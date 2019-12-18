18 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Документы, направленные Государственным департаментом в Комитет по международным отношениям Сената, проливают свет на решение департамента о сокращении численности дипломатов и другого персонала США в Ираке.

Александр Белов, , 12:55 — REGNUM В декабре 2019 года Государственный департамент США направил в Конгресс подробный план по значительному сокращению численности американских дипломатов в Ираке, что, по словам критиков, напрямую противоречит заявленным целям администрации президента США Дональда Трампа по противодействию иранскому влиянию в стране и подрывает усилия Вашингтона по стабилизации внутриполитической ситуации, пишет политический обозреватель Робби Греймер в статье для издания The Foreign Policy.

Флаг США. Посольство США в Багдаде Archive.defense.gov

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Документы, направленные Государственным департаментом в Комитет по международным отношениям Сената, проливают свет на решение департамента о сокращении численности дипломатов и другого персонала США в Ираке. США намерены сократить штат сотрудников посольства, центра по дипломатической поддержке и консульства в Эрбиле с 486 до 349 человек (на 28%) к концу мая 2020 года. Помимо Государственного департамента, другие правительственные учреждения, включая министерство обороны США и Агентство США по международному развитию (USAID), также сократят численность своих сотрудников в посольстве, как указано в документе.

23 Посольство США в Багдаде. Ираке Obamawhitehouse.archives.gov

Администрация Трампа сокращает штат сотрудников американского посольства на фоне политических потрясений в Ираке и антиправительственных протестов. После более чем 15-летнего военного пребывания в Ираке по-прежнему находятся около 6 тыс. американских военнослужащих, оставшихся после военной кампании против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В 2018 году США направили в Ирак около $1,5 млрд в виде помощи.

В Государственном департаменте настаивают на том, что новое сокращение штата позволит американской миссии в Ираке достигнуть «основных целей, а также осуществлять надлежащий мониторинг и контроль за программами». Однако критики данного решения выступили против. «Администрация, очевидно, считает, что мы можем справиться с нестабильной ситуацией в Ираке при наличии минимальной численности дипломатов», — заявил член сенатского комитета по иностранным делам Крис Мерфи.

«Возможно, нет никакого совпадения в том, что Ирак начал распадаться с тех пор, как мы стали сокращать численность штата нашего посольства. Нам нужно найти способ, чтобы изменить курс, и как можно быстрее. Если мы этого не сделаем, я боюсь, что Ирак продолжит погружаться в кризис, а мы окажемся в худшем положении с точки зрения защиты наших национальных интересов», — добавил Мерфи.

«Обеспечение безопасности правительственного персонала США и граждан США за рубежом является нашей первоочередной задачей. Наше посольство в Багдаде и наше консульство в Эрбиле открыты для сотрудничества, и посол Мэтью Тюллер и его команда ежедневно работают на местах», — заявила помощник государственного секретаря по законодательным вопросам Мэри Элизабет Тейлор.

Американские солдаты в Ираке, задействованные на охране посольства

Тейлор добавила, что Ирак является «одним из наших важнейших стратегических партнеров в регионе, и мы полны решимости в полной мере взаимодействовать с нашими иракскими партнерами и иракским народом» для поддержания единого, демократического и процветающего Ирака.

После дорогостоящего вторжения США в Ирак в 2003 году посольство США в Багдаде превратилось в огромный и обширный комплекс, в котором работали тысячи логистов, подрядчиков и сотрудников службы безопасности. Несмотря на размер посольства и численность персонала, лишь небольшая часть штата пришлась на долю сотрудников Государственного департамента, при этом еще меньшее число было занято выполнением основных дипломатических функций.

Согласно документации Государственного департамента, оставшийся небольшой штат сотрудников в будущем будет дополнительно сокращен. Количество политработников в посольстве уменьшится на 30% (с 10 до 7 офицеров), количество консульских должностных лиц снизится на 58% (с 12 до 5), а количество сотрудников, занимающихся политическими и военными вопросами, уменьшится на 33%, (с 6 до 4 человек). Пентагон также сократит свой штат сотрудников, размещенных в посольстве США в Багдаде (со 111 до 63), а USAID сократит число своих сотрудников с 19 до 11.

Другие эксперты указывают на то, что американские дипломаты уже испытывают трудности при выполнении своей работы, учитывая жесткие ограничения в сфере безопасности, определяющие, когда они могут покинуть посольство для взаимодействия с иракскими чиновниками. По словам бывшего американского посла Барбары Лиф, сокращение числа сотрудников, выполняющих основные дипломатические функции, включая сотрудников по политическим и экономическим вопросам, дополнительно осложнит работу посольства.

«Это двоякая проблема. Они решили еще больше сократить и без того малочисленный персонал, затем они держат его взаперти из-за требований безопасности. Все это делает практически невозможным, чтобы кто-либо почувствовал наше дипломатическое влияние», — заявила Лиф.

Американские солдаты общаются с иракцами

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Некоторые представители американского правительства уже бьют тревогу по поводу негативных последствий, связанных с сокращением штата гражданских чиновников США в Ираке. В ноябре появился правительственный отчет, в котором было указано, что сокращение персонала USAID «окажет значительное негативное влияние на планирование, управление и надзор за деятельностью в Ираке», где USAID управляет программами по предоставлению гуманитарной помощи на сумму более $1 млрд. В 2018 году администрация Трампа закрыла консульство США в Басре, южном иракском городе в шиитском центре страны. Высокопоставленный дипломат США Тимми Дэвис, работающий в консульстве, выступил против данного решения через официальные каналы, прежде чем в конечном итоге исполнить приказ.