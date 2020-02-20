Делегация Белоруссии провела 19 февраля в Каире переговоры с руководством Египта. Александра Лукашенко принял египетский президент Абдель Фаттах аль-Сиси и спикер нижней палаты египетского парламента Али Абдель аль-Саед.

President.gov.by Александр Лукашенко и Абдель Фаттах аль-Сиси во время протокольной церемонии, 19 февраля 2020 года

Абдель Фаттах аль-Сиси провёл с Александром Лукашенко переговоры сначала наедине, а затем с членами делегаций. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, официальному Минску видится потенциал «в инновациях и высоких технологиях, науке и образовании, поэтому решено делать ставку на продвижение высокотехнологичной продукции в Египет с последующим созданием совместных предприятий».

По итогам переговоров Лукашенко сообщил прессе: «Белоруссия и Египет являются важными партнерами. У нас большие перспективы. За последнее время мы значительно продвинулись в нашем сотрудничестве».

Он отметил хорошие совместные наработки в промышленной, военно-технической, сельскохозяйственной, научной и гуманитарной областях. По последним областям нет уточнений. Ранее официальный Минск подписывал множество документов (меморандумов, протоколов и т.п.) со многими странами дальнего зарубежья, которые никто и не думал реализовывать. Так, например, произошло с кипой макулатуры, оформленной с иранскими и другими восточными партнёрами.

В официальном сообщении отмечены египетские сборки техники минских автомобильного и тракторного заводов (МАЗ и МТЗ). Визит Лукашенко совпал с очередными «непростыми временами» на этих промышленных гигантах, построенных в СССР для нужд всего Советского Союза. Теперь минские грузовики теряют российский рынок, а сам завод балансирует на грани отправки рабочих в вынужденные отпуска.

President.gov.by Прибытие Александра Лукашенко в международный аэропорт Каира, 19 февраля 2020 года

Сообщается также, что в скором времени начнётся «выпуск продукции «Бобруйскагромаша», «Амкодора», двигателей Минского моторного завода». Видимо, речь всё же об организации в Египте сборки продукции этих белорусских предприятий, специализирующихся на производстве сельскохозяйственной и коммунальной техники, а также моторов.

Попытки протолкнуть эту продукцию на рынки других постсоветских республики успехом не увенчались (особые надежды возлагались на Казахстан). Более удачливым оказался «Амкодор», решившийся на реальную кооперацию с российскими партнёрами. Перспективы ММЗ сегодня, спустя более четверти века после распада СССР, не ясны. Если упомянутый МАЗ был интересен однопрофильному КАМАЗу, то потенциального инвестора для моторного завода так и не нашли.

Совмин Белоруссии провалил им же заявленные пять «пилотных» проектов промышленной интеграции с Россией. Среди них был холдинг «Росбелавто», на котором крест поставил лично Лукашенко после серии скандальных заявлений. Проект курировал вице-премьер Владимир Семашко, попавший в правительственное кресло после «успехов» в руководстве некогда известным далеко за пределами СССР минским заводом «Горизонт». Теперь на этом заводе китайцы собирают микроволновки и прочую продукцию из китайских комплектующих, обыгрывая на российском рынке «белорусское» и даже «немецкое» происхождение такой продукции.

Ту же роль, которую китайские партнёры сыграли на белорусском рынке, белорусские госкомпании желают сыграть на рынках стран дальнего зарубежья. Лукашенко этого и не скрывает.

Александр Лукашенко «Убеждён, что развитие промышленной кооперации полностью отвечает интересам двух государств и позволяет обеспечить выход на рынки соседних африканских стран, что для нас весьма важно. Дай бог освоить стомиллионный рынок Египта. Из Каира вместе работаем практически на всю Северную Африку и рассматриваем варианты дальнейшего совместного продвижения по континенту».

Желание понятно. Вопрос в возможностях стать для Египта «Северным Китаем» при присутствии в регионе самой КНР. Возможно, Лукашенко уже надоумили не называть во время этой поездки Белоруссию «Восточной Швейцарией».

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President.gov.by Александр Лукашенко и Председатель Палаты представителей Египта Али Абдель аль-Саед, 19 февраля 2020 года

Белоруссия сама отчаянно пытается получить доступ к передовым технологиям и дешёвым кредитам — тому, чем обладают сегодня и Китай, и Швейцария, и многие другие игроки на североафриканском региональном рынке. Как показывает опыт Туркмении, Киргизии и многих других аутсайдеров, даже из их экономик можно выкачивать миллиарды долларов.

Он считает перспективным сотрудничество с Египтом в сфере безопасности и информационных технологий, включая современные системы обеспечения общественной безопасности. Весьма сомнительные перспективы, учитывая, что белорусские и египетские спецслужбы используют одни и те же методы, одно и то же оборудование, и их западные партнёры тоже одни и те же. Должностные лица Египта никогда не сталкивались с затруднениями при осуществлении политических репрессий под предлогом обеспечения общественной безопасности — как и их белорусские коллеги.

«Для Белоруссии большой интерес представляет участие в масштабных проектах, инициированных египетским руководством, прежде всего в создании особой экономической зоны Суэцкого канала, ориентированной на экспорт», — заявил Лукашенко.

Симпатии официального Минска к особым экономическим зонам давние и вполне понятные. Пресловутые белорусские офшоры — «нефтяной», «продовольственный» и прочие, как утверждают эксперты так называемого Союзного государства, генерируют многомиллиардные прибыли.

President.gov.by Александр Лукашенко во время посещения египетского парламента, 19 февраля 2020 года

Минская делегация заявила о готовности поставлять в Египет новейшее медицинское оборудование и продовольствие, сама импортируя то же самое на весьма приличные суммы. Об искренности и готовности властей Белоруссии взаимовыгодно сотрудничать говорит хотя бы такой простой факт: сотрудники МИД Белоруссии не удосужились к приезду своего лидера обновить информацию на сайте посольства. И даже по факту визита ничего достойного их внимания с 2017 года не обнаружилось.

Тем не менее из этого источника мы узнаём, что «Белоруссия экспортирует в Египет тракторы, грузовики, шины, станки, металлоизделия, оптическую продукцию, удобрения, насосы, рентгеновское оборудование, продукцию нефтехимии. Основными статьями импорта из Египта являются цитрусовые плоды, свежие овощи и фрукты, растения, используемые в парфюмерии и фармацевтике, чай, верхняя одежда».

В таких «инновациях и высоких технологиях» представлена современная двусторонняя торговля Белоруссии с Египтом. Объективно она не может быть иной, так как предопределена примерно одинаковым уровнем технологических укладов партнёров. Возможно, после визита Лукашенко в Египет улучшится не только состояние его здоровья, но и случится технологический прорыв.

Белстат по итогам 2019 года оценил торговлю Белоруссии с Египтом в $142 миллиона долларов с приростом 31,6% к уровню предыдущего года. Весьма существенный, мягко говоря, прирост. Белоруссия поставила за прошлый год в Египет товаров на $116,5 млн — рост более чем на 40%, и импортировала египетских товаров на без малого $26 млн (+2,9%).

President.gov.by Александр Лукашенко и Абдель Фаттах аль-Сиси во время во время подписания документов, 19 февраля 2020 года

Среди подписанных во время этого визита документов значатся межправительственная исполнительная программа о сотрудничестве в сфере высшего образования, соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи таможенных ведомств. Указан также заключённый министерствами иностранных дел «меморандум о взаимодействии» — весьма странный документ, подготовленный, видимо, для количества. Чтобы визит не выглядел замаскированным туризмом, подписано ещё несколько незначительных бумаг.

Более интересным было торжество обмена подарками. Президент Египта вручил Александру Лукашенко египетский меч искусной работы. В ответ Лукашенко подарил коллеге изданный в Белоруссии Коран, а также фото в рамочке. На фотографии запечатлён Лукашенко с проживающим в белорусском Светлогорске египтянином Феди Халилем. Не уточняется, целовал ли при этом «православный атеист» Лукашенко священную книгу мусульман, как в прошлый раз.

Перебравшийся в Белоруссию египтянин, пожалуй, больше всех достоин упоминания в официальных сводках. Однако в лучах славы суждено греться не ему. Может быть, этот простой труженик, нашедший семейное и рабочее счастье в Белоруссии, и не стремится к славе. Тогда все могут спокойно продолжить заниматься тем, чем занимались до этого. Ведь ничего особенного на самом деле не произошло.

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