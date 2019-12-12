Президент США Дональд Трамп 6 декабря написал в Twitter: «Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? Возможно ли это? У Китая много денег… ОСТАНОВИТЕСЬ!» Так Трамп прокомментировал согласие Всемирного банка продолжить кредитование Китая на сумму $1−1,5 млрд в год до 2025 года, пишет стратег и эксперт в области международного развития, международной торговли и инвестиций Дэниел Фицджеральд Ранд (Daniel F. Runde) в статье для издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

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Недавно одобренные Всемирным банком рамки партнерства с Китаем встретили серьезную критику со стороны заинтересованных сторон в США, особенно в Вашингтоне, которые недавно поддержали увеличение капитала Всемирного банка. Рамки были приняты советом директоров Всемирного банка 5 декабря, несмотря на возражения со стороны министра финансов США Стивена Мнучина и членов Конгресса. США должны принять ответные действия, собрав коалицию акционеров и попросив правление Всемирного банка внести поправки в соглашение с Китаем.

Стивен Мнучин принимает присягу в овальном кабинете

Я остаюсь верным сторонником Всемирного банка и считаю, что он продолжает играть решающую роль в поддержке глобальных усилий в области развития. Всемирный банк проводит критически важные исследования, дает консультации и предоставляет финансирование странам с низким и средним уровнем дохода по всему миру. На слушаниях в Конгрессе я высказался в пользу увеличения капитала Всемирного банка и доказывал важность исследований Всемирного банка, включая его рейтинги в рамках проекта «Ведение бизнеса». Я был одним из первых, кто публично заявил о том, почему мир должен поддержать президента Всемирного банка Дэвида Малпаса, когда США выдвинули его кандидатуру. При этом Всемирный банк допустил ошибку, и у президента Трампа есть все основания для недовольства.

Всемирный банк должен прекратить кредитование Китая и вместо этого напрямую кредитовать страны, которые не имеют доступа к финансированию.

Для некоторых это может оказаться неожиданностью, но администрация Трампа поддерживает хорошие отношения со Всемирным банком. Некоторые критикуют внешнюю политику администрации, говоря о том, что она наносит ущерб принципу многосторонности и поддерживает изоляционизм, но этого не произошло в отношении Всемирного банка или региональных многосторонних учреждений. Во-первых, американская администрация выдвинула прекрасных кандидатов в ведущие организации, такие как Всемирная продовольственная программа, ЮНИСЕФ и Всемирный банк. Во-вторых, вклады Международной ассоциации развития (МАР) во Всемирный банк со стороны США остались высокими. В-третьих, администрация согласилась с новым увеличением капитала и взяла на себя обязательство выделять еще по $1 млрд в год в течение нескольких лет для увеличения своей доли в общем капитале.

Учитывая сильную поддержку банка со стороны США, недавнее соглашение о партнерстве с Китаем — это провокация.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

Уже не в первый раз президент Трамп выражает свое недовольство тем, что Китай пользуется особым режимом в рамках своих отношений с многосторонними организациями. В 2018 году президент Трамп написал в Твиттере: «Китай, являющийся великой экономической державой, считается развивающейся страной во Всемирной торговой организации. Поэтому он получает огромные льготы и пользуется преимуществами, особенно по отношению к США. Кто-нибудь считает, что это справедливо? … ВТО несправедлива по отношению к США». Так же как и в случае с ВТО, Китай по-прежнему пользуется огромной поддержкой со стороны Всемирного банка.

Международным многосторонним учреждениям пора начать рассматривать Китай в качестве донора, а не в качестве получателя помощи. Китай является второй по величине экономикой в мире. В его валютных резервах находится $3 трлн, которыми управляет собственный глобальный инфраструктурный банк — Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. С 1981 года Китая получил кредиты от Всемирного банка на сумму более $60 млрд по ставкам ниже рыночных. Еще одним доказательством того, что Китай является одной из ведущих экономик мира, является то, что в 2016-м Международный валютный фонд добавил китайский юань в корзину валют, обладающих специальным правом заимствования, наряду с американским долларом, евро, японской иеной и британским фунтом.

Кредиты Всемирного банка также позволяют Китаю выделять дополнительные ресурсы государственным предприятиям, увеличивать расходы на оборону или финансирование инициативы председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс — один путь», чтобы более эффективно конкурировать с Соединенными Штатами на международной арене. Военные расходы Китая подскочили с $31,2 млрд в 1998 году до $239,2 млрд в 2018 году. Аналогичным образом, Китай пообещал потратить более $1 трлн в рамках инфраструктурной инициативы «Один пояс — один путь», и с 2013 года более 125 стран уже подписали документы о сотрудничестве в рамках данной инициативы.

Будучи крупнейшим акционером Всемирного банка, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы деньги американских налогоплательщиков, которые вносят в банк, использовались для финансирования глобального конкурента. Китай должен сам оплачивать свои программы развития.

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Всемирный банк должен быстро переосмыслить недавно утвержденные рамки партнерства с Китаем и постепенно прекратить кредитование Китая в течение следующих пяти лет. Высокопоставленным чиновникам министерства финансов США необходимо позвонить 20 крупнейшим акционерам Всемирного банка (кроме Китая) и заявить о том, что недавнее решение Всемирного банка в отношении Китая является неприемлемым, а также попросить их выступить за сокращение кредитования Китая. Начиная с настоящего момента Всемирный банк должен сократить объем кредитования Китая до $500 млн в год и полностью отказаться от кредитования в течение следующих пяти лет. Число сотрудников Всемирного банка, работающих в Китае, также необходимо сократить вдвое в течение следующих пяти лет.

Всемирный банк остается важным международным институтом, но руководство Всемирного банка допустило ошибку, заявив о столь масштабных финансовых отношениях с Китаем. Всемирный банк должен быстро исправить эту ошибку.