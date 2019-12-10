10 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

Похоже, вежливых намеков украинская сторона понять и в должной мере оценить не сумела. Хотя прямого ответа по итогам никто журналистам не дал, использованная Владимиром Путиным литературная цитата оказалась понятна, так сказать, без дополнительного перевода: «А у нас в квартире газ, а у вас? А у вас он будет тоже, если договоритесь»

Александр Запольскис, , 22:29 — REGNUM Помимо Донбасса, встреча глав государств «нормандской четверки» в Париже имела и вторую важную цель — вопрос сохранения российского газового транзита через Украину. При этом участники тщательно подчеркивали якобы отсутствие в ней какой-либо политической составляющей.

Газ для Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Мол, про газ говорили только Путин с Зеленским во время встречи с глазу на глаз, тогда как в формате «четверки» он никоим боком не затрагивался. Да и российский президент до визита в столицу Франции тоже прямо обозначил, что сохранить транзит через Украину он не против. Разве что дело это чисто хозяйственное. Как коммерсанты между собой договорятся, так и будет.

Но, похоже, вежливых намеков украинская сторона понять и в должной мере оценить не сумела. Хотя прямого ответа по итогам никто журналистам не дал, использованная Владимиром Путиным литературная цитата оказалась понятна, так сказать, без дополнительного перевода: «А у нас в квартире газ, а у вас? А у вас он будет тоже, если договоритесь».

Владимир Путин Kremlin.ru

Что более чем наглядно указывает на искомый ответ — достичь взаимоприемлемой договоренности сторонам не удалось. Следовательно, все ранее озвученные Киевом условия пока остаются неизменными. Украинское руководство по-прежнему считает достижимым выжать из России примерно 30−40 млрд долларов с гарантией их получения частями на протяжении ближайших десяти лет.

В том числе как минимум на протяжении 2020 года газом даром. В том смысле — что бесплатно, в счет погашения штрафа в 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Ироничный ответ президента РФ на вопрос журналистов во время пресс-конференции убедительно показывает степень адекватности этих украинских ожиданий. А спокойствие Меркель и Макрона в это время доказывает обоснованность предположения о наличии у России и Евросоюза эффективного плана «Б», обе стороны более чем устраивающего.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

В проигравших оказывается только Украина и Зеленский лично. Впрочем, положение последнего очень даже можно понять. Его страна, по сути, является олигархической республикой, где верховная власть принадлежит сильнейшему из кланов. Разве что ранее главное кресло занимал конкретный олигарх лично, что обеспечивало ему достаточный финансовый, политический и силовой ресурс, необходимый для практической реализации необходимых или неизбежных решений.

Зеленский же таковым не является. Он скорее просто зиц-председатель для сублимации их там местной народной «мрии» про своего парня из народа, который «придЭ и сразу порядок наведЭ».

Владимир Зеленский Kremlin.ru

Ему прямо отказываются подчиняться нацбатальоны. Его обещают, если что, поднять на вилы фашиствующие радикалы. Весьма условно ему подчиняются его же силовые ведомства. Да и избравший его народ всё чаще и откровеннее стебется с «я тебе не лох». Классический выборный король эпохи максимального расцвета польской шляхтической вольницы. Только на Украине и сегодня.

Отсюда и такой бледный вид полномочного главы «незалежного» государства, когда он невнятно мямлил в попытке хоть как-то ответить на простой и предсказуемый журналистский ответ. Правду-то сказать нельзя. Россия договариваться готова. И даже согласна предоставить скидку, обеспечивающую возможность снижения конечной цены для украинского потребителя на четверть от текущей. Правда, от полной, то есть без государственной дотации, но и это немало, так как ее размер составляет почти 30%.

Но на таких условиях Москву интересует возможность транзитом прокачивать не более 25−30 млрд кубометров газа и всего-навсего на год. Да еще с обязательным и окончательным отказом Украины от всех ее судебных претензий. В общем, газ для Киева может существенно подешеветь, но вместо 40 млрд желаемой прибыли в течение ближайшего десятилетия доход сокращается примерно до одного миллиарда и только на ближайшие 12 месяцев. Потом всё, трубу можно спокойно резать на металл.

Стоящему за Зеленским олигарху такой размер гешефта решительно не интересен, а значит, до 31 декабря 2019 года вероятность заключения нового транзитного договора практически равна нулю. Киев рассчитывает на теплую зиму и накопленный запас, а также на помощь со стороны «европейских товарищей» по усилению давления на Москву. Оправдается ли он — станет понятно уже буквально через считаные недели.