После известной цитаты Путина в Париже про «у нас в квартире газ» до «Нафтагаза» и руководства Украины стала доходить невозможность заключения транзитного договора на ее условиях. Правда, говоря о почти нулевой вероятности подписания нового контракта до 1 января 2020 года, Андрей Коболев изящно умолчал о причинах. Хотя заключаются они в явной неадекватности украинской позиции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский и газовый транзит Украины

Если очень кратко, то «Нафтагаз» делает ставку на безальтернативность возникновения у Газпрома разрыва по объемам поставок в Европу без украинского транзита в размере порядка 30 млрд кубов. Но это если считать по средним теоретическим цифрам. По факту, с учетом на 10−12% большего заполнения европейских ПХГ и на 5% меньшего потребления из-за аномально теплой погоды в Европе возможный дефицит оценивается в примерно 10−11 млрд кубов. И это по году в целом.

Учитывая неизбежность запуска СП2 не позднее начала II квартала 2020 года, он в итоге, скорее всего, будет покрыт более высокой прокачкой. Ведь удалось же по СП1, рассчитанному на 50−52 млрд кубов, прокачать за год 57 млрд, т. е. на 5 млрд или на 9,6% больше плана.

Так что, если где чего и не хватит, то не более 2−3 млрд кубометров, которые «Газпрому» гораздо дешевле перекупить на стороне или подвезти в виде СПГ с Ямала, даже с учетом роста издержек и падения прибыли, чем соглашаться на украинские, очень мягко говоря, странные условия.

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Киев любой ценой желает получить «за услуги транзита» около 30−40 млрд долларов в течение не менее чем десяти лет или хотя бы не менее 20−25 млрд за один год. Просто потому, что хочет, и считает, что может. Ну, и, конечно, потому, что других источников внешнего дохода у него фактически уже нет.

Однако не срослось. Зеленский по итогам переговоров в Париже имел бледный вид. Меркель с Макроном Украину явным образом не поддержали. Они, по сути, там решали совсем другие задачи, где Зеленский с его украинскими проблемами оказался в конце списка. А Россия — уже на полпути снятия санкций со стороны Европы.

Но складывается впечатление, что по окончании встречи в игру вступили серьезные закулисные силы, пытающиеся не допустить окончательного крушения «украинского проекта». Для этого нужны деньги, взять которые по-прежнему необходимо именно у Москвы через сохранение хотя бы видимости удавки из украинской ГТС.

Взяв за основу еще ноябрьское заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости в любом случае сохранения газового транзита через Украину, эти ребята резко активизировали «план Б» в виде переформатирования украинской ГТС под формальные нормы Евросоюза. В рамках которых «труба» должна была быть выделена из «Нафтагаза» в отдельного, «чистого» транспортного оператора.

Считалось, что Зеленский, да и весь публичный украинский политический паноптикум, не могут за оставшееся время успеть провести все необходимые процедуры чисто физически. Принять соответствующие законы. Провести их через Верховную раду. Да еще получить положительное заключение от Европы.

Gov.ua Верховная рада Украины

Но тут случилось настоящее чудо. Всего за семь суток киевские власти сумели все необходимые внутренние этапы пройти, создать полностью подконтрольный минфину холдинг «Магистральные газопроводы Украины», передать ему на баланс «трубу» и даже добиться от Энергетического союза ЕС положительного итогового заключения.

Вуаля, и «европейского стандарта транзитный оператор» на Украине появился. Сдвинуть дело с мертвой точки до 1 января 2020 года это, безусловно, не поможет, но продолжать делать вид, что Украина «полностью открыта к переговорам» после рокового рубежа теперь можно.

Значит у сериала «а у нас в квартире газ, а у вас он будет, если договоритесь» явно анонсирован еще один сезон. С выходом первой его серии уже предстоящей весной.