В 2019 году исполнилось 18 лет с момента американского вторжения в Афганистан и три года со дня, когда США понесли первые потери в гражданской войне в Сирии. Эти конфликты продолжают затягиваться, поэтому американские бесконечные войны заслуживают более пристального изучения. Недостаточно просто прекратить войны, нам нужно пересмотреть идеи, которые ими движут, пишет эксперт Кристофер Мотт в статье для издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Авианосец США

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Защитники сложившегося двухпартийного статуса-кво настаивают на том, что те, кто хочет положить конец провальной политике Соединенных Штатов, являются «изоляционистами», даже если они поддерживают международную торговлю и дипломатию. Однако более убедительным кажется то, что сторонники бесконечных войн сами являются изоляционистами, поскольку их политика изолирует Соединенные Штаты от международного сообщества и от воли народа.

Ястреб

Эти войны крайне непопулярны в ЕС и США, они подрывают поддержку более широких международных усилий Вашингтона. Постоянные зарубежные конфликты подрывают глобальное доверие к стратегическому руководству США. Кризис беженцев, который усугубили кризисы в Ливии, Ираке и Сирии, — это один из самых горячо обсуждаемых вопросов внутренней европейской политики, который породил противодействие американским дипломатическим усилиям.

Ошибочные попытки изменить порядок на Ближнем Востоке продемонстрировали, что постоянное военное присутствие за рубежом — это не столько оборона на передних рубежах, сколько чрезмерное расширение. Позиция Соединенных Штатов в Сирии является примером того, к каким негативным последствиям может привести подобная политика. Американские военные базы, созданные без согласования с правительством Сирии, оказались бесполезными на фоне турецкой интервенции. Соединенные Штаты могут быть доминирующей мировой державой, но в этих войнах вся политика носит локальный характер.

Альтернативой, более соответствующей географическому положению США, является ставка на военно-морскую мощь. Соединенные Штаты имеют уникальное географическое положение, которое позволяет им использовать моря в качестве автомагистралей и оборонительных рубежей. По сравнению с сухопутными силами военно-морские силы чрезвычайно эффективны с точки зрения затрат и войск, необходимых для достижения поставленных целей. Военно-морские силы более компактны по сравнению с огромными армиями, поэтому они позволили бы сэкономить деньги налогоплательщиков. Кроме того, большинство торговых маршрутов проходят через океаны.

Самую большую опасность для любой великой державы представляют другие великие державы, будь то морские или континентальные государства. Однако США обладают морскими преимуществами, которых нет у наших конкурентов, т. е. обладают конкурентным преимуществом в рамках соперничества с другими великими державами. США поступают безрассудно, растягивая собственные силы и чрезмерно используя сухопутные войска.

Авианосец США

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Во внешней политике дипломатия должна стать для военно-морских сил первой линией обороны, а не военные базы. Превратившись в отдаленную морскую державу, Соединенные Штаты смогли бы держать необходимую дистанцию от региональных конфликтов, одновременно с этим Вашингтон стал бы более желанным арбитром при урегулировании споров и смог бы выстроить более доверительные двусторонние отношения. Чем дальше находится могущественная держава, чем меньше ее рассматривают в качестве угрозы.

В долгосрочной перспективе ставка на военно-морские силы, опирающиеся на географические преимущества США, позволит эффективнее защитить американские интересы по всему миру. Подобный стратегический переход позволил бы покончить с двухпартийной зависимостью американских политиков от бесконечных войн, а также высвободить ресурсы налогоплательщиков для поддержки подлинных основ американской власти: внутреннего процветания, первоклассной инфраструктуры и технологических инноваций. Также Соединённые Штаты смогли бы направить ограниченные оборонные ресурсы на достижение приоритетных стратегических целей.