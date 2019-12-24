Финансовые рынки позитивно отреагировали на новость о том, что США и КНР достигли «первой фазы» торгового соглашения, которое должно предотвратить дальнейшую эскалацию двусторонней торговой войны. Но на самом деле очень мало поводов для радости. В обмен на предварительное обязательство Китая увеличить импорт сельскохозяйственных (и некоторых других) товаров из США, а также скромные уступки в отношении юаня и защиты прав в сфере интеллектуальной собственности США согласились отложить введение новых пошлин в отношении китайского импорта на сумму $160 млрд и сократить некоторые пошлины, которые были введены с 1 сентября 2019 года, пишет американский экономист Нуриэль Рубини в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Хорошая новость для инвесторов заключается в том, что сделка предотвратила введение нового раунда торговых пошлин, которые могли бы привести к рецессии американской и мировой экономики, а также обрушить мировые фондовые рынки. Плохая новость заключается в том, что данное соглашение — это еще одно временное перемирие на фоне гораздо более масштабного стратегического соперничества, затрагивающего торговлю, технологии, инвестиции, валюты и геополитику. Крупномасштабные пошлины останутся в силе, а эскалация торговой войны может возобновиться, если какая-либо из сторон уклонится от выполнения своих обязательств.

В результате широкое разделение между КНР и США, вероятно, со временем усилится, почти наверняка это произойдет в технологическом секторе. США рассматривают стремление Китая сначала к автономии, а затем и к лидерству в сфере передовых технологий, включая искусственный интеллект, 5G, робототехнику, автоматизацию, биотехнологии и автономные транспортные средства, как угрозу своей экономической и национальной безопасности. После того как США внесли в черный список Huawei и другие китайские технологические компании, Вашингтон будет и впредь пытаться сдерживать технологическое развитие Китая.

Трансграничные потоки данных и информации между двумя странами также будут ограничены. Из-за усиления контроля в США прямые иностранные инвестиции Китая в Соединенные Штаты уже упали на 80% по сравнению с уровнем 2017 года. Теперь существует угроза того, что новые законопроекты могут в конечном итоге запретить пенсионным фондам США инвестировать в китайские фирмы, а также ограничить китайские венчурные инвестиции в США и вынудить исключить некоторые китайские фирмы из фондовых бирж США.

Вашингтон также стал более подозрительно относиться к находящимся в США китайским студентам и ученым, считая, что они могут похитить американские технологические ноу-хау или участвовать в прямом шпионаже. А Китай, со своей стороны, будет все больше стремиться обойти контролируемую США международную финансовую систему и ограничить возможности США по использованию доллара в качестве оружия. С этой целью Китай может запустить суверенную цифровую валюту или создать альтернативу контролируемой Западом системе трансграничных платежей Сообщества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT).

Junjiewu99 Китайские юани

Во всех этих измерениях недавние события предполагают более широкий сдвиг в китайско-американских отношениях в сторону деглобализации, экономической и финансовой фрагментации и распада цепочек поставок. Стратегия национальной безопасности Белого дома, опубликованная в 2017 году, и национальная оборонная стратегия США 2018 года рассматривают Китай в качестве «стратегического конкурента», которого необходимо сдерживать. Напряженность в сфере безопасности между двумя странами нарастает по всей Азии, от Гонконга и Тайваня до Восточного и Южно-Китайского морей. США опасаются, что председатель КНР Си Цзиньпин, отказавшись от советов Дэн Сяопина, призывавшего «скрывать свои возможности и выигрывать время», приступил к реализации стратегии агрессивного экспансионизма.

Еще неизвестно, как будет развиваться соперничество. Необузданная стратегическая конкуренция почти наверняка приведет в конечном итоге к горячей войне, что будет иметь катастрофические последствия для всего мира. Вопрос заключается в том, существуют ли разумные альтернативы эскалации холодной войны. Некоторые западные наблюдатели, такие как бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд, выступают за «управляемое стратегическое соревнование». Другие говорят о китайско-американских отношениях, построенных на основе «совместного участия». Аналогичным образом Фарид Закария из CNN рекомендует, чтобы США придерживались своих обязательств перед Китаем, одновременно проводя политику сдерживания. Все предложенные варианты основаны на том, что китайско-американские отношения должны включать сотрудничество в некоторых областях, особенно в тех случаях, когда речь идет о глобальных общественных вопросах, таких как климат, международная торговля и финансы, и в то же время включать конструктивную конкуренцию в других областях.

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Проблема, конечно, заключается в том, что президент США Дональд Трамп, похоже, не понимает, что «управляемое стратегическое соревнование» с Китаем требует добросовестного участия и сотрудничества с другими странами. Чтобы добиться успеха, США необходимо тесно сотрудничать со своими союзниками и партнерами, чтобы сохранить свою модель открытого общества и открытой экономики в текущем столетии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

К сожалению, у нынешней администрации США нет такого стратегического видения. В рамках своего протекционистского, одностороннего и нелиберального подхода Трамп, очевидно, предпочитает противодействовать друзьям и союзникам США, поэтому Запад разделен и плохо подготовлен для защиты и реформирования созданного им либерального мирового порядка. Китайцы, вероятно, хотят, чтобы Трампа переизбрали в 2020 году. В краткосрочной перспективе он может доставить КНР неприятности, но если Трампу предоставить достаточно времени, то он разрушит стратегические альянсы, которые составляют основу американской мягкой и жесткой силы. Таким образом, Трамп «сделает Китай снова великим».