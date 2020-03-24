Не могу не прокомментироватьответ г-жи Чавчавадзе на мою статьюот 10 февраля «Государственное ТВ нашло для России нового вождя».

Прежде всего, следует отметить, что речь не идет о «качестве» тех историков, которые привлекаются к производству фильмов, прославляющих достаточно одиозные исторические фигуры. Речь о тенденциозном подборе таких историков, из которых выбираются именно те, кто люто ненавидит советскую власть и готов эту свою субъективную ненависть нести в массы. Так и получаются мифы о Колчаках, Корниловых и прочих «борцах» с советской властью с нимбами вокруг забрызганных кровью голов. Проигравшихся в пух и в прах, ибо, по знаменательному признанию гетмана Скоропадского, такого же ненавистника большевиков, «самый крупный человек, которого выдвинула наша эпоха, — это, к нашему ужасу, Ленин». Вот они и несут то, что несут, огульно обвиняя советскую власть во всем и нимало не озабочиваясь со своих «зияющих высот», например, нюансами предоктябрьской расстановки сил внутри самой большевистской партии. В которой Троцкий, на котором они делают 90% своей антисоветчины, оказался только в канун VI съезда, то есть в конце июля 1917 года. И имеются очень серьезные основания подозревать, что он был в нее внедрен определенными внешними силами, особенно если учесть его картинное задержание в Галифаксе с последующим триумфальным коридором, в отличие от Ленина, до самого Стокгольма. Историк Александров, отнюдь не сторонник Советов, кстати, приводит убедительные доказательства, что денег, изъятых у Троцкого англичанами, было не 10 тыс. долларов, а намного больше, ибо эта цифра — 10 тыс. — содержалась в директивной телеграмме, поступившей в Галифакс из Лондона.

Лев Троцкий

В доказательство этой точки зрения приведу фрагмент своей докторской диссертации.

Диссовет плюс Экспертный совет ВАК по политологии (когда писал, был госслужащим). Тридцать три доктора наук — политологи и историки, диссовет смешанный был, этому ничего не возразили. Да, в цитате опущены инициалы (занимают много места); оригинал, во избежание измышлений — в библиотеке РГСУ, а автореферат — здесь.

К сведениям из фрагмента можно добавить разве что сближение в период болезни Ленина Троцкого с Крупской, откуда и пошли слухи и спекуляции о переходе на его позиции Ленина. Имеется пока не доказанная, но вполне достоверная и имеющая право на существование гипотеза, что знаменитое ленинское «Письмо к съезду» с критической характеристикой Сталина было состряпано как раз Троцким и Крупской, питавшей к Сталину личную неприязнь. Помещение его затем в неполные и полное собрания сочинений Ленина для троцкистов, сохранивших влияние в партаппарате, несмотря на все чистки, было делом техники.

В.И. Ленин

В приведенном фрагменте заодно содержится ответ на вопрос об «опломбированном вагоне», ставший предметом спекуляций для всех «честнейших» историков, защищаемых г-жой Чавчавадзе и ей подобными, сделавшими очернение советской власти профессиональным родом деятельности. Для этого они идут даже на откровенные пакости, пытаясь поставить на одну доску с большевиками Керенского на основании его принадлежности к Петросовету. Но скромненько так «забывают» о большевизации Советов после корниловского мятежа, когда подал в отставку весь эсеро-меньшевистский президиум Петросовета и его возглавил Троцкий. Керенского среди отставников, однако, не обнаружилось, и понятно почему. Должность в Совете, которую г-жа Чавчавадзе ему приписывает, почерпнув эти «сведения» из Википедии, где «ошиблись номером», будущий премьер третьего и четвертого Временных правительств занимал после Февральской революции, где вместе со Скобелевым был одним из товарищей (заместителей) председателя Исполкома Петросовета Чхеидзе.

И да, если Брестский мир плохой, то как плохим может быть Троцкий, который ему препятствовал? В логике записных «монархистов», возомнивших себя «элитой», Троцкий вроде бы — или агнец, или сами они расходятся с логикой, впадая в когнитивный диссонанс. А скорее всего, просто про логику в фонтане эмоций позабыли, вымазывая всех одной краской и не считаясь с тем, что у цветов существуют оттенки. Или вот такое соображение от г-жи Чавчавадзе: Брестский мир плох потому, что после этого Антанта начала интервенцию. Разве это не доказательство, что против Советской России немцы действовали в фактическом сговоре с Антантой? И когда не получилось задушить советскую власть руками кайзеровской Германии, так называемые «союзники» сначала предложили Ленину за продолжение войны по сто рублей за каждый русский штык «пушечного мяса», а после отказа принялись валить его собственными силами. Это, кстати, и ответ на инсинуации о заинтересованности в большевиках американцев. Есть такое понятие — информационная спецоперация. И г-жа Чавчавадзе, когда подобными публикациями таковую проводит, на голубом глазу думает, будто это только она такая умная. Да и насчет «проиграли проигравшим» — неудачное высказывание, пусть и президентское. Брестский мир по содержанию ничем не отличался от пакта Молотова — Риббентропа. В обоих случаях останавливалось пролитие русской крови, мы получали передышку, зато рекой начинала течь кровь солдат и офицеров западных армий. А итог Брестского мира общеизвестен: как и предсказывал Ленин на VII чрезвычайном съезде партии, через полгода все вернулось на круги своя. Чтобы не быть голословным:

Да, и насчет «отданных территорий» не надо сказок: их за месяц до большевиков в том же Брест-Литовске сдала немцам украинская Центральная рада. Г-жа Чавчавадзе, наверное, это в школе не проходила, а потом, в более зрелом возрасте, восполнить пробел оказалось непосильной задачей.

Идем дальше. Американский историк Роберт Уорт (а не Джон, как перепутала г-жа Чавчавадзе, обвиняющая других, что они пишут «с бодуна» — не правда ли, глубоко «дворянский» эпитет, а она — по трезвой лавочке) ненавистен этой публике за правдивую книгу. В которой он показал, кто и чего стоил в бывшей «императорской» элите. Не только Колчак. Пусть свидетели полемики сами оценят, из каких побуждений обанкротившийся кандидат в диктаторы, с пеной у рта защищаемый в фильме и вокруг него, попал на прием к «архитектору» Версаля президенту Вильсону из следующего фрагмента из книги «Антанта и русская революция». И сравнят прочитанное с тем, что пишет обиженная на Уорта г-жа Чавчавадзе. Цитата объемная, но ничего не поделаешь, она того стоит.

Один вопрос к г-же Чавчавадзе: говорить американцы могли все, что угодно, в том числе и между собой. А вот на кого они в России ставили — на большевиков или все-таки на Колчака? Ответ понятен сам собой, как и то, что на организацию поездки Колчака в США силенок у его благодетеля адмирала Гленнона не хватило и он прибегнул к помощи «тяжелой артиллерии» — экс-госсекретаря, руководителя делегации, которому зависимый от Антанты, в отличие от большевиков, Керенский, конечно же, не уступить не мог. А когда Колчака не стало, а вместе с ним и альтернативы советской власти в России, кто же будет ставить на проигравшихся? Только вот признал Советскую Россию, вернее, уже СССР, официальный Вашингтон лишь через полтора десятилетия, уже при Франклине Рузвельте.

Адмирал Колчак

А теперь главное. В своем экстатическом «папирусе» г-жа Чавчавадзе приводит обширную цитату своего супруга, который — ну ясно же, «не дворянское дело» опускаться до какой-то полемики с каким-то ученым, да еще и коммунистических взглядов — разразился весьма эмоциональным спичем. Из него следовало, что к нацистским последышам никакого отношения он не имеет. И всегда душой болел за Родину. Так? А теперь факты.

Зураб Михайлович Чавчавадзе — с родителями вернулся в Россию. Окончил Тбилисский университет. Издатель, активно участвовал в возрождении дворянского движения в России, был личным представителем в России Главы Российского Императорского Дома Великого князя Владимира Кирил­ловича (до 1992), награжден золотыми Знаками 1-й ст. с вензелевыми изображениями имен Великого Князя Владимира Кирилловича (20.05.1991) и Великой княгини Ма­рии Владимировны (10.02.1996). Председатель правления Высшего монархического совета (1995). Его жена, княгиня Елена Николаевна (род. 12.08.1947), в прошлом журналистка, работала на телевидении, в настоящее время сотрудница Российского международного фонда культуры; пожалована золотым вензелем Е. И. В. Великой княгини Леониды Георгиевны (1997). У них дочь княжна Анастасия (род. 16.01.1985).

Это из официальной биографии нашего «героя» на сайте nobility.pro, где размещены сведения о представителях грузинской элиты в России. Упоминается, как видим, и «героиня» нашей полемики. Отметим, что в других версиях факт тесной связи с «великим князем» Владимиром Кирилловичем, отпрыском предавшего царя Кирилла Владимировича Романова, объявившего себя в эмиграции «императором» и получившего за это обструкцию остальных эмигрантов, включая военную организацию РОВС — Русского Общевоинского союза, мягко опускается. Ибо — «не комильфо». Почему же? А потому:

Еще помнится плакат художника Любимова, где рядом с Гитлером, на фоне дымящейся немецкой техники, изображен В. К., который сокрушенно изрекает фюреру: «Н-да, Адольф, что-то у тебя тут не получается…«

Может быть, Зураб Чавчавадзе и действительно не является нацистом, но скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Он, конечно, может сделать вид, что служил В. К. только из-за денег, что клюнул на ничего не стоящие побрякушки, которые этот «недоцарь» щедро рассыпал, как дворник противогололедную смесь после снегопада, покупая на них падкую на титулы «элиту». Или возжелал привилегий от властных, не побоюсь этого слова, мерзавцев — Ельцина и Собчака, что организовали предателю и отщепенцу пышные похороны в Петропавловской крепости — слаб человек, что сделаешь…

Кстати о Собчаке и Ельцине.

Скоропостижная смерть старого князя, произошедшая в США во время лекции, и его погребение на родной земле, в Санкт-Петербурге, только усилили эмоциональное восприятие монархической идеи. И отношение к покойному — настоящему могиканину ушедшей эпохи, «осколку разбитого вдребезги» (по выражению эмигрантского писателя Аркадия Аверченко), — это отношение перешло естественным образом и на его родственников. Поначалу, конечно.

Чувствуя пульс времени, Анатолий Собчак попытался монополизировать «монархический проект», использовать его в своих политических целях. Но ситуация вышла из-под контроля. Семью перехватили другие люди. Начиная с 1992 года «кирилловичи» (после кончины князя Владимира Кирилловича — его вдова Леонида Георгиевна, дочь Мария и внук Георгий) стали участниками российской политической интриги. В Москве они останавливались в представительском особняке на Воробьевых горах, который предоставлял столичный мэр Юрий Лужков. Кстати, в вышеупомянутом объекте в июле 1993 года была организована встреча с вице-президентом России Александром Руцким. Присутствовали обе дамы, их личный секретарь Александр Радашкевич и князь Зураб Чавчавадзе. Среди прочего Александр Владимирович заявил, что «судьбу монархии в России может решить один меткий выстрел», чем поверг в шок присутствующих

Zjis90 Владимир Кириллович Романов

«Непорочные» связи, правда? Интересно, Ельцину об этом рассказали? Или скрыли — мало ли чего, кто его знает, чья возьмет?.. Другое свидетельство, теперь не из коммунистических источников, а из суперпатриотического «Русского вестника»:

«Кириллистами» в 1920-е годы их называл И. А. Ильин, подразделяя на три вида: 1) восторженные юноши и женщины, страдающие недержанием монархического чувства и политическим слабоумием; 2) честные, но тупые люди, рабы прямолинейности и формального аргумента, политически близорукие служаки; 3) порочные, хитрые интриганы, делающие на сем карьеру и не останавливающиеся ни перед какими средствами. Первые две группы являются «стадом», третья группа состоит из «пастырей»… (май 1925 г.).

Эта характеристика применима и к нынешним «кириллистам», которые после некоторого затишья начинают вновь «раскручивать» потомков Великого князя Кирилла Владимировича в качестве «легитимных наследников престола».

Возможно, их оживление объясняется надеждами на нового президента РФ. Но нельзя не видеть, что это все те же надежды не на восстановление монархии, а на получение материальных привилегий для кирилловского «Императорского Дома» и его свиты. Вспомним, как ранее кирилловичи и их представитель З. М. Чавчавадзе поддержали Ельцина — взамен за выделение им «гостевого дома … соответствующего статуса и необходимых условий жизни в России» ( этого просила у Ельцина «Великая княгиня» Леонида Георгиевна)

Красиво сказал Ильин, и главное, метко. Не в бровь, а в глаз, особенно насчет недержания…

И еще. Тут вот какая «загогулина»: что коммунистическое, что некоммунистическое патриотические издания едины в одном: дружно называют патронов наших «героев» с маленькой буквы, не обращая внимания на официальные правила правописания. Так что это не авторские опечатки. Случайно ли?

Далее в материале из «Русского вестника», кстати, идет подробное, по пунктам, разъяснение, почему ни о каком престоле этому… этой «ветви» мечтать не приходится. Кому интересно — просим. Наши «князь» с «княгиней» об этом не знают? Или выгоды ради можно и на историческую память плюнуть, и патентованному нацисту послужить? За приемный дом, крашеные пробки от бутылок для «иконостаса» на грудь, да особняк на Воробьевке, комплекс которых в брежневские времена столичные острословы именовали «Заветами Ильича».

Опус г-жи Чавчавадзе можно разбирать еще долго, и отнюдь не только по содержанию, но и по форме — хамски отвратительной манере общаться с теми, кто «ниже сословием». Думайте, читатель, что ЭТИ ОНИ нам готовят, если что. Стойло сословного общества с полным отсутствием социальных лифтов, вот что. «Чтоб служила мне рыбка золотая и была у меня на посылках». Финал их ждет аналогичный пушкинскому.

И последнее. Про Омельяновича-Павленко слышал, только их не один, а двое было — братья; один даже св. Георгия успел получить, служа России. А потом скурвился и стал предателем, вместе с братом. Копаться в том, родня это или нет, — считаю ниже своего достоинства. Для меня они одним миром с Гитлером мазаны. Не интересует. Прямой вопрос — прямой ответ. Честь имею, г-да «дворяне»…