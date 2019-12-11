11 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

ВТО представляет собой многостороннюю платформу, затрагивающую интересы многих стран. Как только Апелляционный орган прекратит свое существование, смогут ли крупные страны обойти США, сформировав альтернативный арбитражный механизм, который поддержал бы функционирование основных структур ВТО и позволил бы разрешить большинство споров справедливым и разумным образом?

Александр Белов, , 12:11 — REGNUM Из-за препятствий, чинимых Апелляционному органу Всемирной торговой организации (WTOAB) со стороны США, скорее всего, Апелляционный орган не сможет функционировать в среду, 11 декабря. С января 2018 года в WTOAB, в состав которого обычно входят семь судей, работали трое судей — минимальное количество судей, позволяющее функционировать Апелляционному органу, — однако во вторник, 10 декабря, двое судей ушли в отставку, говорится в редакционной статье издания The Global Times.

Судно-контейнеровоз Иван Шилов © ИА REGNUM

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WTOAB — это один из наиболее важных инструментов, используемых для обеспечения справедливой торговли, работа которого теперь парализована благодаря Вашингтону. Апелляционный орган создали после основания ВТО в 1995 году. Отличительной чертой деятельности WTOAB является его независимость, Апелляционный орган свободен от политического вмешательства. Члены Всемирной торговой организации, независимо от размера их экономики, имеют равные права на петицию и защиту.

Правосудие

Поскольку Соединенные Штаты проиграли ряд дел на апелляционном уровне, их недовольство WTOAB значительно увеличилось. Блокирование работы Апелляционного органа превратилось в значимую цель для Вашингтона с тех пор, как президент США Дональд Трампа занял свою должность.

Грядущий упадок роли WTOAB сопряжен с ущербом для небольших экономик, поскольку в международную торговлю вновь вернется «закон джунглей». Несмотря на то, что члены ВТО могут вести переговоры по тем или иным спорам в соответствии с правилами Всемирной торговой организации, без председательствующего уполномоченного Апелляционного органа могущественным странам будет легче одержать верх в таких спорах.

США продолжают утверждать свою гегемонию на глобальном уровне. Предыдущие шаги США были направлены на то, чтобы заставить конкретные страны и некоторые группы под руководством США пойти на те или иные уступки. Теперь США нагло заставляют ВТО, крупную международную организацию, сосредоточиться на американских национальных интересах. Когда члены ВТО отказываются от сотрудничества, США блокируют работу ключевых секций Всемирной торговой организации.

Женевская министерская конференция ВТО World Trade Organization

Если бы Китай был сверхдержавой и стал подрывать действия ООН в области изменения климата, вышел бы из ЮНЕСКО, разорвал бы ядерное соглашение с Ираном, развязал крупномасштабные торговые войны, вышел бы из договоров о контроле над вооружениями и подорвал бы деятельность Апелляционного органа ВТО, как бы западное общественное мнение отреагировало на всё это?

Однако жалобы со стороны западного общественного мнения на действия США едва слышны. Лондон, Париж, Берлин или Токио, Сеул, Оттава — все молчат, потворствуя бессмысленным действиям США, направленным на подрыв мирового порядка и продвижение своей политики «Америка прежде всего».

Никто не противодействует США, которые в конечном итоге будут наказаны. Национальные интересы США охватили весь мир. Стабильный миропорядок больше соответствует американским интересам, чем мир, полный неопределенности. Действия США приведут к увеличению расходов, связанных с реализацией американских национальных интересов в долгосрочной перспективе.

Перед лицом разрушительной политики США международное сообщество должно найти реалистичные подходы для поддержки принципа многосторонности и сокращения возможного ущерба.

Другие крупные международные игроки так ни разу и не смогли по-настоящему объединиться в момент, когда США начинали осуществлять необоснованные действия, чтобы заставить Вашингтон заплатить за свой односторонний подход. Основная причина заключается в том, что такие международные игроки, как ЕС и Япония, слишком боятся США. Они даже не осмелились осудить односторонность США через общественное мнение.

Советский плакат. «Если здесь свободный строй. Что ж тогда назвать тюрьмой»

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ВТО представляет собой многостороннюю платформу, затрагивающую интересы многих стран. Как только Апелляционный орган прекратит свое существование, смогут ли крупные страны обойти США, сформировав альтернативный арбитражный механизм, который поддержал бы функционирование основных структур ВТО и позволил бы разрешить большинство споров справедливым и разумным образом? Когда США станут запугивать более слабые страны, крупные члены ВТО должны, по крайней мере, оказать этим странам моральную поддержку.

США — самая могущественная страна в мире, и всё же она является разрушителем международного порядка номер один. В этом заключается беда XXI века. Международное сообщество не может повлиять на позицию США. Таким образом, ради будущего глобализации потребуется усиление координации между странами и снижение влияния США.