9 марта в Соединенных Штатах Америки прошли «вторые смотрины». Это был, конечно, не «супервторник», как 3-го, когда демократы разыгрывали 15 штатов и 1344 голоса делегатов, которые и выберут кандидата в президенты США от «ослов» (осел — неформальный символ Демократической партии США). Речь идет именно о демократах, потому что у «слонов» (республиканцев) всё железно: из 1105 «разыгранных» делегатов национальной конвенции 1 (ОДИН) у Билла Уэлда, остальные — у Дональда Трампа. Скучно и неинтересно…

Зеленский

Если у республиканцев «интриги праймериз» не было как таковой, то у демократов она, похоже, закончилась. Столь бодро начавший Берни Сандерс откровенно «сдувается», уступая перспективы президентской номинации Джо Байдену. После откровенного провала в «супервторник» он проиграл и «мини-супервторник» 9 марта. Сандерс выиграл только в маленькой Северной Дакоте, уступив Байдену демократическую любовь в Айдахо, Мичигане, Миссисипи и Миссури. В Вашингтоне они сыграли вничью.

В результате Байден сейчас имеет 876 голосов делегатов будущего съезда Демократической партии, которые в июле будут выбирать кандидата в президентское кресло от Демократической партии.

У Сандерса 711 голосов. Это еще не окончательный провал: для номинации на съезде необходим 1991 голос и теоретически такое отставание можно ликвидировать. Но на практике нет…

По двум причинам. Во-первых, Сандерс проигрывает даже в тех штатах, в которых четыре года назад он уверенно победил Хиллари Клинтон. Так, например, в 2016 году в Мичигане он получил 67 делегатов, против 63 у Клинтон. Ныне же он проиграл Байдену 20 голосов (52 против 72 у экс-вице-президента). А в Айдахо вообще катастрофа. Если в 2016 году Сандерс разгромил там Хиллари со счетом 18:5, то в 2020-м проиграл Байдену 11:9.

Shelly Prevost Берни Сандерс

И, оглядываясь на прошлое, оснований для оптимизма у Сандерса нет. Во всех семи штатах с «крупными ставками» (там, где более сотни разыгрываемых голосов депутатов) — Флориде, Иллинойсе, Огайо, Джорджии, Нью Йорке, Пенсильвании и Нью Джерси — в 2016 году праймериз выиграла Клинтон, чьим политическим наследником Байден и является.

Второе, что фактически «хоронит» Байдена, — демократы начали объединяться. В гонке остались только три человека: Байден, Сандерс и уже мало кому интересная Тулси Габбард (2 голоса на сегодняшний день). Четыре кандидата сошли с дистанции, из которых трое — Майк Блумберг (61 голос, Пит Буттигег (26 голосов) и Эми Клобучар (7 голосов) — призвали своих избирателей голосовать за Байдена. Это означает, что у экс-вице-президента, считай, 94 голоса.

Элизабет Уоррен (74 голоса), теоретически такая же левая радикалка, как и Сандерс, значительно «размыла» радикальный электорат Берни. А при выходе из гонки (5 марта, сразу после «супервторника») она не только не призвала своих единомышленников: «Все на помощь Сандерсу», но и ясно дала понять, что ее решение может вообще «невключать в себя вообще никакого одобрения». Республиканец Дональд Трамп, который внимательно следит и едко комментирует гонку своих политических противников, очевидно прав в своих оценках демократа Элизабет Уоррен: «Покахонтас (так президент кличет Уоррен — А. Г.), работая совместно с Демократической партией, полностью уничтожила кампанию Берни Сандерса. Если бы она ушла на 3 дня раньше, Сандерс избил бы Байдена…». Но пока так и не «битый» Байден с видимой насмешкой обращается к сторонникам Сандерса: «Я хочу поблагодарить Берни Сандерса и его сторонников за их неустанную энергию и ихстрасть… У нас общая цель. Вместе мы победим Дональда Трампа. Мы победим его вместе».

Gage Skidmore Джо Байден

Свежая социология тоже всё еще считает, что победит Байден. По прогнозу CNN от 5−7 марта — со счетом 53 на 43 процента. Хотя Трампу и не привыкать к пораженческой социологии. В 2016 году в его победу до последнего дня никто не верил, кроме верной Los Angeles Times. Но, что бы то ни было, расчет на «падение» Байдена по результатам использования украинского компромата, накопанного в Европе Руди Джулиани и его командой, явно не оправдался. Американские демократы явно склонны сохранить потрепанное знамя Байдена над своими крепнущими рядами.

А это означает, что компромат следует накапливать и легитимизовать. Что, в свою очередь, означает очередной сеанс прессинга на украинскую власть и украинского президента. Хотя, казалось бы, уже и давить нечего: Зеленский откровенно «прогнулся» под администрацию Белого дома, о чем свидетельствуют и смена руководителя офиса президента, и открытие уголовного дела против Байдена, и смена кабинета министров, и отставка Генерального прокурора — короче, всё то, что антитрамповский «Блумберг» назвал «катастрофической перестановкой для получения результатов». Но следует заметить, что и первое, и второе, и третье, и четвертое действие (11 февраля, 27 февраля, 4 марта, 5 марта) произошли ДО подведения итогов даже «супервторника», не говоря уже о Байден-триумфе 9 марта. То есть на фоне представления о «падающем» Байдене, которого и топить-то толком уже не надо.

Дональд Трамп

Но Байден «воскрес» 3 марта, знатно оперился 9-го и теперь не только готов уверенно летать, но и «обкладывать гуаном» своих противников. Команда Трампа сразу заявила, что украинские события будут находиться в центре внимания республиканцев: «Это будет основной проблемой в кампании. Я буду постоянно это обсуждать, потомучто не вижу никакого выхода… Я не верю, что они смогут ответить на эти вопросы» (Д. Трамп в интервью для FoxNews, 3 марта). И это заявление, кстати, прозвучало в тот же день, когда председатель комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената, республиканец Рон Джонсон заявил журналистам, что он, вероятно, опубликует промежуточный отчет о расследовании его комитетом действий Хантера Байдена в течение ближайших месяцев.

Вот уж не позавидуешь президенту Зеленскому. С одной стороны, он теперь поставлен перед неизбежностью выполнять все политические прихоти Трампа, потому что иначе лишится если не власти (причем досрочно), то американской поддержки для Украины. С другой стороны — страшно. Байден оказался не так уж слаб, и если он справится с Трампом в ноябре, то уж точно не простит ЗЕленую команду за доставленные ему и его сыну неприятности. И тогда Украине придется искать новый цвет.