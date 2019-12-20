Сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов объявить о выводе 4 тыс. военнослужащих из Афганистана. Ранее США возобновили переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но затем они были приостановлены, поскольку боевики напали на авиабазу Баграм, пишет сотрудник аналитического центра Defense Priorities Джерод Лейбер в статье для издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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В новом докладе Всемирного банка указано, что даже в условиях некоторого прекращения огня афганскому правительству все же потребуется значительная иностранная помощь в течение многих лет для стимулирования экономического роста. На долю государственных расходов Афганистана сейчас приходится 58% ВВП, при этом международные гранты составляют 75% этих расходов. Международное сообщество не сможет решить существующие в Афганистане проблемы.

Дети Афганистана

Сокращение численности американских войск в Афганистане — это шаг в правильном направлении. В любом случае мы не сможем выиграть в этой войне. При этом никакие переговоры в конечном счете не нужны, а администрация Трампа должна приложить все необходимые усилия, чтобы вернуть всех солдат домой. Соединенным Штатам не нужно договариваться с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы обезопасить себя. На данный момент Соединенные Штаты мало что могут сделать в Афганистане.

Важность переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обосновывают тем, что они необходимы для того, чтобы Афганистан не превратился в опорный пункт террористов. Однако террористы и без опорных пунктов в течение последних двух десятилетий проводили массовые нападения в таких городах, как Лондон и Париж. Атаки 9 сентября 2001 года были организованы из нескольких точек мира. В любом случае Соединенные Штаты имеют возможность контролировать опасную деятельность издалека. Любой потенциальный заговор можно выявить с помощью традиционных инструментов, которые предлагают разведка и полиция. Даже если это не удастся сделать, у нас всегда есть возможность нанести ограниченный удар, что наглядно продемонстрировали рейды, проведенные против бывшего лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена и бывшего лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Что касается дальнейшей иностранной помощи, даже в случае, если афганское правительство и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогут найти политическое решение, а это большой вопрос, то проблемы, связанные с управлением и медленным экономическим ростом, не удастся решить за счет иностранной помощи. Проблемы носят структурный характер. Афганское правительство является одним из самых коррумпированных на планете, а политическая система столкнулась с этническим разделением. Афганское правительство имеет худшие показатели в сфере экономической эффективности и национальной безопасности.

Из-за огромного притока денежных средств со стороны международного сообщества афганское правительство превратилось в высоко централизованное хищное правительство, поощряющее коррупцию и не развивающее производство в стране. Афганские силовики использовали наличные для продвижения своих политических и экономических интересов.

Sigar.mil Солдат армии Афганистана

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Все эти проблемы приводят к возникновению порочного круга, который подрывает способность афганского правительства собирать доходы и обеспечивать безопасность своих граждан, а также еще больше подрывает экономический рост. К конституции Афганистана также есть вопросы, поскольку вся власть принадлежит коррумпированной элите в Кабуле. Отправка дополнительной иностранной помощи ничего не изменит.

Соединенные Штаты должны прекратить инвестировать в Афганистан как в военном отношении, так и во всех остальных отношениях. Необходимо понять, что посторонние силы не смогут решить проблемы Афганистана. Соединенные Штаты и международное сообщество сыграли свою роль в создании беспорядка в Афганистане, и они, безусловно, не смогут предложить какое-либо решение. Прошло почти два десятилетия, были потрачены миллиарды долларов, США и союзным странам пора уже оставить Афганистан афганцам.