубоко личным и субъективно логичным ответом: кто-то искренне считает, что COVID-19 — чья-то злая воля. И для него появляется смысл — «коварный враг»; и программа действий появляется. Вот так враг дает силы.

Ответ о смысле дает людям силы что-то терпеть, куда-то идти, где-то оставаться.

Для духовных практик — это общее место: лишения, нас не убивающие и не делающие нас калеками — и в прямом, и в переносном смысле, — укрепляют дух, делают нас сильнее. Препятствия дают нам шансы на развитие и перемены к лучшему. Конфликты, стрессы и фрустрации позволяют нам стать выше обстоятельств. Конечно, если есть смысл их разрешать, преодолевать, терпеть. Так что людям, ориентированным на духовный рост, — это шанс вырасти. И, знаете, кто-то его же «дал», этот шанс?

Ну, а кто это не воспринимает как шанс вырасти, — у того может и не быть никакого смысла терпеть или искать силы. Люди и в других системах координат спокойно себе живут.

Как психолог хочу напомнить, что люди думают всегда субъективно, воспринимают действительность опосредованно, через внутреннюю «оптику». Люди видят не глазами, а головой — теми установками, понятиями, предубеждениями, которые «в них» есть. В этом смысле, выходя на улицу, они выходят из разных реальностей, из разных ситуаций, которые они и создают, и воспринимают субъективно.

Рене Магритт. La Clairvoyance (Предвидение). 1936

Так вот. Из какой ситуации, а не по какому адресу выйти проще или сложнее? Я думаю, что выйти из самоизоляции можно, а из непонятого карантина невозможно. Посудите сами. Если вам врачи сказали, что вы больны или потенциально больны (а пандемия COVID-19 — это когда ВСЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО БОЛЬНЫ), вы определены ими на карантин или на лечение. Но это ведь полдела. Вы ведь можете воспринять предписанный карантин как осмысленный или как бессмысленный. Осмысленный карантин — как раз и есть самоизоляция. Бессмысленный карантин — больше похож на заточение. Так что можно говорить о «феномене непонятого карантина». Из «непонятого карантина» как из своей, субъективной ситуации человек вообще не выходил. Не выходил потому, что не был там, не осмыслял и не воспринимал это как карантин. Знаете, часто по прошествии события люди говорят: «А что это вообще было?».

Труднее всего врачам и всем на линии фронта. Но, наверное, сложнее всего сейчас детям и учителям. Детям, потому что им вряд ли понятен действительный смысл карантинных мер. Конечно, чем старше, тем больше шансов понять. Но насколько я знаю, дети ещё не слушали сказок про COVID-19. Наверное, и сказок-то таких еще нет, чтобы донести смысл угрозы и образ ее действия. А учителям адски сложно, потому что у многих нет оборудования и плохие каналы, неудобный софт или контент, приходится на ходу перестраивать навыки и привычки и реально увеличилось рабочее время. Да, и кроме этого, по ту сторону экрана дети, которые могут совершенно не понимать карантина и тоже находятся в изоляции.

Всем сложно. Многим трудно. И угроза не миновала. Она рядом с каждым. Пики заболеваний не пройдены. Даже «плато» — это очень много заражений. Каждое заражение — беда. И этот пресловутый COVID-19 заражает и в магазине, и на улице, и в церкви хоть в будни, хоть в праздники.

Рене Магритт. Голконда

Давайте дадим время врачам, эпидемиологам, биологам, фармацевтам — всем, кто исследует вирус и разрабатывает средства защиты и лечения, — чтобы действительно защитить, действительно вылечить. В этом смысл. Дайте им время. Это вы точно можете».

