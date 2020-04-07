До 30 апреля 2020 года (пока до 30 апреля) российские школьники для недопущения распространения коронавируса будут обучаться дистанционно. Часть школ «вышла с каникул» 6 апреля, а ещё часть начнёт работать с 13 апреля. Уже сейчас родители и педагоги в шоке и в панике, но пытаются хоть как-то помочь детям в том мире хаоса, который представляет собой дистанционное обучение. К нему оказались не готовы не только дети и родители, но и сами школы. При этом ещё на старте именно родителей в заявлениях о переводе на дистанционное обучение обязали взять на себя «ответственность за освоение образовательной программы ребёнком». Корреспондент ИА REGNUM два года назад уже получил опыт обучения ребёнка обычной школой дистанционно, и за эти годы изменилось лишь одно — те площадки, что ранее были бесплатны, ввели плату за ряд основных предметов, ограничив доступ к видеоурокам. Значит ли это, что Россия перестаёт быть социальным государством, а ответственность за общее образование детей теперь целиком и полностью перекладывается на плечи родителей?

Иван Шилов ИА REGNUM Ученик

Среди первоочередных мер, предпринимаемых для борьбы с пандемией, был перевод детей на дистанционное обучение. Пока дети были на каникулах, продлённых в некоторых регионах до 12 апреля, родители и учителя отрабатывали новую методику. В одно из воскресений классный руководитель дочери — ученицы 8-го класса, который по совместительству завуч той же школы, опросила родителей о наличии интернета и компьютеров, а на следующий день попросила написать заявление. В нём на родителей прямо возлагалась «ответственность за освоение образовательной программы ребёнком».

В ряде регионов для тех случаев, когда в семье нет компьютерной техники, нашли выход в передаче последней во временное пользование за счёт местных властей или самих школ. Например, так поступили в Мамадышском районе Татарии, где глава распорядился раздать технику из компьютерных классов, так как они «все равно будут простаивать в этот период». А в северной столице, наоборот, оскандалились, попросив горожан «скинуться» техникой, заявив, что нужно 17 тыс. планшетов или ноутбуков, фактически расписавшись в собственной неспособности решить не самую сложную задачу.

Edu.gov.ru Школьный класс. Учитель проводит уроки онлайн

Так или иначе, но дистанционное обучение вчера, 6 апреля, по ряду регионов началось. Тем, у кого техники так и нет, пообещали придумать индивидуальное обучение. Например, по словам министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко, в маленьких школах, где учится менее десяти человек, можно будет проводить консультации прямо в школе — при соблюдении дезинфекционного режима. Коллега Костенко — глава отдела организации общего образования и оценочных процедур Наталья Полосина уточнила, что в тех населенных пунктах, где есть проблемы с гаджетами и интернетом, «есть возможность получать задания и консультации по стационарному телефону или в рабочую тетрадь». А в Татарии также для малокомплектных школ, которых более 300, планируют обучение в обычном режиме.

Мнение педагогов

Аналитический центр НАФИ в конце марта 2020 года провёл опрос среди учителей школ и преподавателей вузов, из результатов которого можно сделать неутешительный вывод — система образования оказалась не готова к переводу занятий в онлайн-формат. Такое мнение высказали 68% респондентов. Более того, 61% участников опроса пожаловались на техническое оснащение их образовательной организации, поставив по этому предмету «тройку».

В ходе опроса было высказано мнение со стороны школьных учителей, что «существенные доли учеников не могут обучаться дистанционно либо из-за отсутствия технических средств, либо из-за неумения использовать цифровые инструменты». Также невысокого мнения в большинстве своём оказались педагоги и о качестве электронных учебных материалов. 43% оценили его как «удовлетворительное», а 9% — как «плохое». Уже сейчас 66% педагогов прогнозируют, что за время дистанционного обучения качество знаний учащихся снизится.

Учитель из школы №24 Набережных Челнов (Татария) Раушан Валиуллин на своей странице в соцсетях рассказал ещё об одной проблеме:

«Дома у меня трое маленьких детей — десяти лет, пяти и двух лет. В доме круглые сутки шум, гам, визги, смех и слёзы. Представить не могу, как проводить дистанционные уроки в таких условиях. Кроме этого, высокоскоростной интернет школа мне не предоставляет и не оплачивает. Баланс домашнего интернета по состоянию на 1 апреля — минус 1140 рублей. Вместе с этим, как родитель, видимо, я должен проконтролировать дистанционное обучение своего старшего ребёнка-третьеклассника. Словом, государство решило переложить на плечи педагогов и родителей свою обязанность обеспечить доступное бесплатное образование».

Домашнее обучение

Ещё один педагог — Ирина Р. возмущена тем, что школа не обеспечила ее компьютером и интернетом, но требования — подобрать материалы в интернете, подготовить презентации — уже звучат. Жалуются педагоги и на то, что их техникой никто не обеспечил и приходится выкручиваться самостоятельно. Некоторые педагоги также высказали недоумение, почему же в объявленный нерабочим месяц они должны работать. В частности, Раушан Валиуллин уже обратился к директору школы с заявлением, что не может по независящим от него причинам работать в апреле.

Мнение родителей

6 апреля началось дистанционное обучение, и из разных уголков страны полетели жалобы родителей на недоступность интернет-ресурсов из-за технических сбоев, низкое качество аудио-, видеосвязи, отсутствие компьютеров у семей или иной подходящей техники:

«У наших на двух уроках всё вылетало. А к третьему вообще все минут 20 не могли подключиться», «Я, например, так и не смогла сегодня даже в электронный дневник зайти, не говоря уже о выполнении заданий», «Дети с 8:30 утра за ноутом, на сайтах всё виснет. Некоторые учителя свои предметы провели через ватсап при помощи голосовых сообщений. Сейчас время 17 часов, ребёнок до сих пор за ноутом, делает домашку с ЭД и отправляет учителям по электронке или по ватсапу. Смотрю сидит вся уже сгорбленная, уставшая, прошу отдохнуть ее, но нет, некоторые учителя просили скинуть домашку — кто-то до 16 часов, кто-то до 18», «Ничего не открылось, все висит. Куда кидаться не понятно. Уроки пропали. Все изнервничались. Ладно, у кого родители дома. А дети, кто один?», «Я — мать трех школьников, я разрываюсь».

Но не только качество связи, необходимость детям сидеть по много часов за компьютером стали причиной для возмущения. Родителям, которые практически на этом этапе становятся репетиторами почти по всем предметам, не оплатят больничный, как, например, тем, кто получит его вследствие карантина, приехав из-за рубежа. С учётом, что далеко не всех родителей работодатели отпустили на месяц сидеть дома с сохранением зарплаты, может сложиться ситуация, когда школьник предоставлен сам себе или родитель вынужденно остаётся дома, а семейный бюджет худеет день ото дня.

Какие платформы используются?

К сожалению, на сегодня нет единого алгоритма или единой платформы, потому учителя сами выбирают платформы и пытаются с ними работать кто как может и умеет:

«Мы в школе все проводим уроки на платформах zoom и сlassroom. Да, тяжело, да, напряжено. Но альтернатива где?», «Мы используем MS Teams», «Сегодня учитель прислала видео уроки на ватсап», «Утро, первый день так называемого электронного обучения. Все родители подключились к электронному дневнику, от чего тот ожидаемо обрушился, та же участь постигла и другие онлайн ресурсы, в результате чего самообразование просто зависло, как старый добрый компьютер», «У нас учитель английского переложила всё на родителей, скинув задание в электронный дневник, ссылку на видео в ютубе. Задание скинуть туда же, в электронный дневник. Как ребёнок в 3-м классе сможет сам с иностранным языком разобраться?»

Rostov-gorod.ru Ученик на дистанционном обучении

Среди заявленных инструментов также встречались порталы учи.ру, я. класс, интернет-урок, российская электронная школа, яндекс. учебник, фоксфорд. Но есть одно существенное «но». Многие ресурсы частично являются коммерческими. Например, портал учи.ру заявляет, что с полной версией «усвоение школьной программы в четыре раза быстрее» и предлагает приобрести месячный курс математики, русского и английского языков за 290 рублей каждый. То есть три предмета с полным доступом обойдутся в 870 рублей. Посчитать во сколько обойдётся обучение на месяц при наличие 15 предметов в расписании, думаю, не составит труда? А если школьников в семье два-три?

Есть, конечно, полностью бесплатные платформы, вот только школьники вынуждены потом штудировать другие сайты, так как эти платформы часто дублируют учебник. Может ли ученик младшей или даже средней школы самостоятельно освоить программу, лишь прочитав главу в учебнике? Чаще всего нет.

Испытано на себе

В 2018 году, в силу семейных обстоятельств, моей дочери, тогда учащейся 6-го класса обычной школы Екатеринбурга, пришлось почти весь учебный год провести на дистанционном обучении. В школе нам выдали распечатку с контактами учителей и объяснили, что те сами выйдут на связь.

Обучение, которое было новым опытом для обеих сторон, было в первый месяц хаотичным. Одни учителя просили конспектировать учебник, кто-то присылал объясняющие письма, ссылки на тесты на я.классе. По физкультуре и технологии, где в обычном режиме требуется практика, полностью перешли на теоретическое обучение — конспекты, рефераты, составление кроссвордов на спортивную тему, тесты. По технологии, когда изучали раздел кулинарии, ребёнок несколько раз готовил. Это нужно было сфотографировать, составить отчёт.

Почти полностью обучение легло на родительские плечи. По новым темам нужно было искать объясняющие видео-уроки, методички на доступном языке, контролировать, чтобы ребёнок выполнял задания, фотографировать тетради, отправлять их учителям и общаться с ними по вопросам недочётов.

R-19.ru Дистанционное обучение

Но стоит отдать должное, два года назад те платформы, что сейчас ввели абонентскую плату, были более доступны. Например, на одной из площадок имелись видеоуроки по каждой теме учебника, в которых педагог давал и дополнительные знания. Сейчас те же самые ссылки имеют пометку «материалы с ограниченным доступом».

Отметки ребёнок получал, их ставили за выполненные задания из отосланных фотоотчётов. Вот только некоторые учителя прямо писали, что знания стали поверхностными и ребёнок делает задания, не вникая.

Совмещать свою работу (благо она была также дистанционной) и обучение ребёнка пришлось в течение почти года. Не сойти с ума в этом мире хаоса помогло структурирование. После первого месяца было составлено расписание, пригодное именно под ребёнка. К каждому предмету подобраны свои платформы, онлайн-уроки, определено время занятий и отдыха. Чтобы ребёнок весь день не сидел перед компьютером, был сделан тайминг на каждый предмет, вписаны перемены, то есть смоделировано поведение «как в школе».

Тот год позволил сделать вывод, что полноценное дистанционное образование в России невозможно в нынешних реалиях. При этом формате или родитель должен быть не работающим и заниматься только обучением ребёнка, или почти по всем предметам потребуются репетиторы. А они, как известно, не бесплатны.

В текущих условиях, когда на дистанционный режим перешли все, ситуация в плане хаоса лишь ухудшилась — на онлайн-платформах стали чаще возникать технические сбои.

Error

С конца марта 2020 года учителя школы, где теперь обучается ребёнок, начали отрабатывать порядок обучения. Почти во всех случаях он свёлся к выдаче заданий через электронную почту и чтению учебника, а также изучению презентаций по теме. Новые темы было предложено изучить, ответить на тестовые вопросы, зарисовать схемы. Также школьники должны готовить доклады, пройти тест на я.классе.

Полноценное обучение в регионе начнётся 13 апреля, но уже сейчас и учителя, и родители жалуются на проблемы с интернетом и доступом к имеющимся бесплатным онлайн-платформам.

Неготовность системы образования к дистанционному образованию привела к тому, что уже сегодня родители в профильных сообществах активно обсуждают отзыв своего согласия на эту форму. В соцсетях распространяется соответствующий бланк с заявлением на имя директоров школ. В девятистраничном бланке перечислены все проблемы, которые не позволяют использовать такую форму обучения.