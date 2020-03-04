4 марта 2020 | Время чтения 5 мин

Грозной «тенью будущего возмездия» будет нависать над Киевским правительственным кварталом явивший неожиданную электоральную мощь Джо Байден. Не позавидуешь Зеленскому. Он мечтал быть «популярным в Америке». Мечта сбылась: он там стал даже «делателем импичментов». А теперь вот, считай, приглашен к политическому столу.

Андрей Ганжа, , 22:17 — REGNUM Окончательные результаты «Супервторника» Демократической партии США станут окончательно известны в ближайшие несколько дней, но уже сейчас ясно — «Байден рванул». Из 14-ти штатов, предоставивших информацию о победителях праймериз 3 марта, миллиардер Майк Блумберг «взял» Американское Самоа, Берни Сандерс победил в Калифорнии, Колорадо, Юте и Вермонте, остальные штаты поддержали Байдена.

На 21:00 среды по Гринвичу известно распределение 1186-ти голосов «pledged delegates», тех «обязанных делегатов», которые будут голосовать 16 июля 2020 года на съезде демократов в Милуоки (штат Висконсин) за окончательное выдвижение демократического кандидата в президенты США. 553 голоса «в кармане» у Байдена, 488 — у Сандерса, далее лузеры: Элизабет Уоррен (61), Майк Блумберг (51), Пит Буттигег (26), Эми Клобучар (7) и Тулси Габбард (1).

Причин рывка Байдена после столь невыразительного начала кампании на праймериз в Айове, Нью-Хемпшире и Неваде есть несколько. В первую очередь — «эффект чужака». Берни Сандерс даже не демократ, он независимый сенатор от штата Вермонт, хотя большую часть своей политической жизни он примыкал в своих действиях к демократам. Но это не сделало его «своим» в партийных коридорах. И это вчера подчеркнул и президент Дональд Трамп: «Демократический истэблишмент собрался вместе и вновь сокрушил Берни Сандерса! Даже тот факт, что Элизабет Уоррен осталась в гонке, был разрушительным для Берни и позволил Сонному Джо (прозвище, данное Байдену Трампом — А.Г.) немыслимо выиграть Массачусетс. Это был идеальный шторм для многих хороших штатов, оставшимися для Джо!».

Во-вторых: Сандерс — радикальный левый социалист. И его политическая идеология, как то: списание долгов, увеличение налогов для миллиардеров и крупных корпораций, национализация крупных производств, комплементарные отзывы о Венесуэле, Китае и Кубе и прочее — привлекает молодежь и искателей социальной справедливости, но искренне пугает трепетные ряды умеренных демократов, а «умеренные — явное большинство в партии» (Джонатан Котт).

В-третьих, Сандерс — антисионист (хотя и еврей по крови). А еврейское лобби в США является одной из ведущих политических сил. Вышеупомянутый Джонатан Котт под грядущие выборы создал Anti-Bernie Sanders super PAC (Комитет политических действий против Берни Сандерса), который только в Айове и Неваде истратил 1,4 миллиона долларов на рекламные объявления против Берни. Другое название этого PAKа — «Democratic Majority for Israel» (Демократическое большинство для Израиля).

В-четвертых, Сандерс не один на поле популистского левого радикализма. Элизабет Уоррен, другой участник гонки демократов на президентскую номинацию, тоже откровенная «левачка», и сейчас откровенно оттягивает у Трампа голоса электората. Это тоже заметил президент Трамп: «ВАУ! Если бы Элизабет Уоррен не участвовала в гонке, Берни Сандерс легко выиграл бы в Массачусетсе, Миннесоте и Техасе, не говоря уже о других штатах. На сегодняшний день Покахонтас не войдет в историю как победитель, но она вполне может сойти с дистанции как величайший СПОЙЛЕР всех времен!».

И, наконец, пятое. Лузеры! В канун супервторника с дистанции сошли Пит Буттигег и Эми Клобучар, призвав своих сторонников голосовать за Байдена. А это — 33 «обязанных голоса». И после 3 марта с дистанции сошел Майк Блумберг, со словами: «Я всегда верил, что победа над Дональдом Трампом начинается с объединения кандидата с наилучшим шансом сделать это. После вчерашнего голосования становится ясно, что этот кандидат — мой друг и великий американец Джо Байден». А Блумберг на момент ухода — это 51 голос «обязанных» делегатов.

В целом интрига закручивается хлёсткая. У Сандерса еще куча вариантов, вплоть до «споем дуэтом» с Элизабет Уоррен, в активе у которой сегодня 61 делегат. Беда, конечно, что Элизабет искренне недолюбливает Берни, считая его «сексистом» (это в 78-то лет!!! Вот мне бы так!). Но ради высокой цели можно, вслед за Черчиллем, и «пойти на союз с Сатаной». Хотя у Байдена на подобный случай есть свое противоядие — Хиллари Клинтон. Если ее предложить, например, в качестве возможного вице-президента, то в распоряжении Байдена сразу окажутся суперделегаты национального съезда, среди которых Клинтоны бесконечно влиятельны. Эти 714 неизбираемых делегатов не могут голосовать в первом туре определения демократического кандидата, но в случае если номинация оспаривается и дальше, то они решают итог последующих голосований. Все-таки это 15% от общего количества делегатов съезда!

Все это, конечно, далеко и за океаном. Но есть одно место, где результаты супервторника отзовутся в самом ближайшем будущем. Это Украина. 3 марта показало, что Байден по-прежнему представляет собой серьезную опасность для президентских перспектив Дональда Трампа. А Украина является «слабым звеном» для американских демократов: и как место коррупции (простите, «конфликта интересов») Джо Байдена в его бытность вице-президентом у Обамы, и как пример превращения демократами подконтрольной территории в «чудовище коррупции», причем за деньги американских налогоплательщиков.

До настоящего времени сторонники Трампа делали это путем публикации книг, расследований и фильмов. Но ведь самым убедительным аргументом является судебный приговор, правда? И ряд косвенных свидетельств показывает, что администрация Зеленского была вынуждена позитивно отреагировать на американские республиканские желания: это и смена шефа президентского Офиса, и торможение принятия земельных законов, и скорее политические решения по продаже стратегических государственных предприятий, и смена правительства и прочая, прочая, прочая… Однако это не услуги украинского правительства, а естественная обязанность страны третье-четвертого мира по отношению к США. Во всяком случае, в самих США считают, похоже, именно так.

Но теперь в условиях наращивающего темп Байдена от Киева потребуется экстраординарная услуга, связанная с дискредитацией Байдена и демократов. И давление на украинскую власть будет только нарастать, тем более, что удара та не держит. И первое уголовное дело против Джо Байдена она открыла еще 28 января. А, как известно, после первого раза все проходит проще.

Вот только грозной «тенью будущего возмездия» будет нависать над Киевским правительственным кварталом явивший неожиданную электоральную мощь Джо Байден. Не позавидуешь Зеленскому. Он мечтал быть «популярным в Америке». Мечта сбылась: он там стал даже «делателем импичментов». А теперь вот, считай, приглашен к политическому столу. Правда — в качестве блюда. Если не салфетки…

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