Трудно оценить весь тот ущерб, который причинил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд за последние 15 месяцев. Однако также трудно понять, как США могли бы защитить свои региональные интересы без сотрудничества с Саудовской Аравией, пишет журналист Эли Лейк в статье для издания Bloomberg.

Причиненный ущерб стал очевиден 2 октября 2018 года, когда группа из Саудовской Аравии заманила обозревателя издания The Washington Post Джамала Хашогги в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы убить его. Последним шагом со стороны Саудовской Аравии стала хакерская кампания против основателя и генерального директора компании Amazon Джеффа Безоса, который также владеет изданием The Washington Post. В отчете ООН, опубликованном в среду, 22 января, отмечается: «Полученная нами информация предполагает возможное участие наследного принца в слежке за Безосом в попытке оказать влияние, а может, и полностью заставить замолчать The Washington Post в отношении Саудовской Аравии».

Консультант Безоса по безопасности сделал подобное заявление в 2019 году. ООН предоставила более детальный отчет по данному вопросу. В отчете говорится, что 4 апреля 2018 года, когда Безос и наследный принц Саудовской Аравии вместе обедали, они обменялись контактной информацией в мессенджере WhatsApp. 1 мая наследный принц скинул Безосу в WhatsApp видео вместе с вредоносным ПО, которое позволило саудовцам установить слежку за телефоном главы компании Amazon. Более шести месяцев спустя, 8 ноября 2019 года, саудовский наследный принц решил потроллить Безоса, прислав ему фотографию женщины, которая напоминала его любовницу. Это произошло за несколько месяцев до того, как издание National Enquirer опубликовало историю о внебрачной связи Безоса.

Конечно, отчетам ООН не всегда можно полностью доверять. В марте прошлого года издание The Wall Street Journal сообщило, что Enquirer получил информацию о внебрачном романе Безоса от брата его любовницы, которому пришлось заплатить $200 тыс. Тем не менее также сообщалось о широкомасштабной кибероперации Саудовской Аравии. Например, в ноябре 2019 года министерство юстиции США обвинило двух бывших сотрудников Twitter и гражданина Саудовской Аравии в шпионаже в пользу Саудовской Аравии. В октябре Facebook подал в суд на израильскую компанию, заявив, что она взломала аккаунты 1 тыс. 400 пользователей мессенджера WhatsApp, которым владеет Facebook. Эта израильская компания также вела бизнес с Саудовской Аравией.

Однако компания NSO Group опубликовала в среду, 23 января, заявление, в котором говорится, что ее технология «не может быть использована в отношении телефонных номеров США» и «не использовалась в этом конкретном случае». Также следует подчеркнуть, что в отчете ООН прямо не говорится о том, что была использована именно эта технология. В отчете ООН говорится, что взлом, «скорее всего, был осуществлен» с использованием шпионского ПО, «например, такого как программа Pegasus-3, принадлежащая NSO Group».

Однако стоит обратить внимание на кое-что еще в заявлении NSO Group. Эти виды взломов «ставят под угрозу способность использовать законные инструменты для борьбы с серьезными преступлениями и террором». Здесь имеет место некоторое преуменьшение. Саудовская Аравия уже показала, что ей нельзя доверять мощные киберинструменты, подобные тем, которые разработала компания NSO Group. Технология, которая имеет жизненно важное значение для борьбы с джихадистскими группами, никогда не должна использоваться для борьбы с диссидентами или владельцами американских газет. Возможным ответом на последние действия, предпринятые Саудовской Аравией, мог бы стать полный запрет на экспорт передового кибероружия в Эр-Рияд. Данная мера кажется крайне заманчивой.

Прежде чем западные правительства предпримут этот шаг, им стоило бы вспомнить, что потребовались многие годы после атак 11 сентября 2001 года, чтобы заставить Саудовскую Аравию действительно подключиться к борьбе с джихадистскими группами, которые вдохновляли саудовские религиозные лидеры и финансировали некоторые из ее самых богатых граждан. Саудовский наследный принц решил отойти от этой двойной игры. Его реформы приводят в бешенство не только либеральных активистов, которых он сажает в тюрьму, но и реакционеров, которые процветали при прежней системе.

Если бы мы просто имели дело с очередной диктатурой, было бы достаточно легко изолировать Саудовскую Аравию. К сожалению, Саудовская Аравия остается жизненно важным партнером США, выступающим против Ирана и джихадистов на Ближнем Востоке. Враги Саудовской Аравии также являются врагами Запада. На данный момент, как считает мой коллега по Bloomberg Бобби Гош, задача состоит в том, чтобы заставить саудовского наследного принца перестать вести себя как те бандиты, с которыми он борется.