Идея о том, что после Брексита Лондон превратится в «Сингапур на Темзе», является одной из самых удивительных идей, появившихся за три с половиной года с тех пор, как граждане Великобритании проголосовали на роковом июньском референдуме 2016 года за то, чтобы выйти из состава Европейского союза. На самом деле, по крайней мере, в том, что касается финансового сектора, большая угроза исходит от Франции, нежели от Великобритании, пишет британский экономист Ховард Дейвис в статье для издания Project Syndicate.

ZeroTwoZero Флаги Франции и ЕС на здании французского посольства в Лондоне

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Сама фраза «Сингапур на Темзе» подразумевает, что Великобритания превратится в страну с низким уровнем налогообложения и слабо регулируемой экономикой, которая потеснит чрезмерно регулируемую еврозону. В общих чертах данная идея впервые была озвучена пару лет назад бывшим канцлером казначейства Великобритании Филиппом Хаммондом, чтобы побудить ЕС заключить более приемлемую для Лондона сделку по Брекситу.

Chris McAndrew Филипп Хаммонд

Те, кто хорошо знает Сингапур, сразу поймут, что аналогия далека от идеальной. Действительно в Сингапуре низкие налоговые ставки и низкие уровни государственных расходов. Однако, что касается низких государственных расходов, то они, похоже, не входят в планы сторонников «Сингапура на Темзе».

Политические проспекты обеих основных британских партий на всеобщих выборах 12 декабря, а также их полные ностальгии идеи о возрождении производства Великобритании, похоже, указывают на то, что страна скорее возродится в качестве промышленного «Сток-он-Трент», нежели в качестве европейского Сингапура XXI века. Тем не менее идея о том, что Великобритания может добиться конкурентного преимущества после Брексита путем дерегулирования, особенно в отношении финансовых услуг, закрепилась на континенте и нередко использовалась для того, чтобы напугать другие государства — члены ЕС.

Европейский комиссар по финансовой стабильности, финансовым услугам и Союзу рынков капитала Валдис Домбровскис отметил, что Великобритании не стоит надеяться на сохранение доступа к рынкам ЕС, если она решит отойти от правил, которых придерживается европейский блок. Великобритания, говорит Домбровскис, должна очень тщательно подумать, прежде чем отказаться от европейских правил. Если это действительно произойдет, доступ британских финансовых фирм на рынки ЕС может быть ограничен.

politik.in2pic.com Валдис Домбровскис

С точки зрения лондонских банков данный аргумент выглядит странно. Я не знаю ни одной заметной группы в британской политике, которая готова выступить за значительное дерегулирование в банковской сфере. Вопрос финансового регулирования не фигурировал в общих прениях на британских выборах. Нет никаких признаков того, что Великобритания начала двигаться в сторону дерегулирования, так же как это сделали США.

Средний коэффициент достаточности основного базового капитала первого уровня британских банков — ключевой показатель их надежности — составляет более 15%, что выше среднего показателя по еврозоне. В перспективе существенное снижение данного показателя кажется маловероятным. Ограничения, установленные Банком Англии, являются одними из самых жестких: банки должны доказать, что они способны выжить в условиях ежегодного 5-процентного сокращения ВВП, двукратного роста безработицы и резкого падения котировок акций. Таким образом, утверждение о том, что Великобритания собирается дерегулировать свою банковскую систему, кажется странным. Это утверждение кажется еще более странным, если сравнить политическую риторику по обе стороны Ла-Манша.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что выступает за ослабление избыточного нормативного регулирования, с которым сталкиваются французские банки, чтобы повысить их конкурентоспособность. «Мы зашли слишком далеко в установлении этих требований», — недавно заявил министр финансов Франции. Базель III — документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий глобальные стандарты банковского регулирования, «должен быть упрощен», заявил Ле Мэр, добавив, что «американские банки не подчиняются столь строгим правилам по сравнению с теми, которые применяются по отношению к европейским банкам».

(сс) Claude Truong-Ngoc Бруно Ле Мэр

Таким образом, Ле Мэр, похоже, выбрал путь, который может привести к столкновению с Домбровскисом, который говорит о том, что «ЕС полон решимости добросовестно провести реформирование Базель III».

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Таким образом, в мире финансового регулирования «Фрексит» (т.е выход Франции их Базельской структуры), похоже, представляет большую угрозу для европейского игрового поля, чем Брексит. С учетом того, что президент Франции Эммануэль Макрон недавно констатировал «смерть мозга» НАТО, кажется, что в настоящий момент во Франции подготавливают аналогичный вердикт и в отношении Базельского комитета по банковскому надзору.

Это правда, что некоторые аспекты глобального соглашения по Базелю III, к которому в конце 2017 года неохотно присоединились Франция и Германия, оказывают большее влияние на европейские банки, чем на их американских коллег. Однако вместо того, чтобы начинать еще один трансатлантический политический спор, было бы лучше, чтобы регулирующие органы в частном порядке нашли способ смягчить жесткие правила Базельского соглашения. Фрексит может нанести такой же ущерб финансовой системе ЕС, как и Брексит.