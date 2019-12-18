С точки зрения цифры, первые четыре тура первичных выборов для определения партийного кандидата в президенты страны, каких-либо выводов делать не позволяют. Хотя уже на этом, разминочном этапе, отчетливо проявляют главное противоречие американской избирательной системы — между количеством проголосовавших сторонников и результатами выборов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Ведь на праймериз и кокусах главный приз игры — не число симпатиков того или иного кандидата, а количество делегатов, которое кандидат сможет послать на Национальный съезд партии. Эти «обязанные», или «заложенные», делегаты (pledged delegates) и легализуют партийного кандидата на кресло в Овальном кабинете Белого Дома. У демократов такой съезд (конвенция) будет проведен 13 — 16 июля 2020 года на форуме в Милуоки, штат Висконсин.

Уже по итогам четырех разминочных праймериз в Штатах сложилась забавная картинка: кандидат Берни Сандерс является лидером в первичной гонке, набрав (по данным Associated Press) 58 таких делегатов. У кандидата Джо Байдена — 50 голосов. При этом в «народном голосовании» по первым четырем штатам Сандерс набрал 24,4% голосов, а его основной соперник — 29,4%. К такому сценарию американцам не привыкать: ведь и в 2016 году Хиллари Клинтон обогнала Дональда Трампа по числу поданных голосов: 65853514 против 62984828 у Трампа, но по количеству выборщиков проиграла «в хлам», 227 против 304.

Берни Сандерс начал достаточно уверенно. В Айове он немного проиграл молодому Питу Буттигегу (12 голосов делегатов против 14 у Буттигега), в Нью-Хемпшире был с ним наравне (по 9 голосов). В Неваде одержал абсолютную победу (24 голоса против 9 у Байдена и 3 у Буттигега) и также абсолютно проиграл Байдену в Южной Каролине, получив всего лишь 13 «пледжедов» против 35 у Байдена.

Итог: в Айове и Южной Каролине — ничего нового, там четыре года назад Сандерс примерно с таким же соотношением проиграл Хиллари Клинтон, чьим политическим преемником ныне является Байден. В Нью-Гемпшире он несколько ослабил свои позиции (в 2016 Берни получил там 15 голосов), зато выиграл Неваду, где четыре года назад с заметным преимуществом, 20 vs 15, победила Клинтон.

Shelly Prevost Берни Сандерс

После Южной Каролины в гонках демократов появилась новая интрига — «наследие Буттигега». Этот кандидат 1 марта выбыл из гонки, хотя в его кармане было уже 26 голосов «обязанных» депутатов. В чью сторону метнутся симпатики Буттигега (умеренное крыло Демократической партии, гей, борец с глобальным потеплением), тот и получит мощный электоральный импульс в дальнейшей гонке.

Но в целом же разминка показала — у демократов проблемы. Если четыре года назад Клинтон выступала как единый лидер истэблишмента против «мятежного радикала Сандерса», то ныне там — «кто в лес, кто по дрова». От клинтоновского наследника, Джо Байдена, голоса оттянули не только Буттигег, но и Элизабет Уоррен, и Эми Клобучар (8 и 7 делегатов соответственно). И все эти «кто в лес, кто по дрова» будут вынуждены противостоять пока удивительно мобильным республиканцам, сплотившимся под знаменами Дональда Трампа. У которого, кстати, есть мощный козырь (TRUMP, по-английски) против Сандерса: требования Берни о национализации крупной промышленности и запрете фрекинга (горизонтального разрыва пласта при добыче сланцевой нефти) повлекут за собой сокращение 15 миллионов рабочих мест. Трамп уже обращал на это внимание в своем «Твиттере».

Но, повторюсь, все это пока мелочь. В четырех штатах были разыграны всего лишь 149 «обязанных делегатов», из 1991, необходимого для победы на Национальном съезде. И у каждого из реальных претендентов есть свои плюсы и минусы. Да, радикализм Сандерса, к которому президент Трамп упрямо «клеит» кличку «crazy Berny» (бешеный Берни), наверняка отпугнет от Сандерса значительную часть умеренного демократического электората. Это минус…

С другой стороны, у «бешеного» в активе есть плюс, о котором не принято говорить, но он есть. На это обратил внимание еврей Исраэль Шамир: «Сандерс — единственный кандидат, выступающий против покорности сионистам. Да, еврей, но израильское лобби против него, и он против лобби… А это для американского и любого другого избирателя — вопрос первоочередный. Хоть в газетах о нем непишут, но люди хотят освободиться от сионистского ига».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Через несколько дней станут известны результаты «супервторника», когда 14 штатов проведут праймериз и «разыграют» 1357 голосов «обязанных делегатов». С этого момента «гонка с общим стартом» у демократов превратится в «гонку за лидером». И, как показала Южная Каролина, этим лидером совсем не обязательно будет Сандерс. А это означает, что «проблема Байдена» для президента Трампа отнюдь не потеряла своей остроты.

Что в свою очередь означает, что ребра будут болеть у Украины. Действующая администрация наверняка будет продолжать копать под Байдена и его сына, в связи с «семейными шалостями» на украинских просторах в 2014 — 2016 годах, только куда более организовано и целенаправленно. Для этого уже создан «единый оперативный центр», потому что по-иному сосредоточение всех материалов «украинского кейса» в офисе прокурора Соединенных Штатов (U.S. Attorney) по Восточному округу Нью-Йорка Ричарда Донахью (с правом окончательного решения по применению этих материалов), по-иному, как «единый центр» назвать просто нельзя.

А ведь США — это та страна, от легкого чиха которой валятся с тяжелым гриппом очень многие. Украина уже «свалилась», открыв 28 января уголовное дело против Байдена. Причем не против сына, Хантера, азартно «косившего бабло» на энергопросторах страны, а против батюшки, демократического претендента Джо, несколько лет кошмарившего украинские правоохранительные органы, вплоть до свержения генерального прокурора.

И не сомневаюсь: это далеко не все. Потому что в фокусе косого взгляда Дональда Трампа на Украину уже не столько персона Джо Байдена, сколько демократическая партия в целом. Сценарий предельно прост: «демократы Обамы превратили Украину в одну из самых коррумпированных стран мира, поспособствовав вывозу оттуда (=воровству) СТА МИЛЛИАРДОВ долларов». Выводы будет предложено сделать самим американским избирателям в ноябре этого года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потеря

Украинская властная политическая элита будет, судя по всему, стыдливо прятать глаза от грозных предостережений бывшего посла США на Украине, близкого к демократам Уильяма Тейлора: «Я надеюсь, что эта ситуация не повредит двухпартийной поддержке. Надеюсь, ее рассмотрят, как нормальную процедуру правоохранительных органов. Но Украина должна быть очень осторожной, чтобыне поставить под угрозу двухпартийной поддержку». Но при этом поддерживать и обслуживать республиканские инициативы. Потому что «двухпартийная поддержка» — это далеко, а сердитый Трамп — это страшно. Ведь не случайно именно под давлением Госдепартамента в Киеве сменили традиционно неимоверно влиятельную персону в первой пятерке реальной украинской власти. Андрея Богдана, столь нелюбимого Госдепом, на посту руководителя Офиса президента сменил куда более приемлемый Андрей Ермак.

И не надо быть оракулом, чтобы быть уверенным: до 3 ноября 2020 года (день выборов президента США) давление будет только нарастать.