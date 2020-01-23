23 января 2020 | Время чтения 4 мин

После Брексита Лондон может перенести свое внимание с Ближнего Востока и Африки на Индо-Тихоокеанский регион — один из трех центров мировой экономики и политического влияния после Северной Америки и Европы.

Максим Исаев, , 13:22 — REGNUM Когда Британия выйдет из состава Европейского союза в конце января 2020 года, она сможет наметить свой независимый внешнеполитический курс и исполнить свои многолетние обещания о создании действительно «глобальной Британии», пишет политический обозреватель Дэвид Хатт в статье для издания Asia Times.

Лондон. Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: The Strategist: ЕС спасет не «великая стратегия», а эффективная скромность

Все это, вероятно, повлечет за собой исторический сдвиг в британских внешнеполитических интересах. Лондон может перенести свое внимание с Ближнего Востока и Африки на Индо-Тихоокеанский регион — один из трех центров мировой экономики и политического влияния, после Северной Америки и Европы.

В настоящее время в Индо-Тихоокеанском регионе расположено большинство крупнейших и наиболее быстроразвивающихся экономик мира. Данный регион также является центром геополитической конкуренции между США и Китаем, которая вряд ли ослабнет в ближайшее время.

Си Цзиньпин обращается к британской элите. Лондон, октябрь 2015 года Emirates247.com

Однако непонятно, как именно Великобритания намерена вписаться в Индо-Тихоокеанский регион. Австралия и Япония являются ближайшими союзниками Великобритании в сфере безопасности. Лондон, очевидно, также стремится повысить свой авторитет среди восходящих стран Юго-Восточной Азии, некоторые из которых являются бывшими британскими колониями.

Великобритания открыла свою новую миссию в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте 15 января 2020 года и надеется стать независимой стороной диалога с блоком, состоящим из десяти членов, после того как покинет ЕС. Освободившись от европейских ограничений, Лондон сможет вскоре подписать собственные торговые соглашения на собственных условиях со странами Индо-Тихоокеанского региона и наметить независимую внешнюю политику, которую больше не смогут ограничить остальные 27 членов ЕС.

Однако в то же время независимая Британия будет отчаянно нуждаться в новых торговых сделках, из-за чего Лондону, возможно, придется пожертвовать некоторыми своими внешнеполитическими целями и ценностями.

«Сама природа будущей позиции Великобритании как международного лидера, вероятно, определится в Азиатско-Тихоокеанском регионе в результате того, какой именно подход страна выберет для взаимодействия со сложным региональным ландшафтом безопасности», — заявил в своем докладе эксперт по вопросам безопасности в Восточной Азии из Королевского колледжа Лондона Алессио Паталано.

«Поскольку регион продолжает занимать видное место в международных делах, Великобритания столкнется с трудным выбором. Она должна решить, намерена ли она активно формировать ландшафт региональной безопасности или просто вложить свою лепту в его трансформацию», — добавил Паталано.

Алессио Паталано Chatham House

Но построение торговых связей имеет такое же важное значение, как и наращивание военных сил. По данным Великобритании, на азиатские государства уже приходится примерно пятая часть ежегодного товарооборота Великобритании. Однако переговоры по новым соглашениям о свободной торговле могут оказаться непростыми, а предположения о том, что Великобритания сможет просто скопировать условия существующих сделок, которые ЕС заключил с региональными странами, такими как Япония, в лучшем случае являются весьма оптимистичными. Перенос стратегического акцента Британии на Азию за счет других частей света также окажется непростым и обойдется недешево.

Для реализации более активной стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе может потребоваться создание новой региональной военной базы, возможно, в Австралии, которая, похоже, готова поддержать эту идею. В 2019 году в оборонном ведомстве Австралии предложили Великобритании занять более активную военную позицию в регионе. Но переориентировать британскую внешнюю политику на Индо-Тихоокеанский регион будет непросто, даже при наличии большинства в парламенте.

В рамках любой новой стратегии Великобритании в Индо-Тихоокеанском регионе стране придется ответить на вызов со стороны растущего Китая. В течение многих лет Лондон говорил о необходимости соблюдения международного права в Индо-Тихоокеанском регионе, намекая на экспансионистские амбиции КНР в Южно-Китайском море. Учитывая то, что в настоящий момент регион постепенно разделяется на две сферы влияния — американскую и китайскую, — появление третий стороны может оказаться весьма желательным для небольших региональных государств. Многое будет зависеть от того, сможет ли Великобритания оказать сопротивление Китаю.

Великобритания остается одним из крупнейших получателей китайских инвестиций в рамках ЕС, однако, по данным Великобритании, на долю Китая приходится только 3,5% британского экспорта. Лондон, без сомнения, будет стремиться продвигать соглашение о свободной торговле с Китаем.

Китайский контейнеровоз Buonasera

Читайте также: Project Syndicate: какой путь должен выбрать Европейский союз?

Но Китай, как правило, подписывает соглашения о свободной торговле только со странами, которые могут предложить такие импортные продукты, как минералы и специальное оборудование. Великобритания не может похвастаться такими товарами, поэтому Пекин не станет торопиться с заключением соглашения, считает директор Китайского центра Оксфордского университета Рана Миттер.

Более того, Лондон отчаянно пытается подписать соглашение о свободной торговле с США, но Вашингтон может потребовать, чтобы в него было включено положение, например, такое же, как в новом торговом соглашении между США, Канадой и Мексикой, которое дает возможность США отказаться от соглашения, если Великобритания решит заключить торговое соглашение с Китаем.

Вашингтон также требует, чтобы Великобритания отказалась от любых контрактов с китайской телекоммуникационной компанией Huawei из-за опасений, связанных со шпионажем. Данное требование правительство премьер-министра Бориса Джонсона до сих пор всячески пыталось обойти.